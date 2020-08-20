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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6495649664976498
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:57

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:Кто-нибудь внятно, может мне объяснить, почему Зеленский так ненавидит Порошенко ?
Учитывая, что они не пересекались


Да они оба в тандеме работают, один делает вид, что преследует, другой делает вид, что политзаключенный
Но обоим на чартерах отдыхать летать никто не мешает.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:59

Re: Політичні дискусії


Денис Казанский - участник ТКГ

Шантаж РФ по местным выборам имеет место быть
И Кравчук обратился к Верховной Раде. И речь не о подконтрольным районах Донецкой и Луганской областей
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 19:37

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-08-21

6) Турция нашла крупнейшее в Черном море месторождение газа: уже готова бурить
Запасы газа нового месторождения в Черном море оцениваются в 320 млрд куб.м

Прощай "Турецкий поток"


Шось мені підказує на інший розвиток подій :roll:
Що сталося на Донбасі після заяв на видобуток сланцевого газу?
Що сталося в Сирії, Лівії, Ірані тощо?
Яка причина? Нафта й газ.
Отже, Туреччині слід готуватись до нестабільності, як мінімум. Коли у них там вибори або де зберігають селітру? :wink:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 19:40

Россия не справилась с главной проблемой Крыма: ситуация резко ухудшается
Водная катастрофа в Крыму все ближе.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 19:52

Re: Політичні дискусії

  fler написав:Отже, Туреччині слід готуватись до нестабільності, як мінімум. Коли у них там вибори або де зберігають селітр

Туреччина член НАТО, їм загрожує тільки власний вусатий тарган, який вже чіпляє свій портрет разом з портретом Ататюрка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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