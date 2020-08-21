RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6496649764986499
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:59

  lapay написав:Члена НАТО може ображати тільки член НАТО. Греція хоче, але не може, Раша може, але не хоче, навіть після збитого літака. Поки Туреччина не вийшла з угоди, вона діє. Це не означає, що всі війська НАТО кинуться на допомогу, в разі чого. Буде більше схоже на антигітлеровську коаліцію, з матеріальною допомогою, поки війна не зачепить особисто. Американські бази, на території країни, члена НАТО, роблять цей момент (втягнення в конфлікт США) більш швидким і надійним.

За літак Ердоган вибачився і здав сирійських ребелів.
США на межі виводу своїх військ з Туреччини.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 716
З нами з: 10.06.19
Подякував: 30 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:08

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:США на межі виводу своїх військ з Туреччини.

Після Трампа багато що може повернутись на старі позиції. Туреччина навряд чи вийде з НАТО, як Франція - немає своєї бомби і ракет.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10615
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1138 раз.
Подякували: 1256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:31

  lapay написав:
  unicdima написав:США на межі виводу своїх військ з Туреччини.

Після Трампа багато що може повернутись на старі позиції. Туреччина навряд чи вийде з НАТО, як Франція - немає своєї бомби і ракет.


Турция дружит с русскими, а у них есть и бомбы и ракеты и много чего ещё.
Не зря ж Ассад удержался.
Lion+
 
Повідомлень: 1772
З нами з: 09.06.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6496649764986499
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.