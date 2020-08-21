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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:59
lapay написав:
Члена НАТО може ображати тільки член НАТО. Греція хоче, але не може, Раша може, але не хоче, навіть після збитого літака. Поки Туреччина не вийшла з угоди, вона діє. Це не означає, що всі війська НАТО кинуться на допомогу, в разі чого. Буде більше схоже на антигітлеровську коаліцію, з матеріальною допомогою, поки війна не зачепить особисто. Американські бази, на території країни, члена НАТО, роблять цей момент (втягнення в конфлікт США) більш швидким і надійним.
За літак Ердоган вибачився і здав сирійських ребелів.
США на межі виводу своїх військ з Туреччини.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:08
unicdima написав:
США на межі виводу своїх військ з Туреччини.
Після Трампа багато що може повернутись на старі позиції. Туреччина навряд чи вийде з НАТО, як Франція - немає своєї бомби і ракет.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:31
lapay написав: unicdima написав:
США на межі виводу своїх військ з Туреччини.
Після Трампа багато що може повернутись на старі позиції. Туреччина навряд чи вийде з НАТО, як Франція - немає своєї бомби і ракет.
Турция дружит с русскими, а у них есть и бомбы и ракеты и много чего ещё.
Не зря ж Ассад удержался.
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