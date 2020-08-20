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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6496649764986499
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:13

  lapay написав:
  innamax2008 написав:Вы прикалываетесь, яка держава? Та которая освободила ахметова от ввозного НДС на солнечные панели и поставила ему самый высокий тариф в мире на зелёный киловатт? Так это не держава, а лайно

ПДВ він таки заплатив, зелений тариф всім, а не тільки Ахметову. Не подобається держава - ..., бо іншої, крім держави Україна, тут не буде.
Ничего он не заплатил, он освобождён был от НДС, Южанина ему помогла. Ну а державу українці побудували найгіршу в Європі, нажаль.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:32

  lapay написав:
  innamax2008 написав:В Украине произошла полная деиндустриализация. Теперь поляки производят телевизоры, холодильники и всю другую разнообразную продукцию, а что производят в Украине? Ничего и не будут, население потихоньку выезжает, кто в Польшу, кто в Словакию, кто куда.

Поляки, як і прибалти, відразу послали Совок якнадалі і зробили ті реформи, які ми тільки в 2014 почали робити. Оце і є причинно-наслідковий зв'язок, а не розвал сталінського совка.
Поляки молодці, а про українців такого нажаль сказати не можна, бо просрали майже все до такого, що вже території втратили і війну з рашею мають.
innamax2008
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:46

  innamax2008 написав:Поляки молодці, а про українців такого нажаль сказати не можна, бо просрали майже все до такого, що вже території втратили і війну з рашею мають.
Перше- якщо ти обісрався і ходиш обісраний-то чому приписуєш подібну поведінку всій нації?
Друге - обісрались ордловці з кримчанами
в перших зараз шахти закрили і зарплати як у двірника у Львові
в других - ні води ні туристів....

От і виходить
Ті хто найбільше обісрались - ті найвище свої обмочені портки на фоні триколора демонструють.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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