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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6496649764986499 Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:13 lapay написав: innamax2008 написав: Вы прикалываетесь, яка держава? Та которая освободила ахметова от ввозного НДС на солнечные панели и поставила ему самый высокий тариф в мире на зелёный киловатт? Так это не держава, а лайно Вы прикалываетесь, яка держава? Та которая освободила ахметова от ввозного НДС на солнечные панели и поставила ему самый высокий тариф в мире на зелёный киловатт? Так это не держава, а лайно

ПДВ він таки заплатив, зелений тариф всім, а не тільки Ахметову. Не подобається держава - ..., бо іншої, крім держави Україна, тут не буде. ПДВ він таки заплатив, зелений тариф всім, а не тільки Ахметову. Не подобається держава - ..., бо іншої, крім держави Україна, тут не буде. Ничего он не заплатил, он освобождён был от НДС, Южанина ему помогла. Ну а державу українці побудували найгіршу в Європі, нажаль. Ничего он не заплатил, он освобождён был от НДС, Южанина ему помогла. Ну а державу українці побудували найгіршу в Європі, нажаль. innamax2008

Повідомлень: 383 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 98 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:32 lapay написав: innamax2008 написав: В Украине произошла полная деиндустриализация. Теперь поляки производят телевизоры, холодильники и всю другую разнообразную продукцию, а что производят в Украине? Ничего и не будут, население потихоньку выезжает, кто в Польшу, кто в Словакию, кто куда. В Украине произошла полная деиндустриализация. Теперь поляки производят телевизоры, холодильники и всю другую разнообразную продукцию, а что производят в Украине? Ничего и не будут, население потихоньку выезжает, кто в Польшу, кто в Словакию, кто куда.

Поляки, як і прибалти, відразу послали Совок якнадалі і зробили ті реформи, які ми тільки в 2014 почали робити. Оце і є причинно-наслідковий зв'язок, а не розвал сталінського совка. Поляки, як і прибалти, відразу послали Совок якнадалі і зробили ті реформи, які ми тільки в 2014 почали робити. Оце і є причинно-наслідковий зв'язок, а не розвал сталінського совка. Поляки молодці, а про українців такого нажаль сказати не можна, бо просрали майже все до такого, що вже території втратили і війну з рашею мають. Поляки молодці, а про українців такого нажаль сказати не можна, бо просрали майже все до такого, що вже території втратили і війну з рашею мають. innamax2008

Повідомлень: 383 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 98 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:46 innamax2008 написав: Поляки молодці, а про українців такого нажаль сказати не можна, бо просрали майже все до такого, що вже території втратили і війну з рашею мають. Поляки молодці, а про українців такого нажаль сказати не можна, бо просрали майже все до такого, що вже території втратили і війну з рашею мають. Перше- якщо ти обісрався і ходиш обісраний-то чому приписуєш подібну поведінку всій нації?

Друге - обісрались ордловці з кримчанами

в перших зараз шахти закрили і зарплати як у двірника у Львові

в других - ні води ні туристів....



От і виходить

Ті хто найбільше обісрались - ті найвище свої обмочені портки на фоні триколора демонструють. Перше- якщо ти обісрався і ходиш обісраний-то чому приписуєш подібну поведінку всій нації?Друге - обісрались ордловці з кримчанамив перших зараз шахти закрили і зарплати як у двірника у Львовів других - ні води ні туристів....От і виходитьТі хто найбільше обісрались - ті найвище свої обмочені портки на фоні триколора демонструють. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23310 З нами з: 15.01.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 2388 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6496649764986499 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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