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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:57
pesikot написав:Кто-нибудь внятно, может мне объяснить, почему Зеленский так ненавидит Порошенко ?
Учитывая, что они не пересекались
Да они оба в тандеме работают, один делает вид, что преследует, другой делает вид, что политзаключенный
Но обоим на чартерах отдыхать летать никто не мешает.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:59
Денис Казанский - участник ТКГ
Шантаж РФ по местным выборам имеет место быть
И Кравчук обратился к Верховной Раде. И речь не о подконтрольным районах Донецкой и Луганской областей
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 19:37
Шось мені підказує на інший розвиток подій
Що сталося на Донбасі після заяв на видобуток сланцевого газу?
Що сталося в Сирії, Лівії, Ірані тощо?
Яка причина? Нафта й газ.
Отже, Туреччині слід готуватись до нестабільності, як мінімум. Коли у них там вибори або де зберігають селітру?
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 19:40
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 19:52
fler написав:
Отже, Туреччині слід готуватись до нестабільності, як мінімум. Коли у них там вибори або де зберігають селітр
Туреччина член НАТО, їм загрожує тільки власний вусатий тарган, який вже чіпляє свій портрет разом з портретом Ататюрка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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