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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:57
pesikot написав:Кто-нибудь внятно, может мне объяснить, почему Зеленский так ненавидит Порошенко ?
Учитывая, что они не пересекались
Да они оба в тандеме работают, один делает вид, что преследует, другой делает вид, что политзаключенный
Но обоим на чартерах отдыхать летать никто не мешает.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:59
Денис Казанский - участник ТКГ
Шантаж РФ по местным выборам имеет место быть
И Кравчук обратился к Верховной Раде. И речь не о подконтрольным районах Донецкой и Луганской областей
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 19:37
Шось мені підказує на інший розвиток подій
Що сталося на Донбасі після заяв на видобуток сланцевого газу?
Що сталося в Сирії, Лівії, Ірані тощо?
Яка причина? Нафта й газ.
Отже, Туреччині слід готуватись до нестабільності, як мінімум. Коли у них там вибори або де зберігають селітру?
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 19:40
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 19:52
fler написав:
Отже, Туреччині слід готуватись до нестабільності, як мінімум. Коли у них там вибори або де зберігають селітр
Туреччина член НАТО, їм загрожує тільки власний вусатий тарган, який вже чіпляє свій портрет разом з портретом Ататюрка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 20:56
lapay написав: innamax2008 написав:
Накрылось, потому, что выручка тупо разворовывалась руководством заводов, а не вкладывалась в развитие.
Накрилось, бо склади були забиті товарами, які ніхто не купував. Робітникам зарплату почали видавати товарами. Ви не пам'ятаєте ті часи?
innamax2008 написав:
Почему обл.энерго в плачавном состоянии, а у ахметова и суркисов виллы в Монако, не вкладывают они деньги в развитие, а тупо покупают недвижимость в ЕС. Метинвест купил домик короля Леопольда, вместо того, чтобы вложиться в экологические системы на Азовстали и ММК "Ильича".
Ну от нехай держава і спитає в Ахметова: Де гроші, Зін? І почує відповідь: Гроші там, де РАБ-тариф.
Почухає держава потилицю, та й введе цей тариф, раз у успішних сусідів він є. Бо вже не Совок, щоб задарма працювати. А віли і в Рокфелерів є, як і ухиляння від податків, і екологічне забруднення, заради прибутку.
Вы прикалываетесь, яка держава? Та которая освободила ахметова от ввозного НДС на солнечные панели и поставила ему самый высокий тариф в мире на зелёный киловатт? Так это не держава, а лайно
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:05
Starikan написав: Lion+ написав:
Тут после СССР были довольно конкурентные производства как самолето и ракетостроения так и автомобилей, автобусов, соковыжималок, .....
Сейчас от этого осталось не так много
Ракеты - согласен.
Всё остальное - редкое г-но
Начиная от летающих гробов 154х, срывающихся в необратимый штопор при малейшей ошибке пилота, ПАЗов-ЛАЗов - газовых камер на колесах и до соковыжималок - это я точно знаю как многолетний владелец плодового сада.
В Украине был отличный легпром, хорошие трикотажные фабрики. Самолёт ил-62, и ил-86 отличные самолёты. Я поляков даже на Сахалине встретил, они выметали всё то, что вы называете лайном. В Украине произошла полная деиндустриализация. Теперь поляки производят телевизоры, холодильники и всю другую разнообразную продукцию, а что производят в Украине? Ничего и не будут, население потихоньку выезжает, кто в Польшу, кто в Словакию, кто куда.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:07
innamax2008 написав:
Вы прикалываетесь, яка держава? Та которая освободила ахметова от ввозного НДС на солнечные панели и поставила ему самый высокий тариф в мире на зелёный киловатт? Так это не держава, а лайно
ПДВ він таки заплатив, зелений тариф всім, а не тільки Ахметову. Не подобається держава - ..., бо іншої, крім держави Україна, тут не буде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:10
lapay написав: fler написав:
Отже, Туреччині слід готуватись до нестабільності, як мінімум. Коли у них там вибори або де зберігають селітр
Туреччина член НАТО, їм загрожує тільки власний вусатий тарган, який вже чіпляє свій портрет разом з портретом Ататюрка.
Так пусть вешает свой портрет, куда хочет. Уровень жизни в Украине и Турции не сравним. Турция - член НАТО и капстрана, которая отстаивает свои интересы. У них уже кока-кола дешевле, чем в Украине. А какую гидроэлектростанцию они строят? Нам до них как до солнца пешком.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:12
innamax2008 написав:
В Украине произошла полная деиндустриализация. Теперь поляки производят телевизоры, холодильники и всю другую разнообразную продукцию, а что производят в Украине? Ничего и не будут, население потихоньку выезжает, кто в Польшу, кто в Словакию, кто куда.
Поляки, як і прибалти, відразу послали Совок якнадалі і зробили ті реформи, які ми тільки в 2014 почали робити. Оце і є причинно-наслідковий зв'язок, а не розвал сталінського совка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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