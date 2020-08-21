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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6496649764986499 Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:59 lapay написав: Члена НАТО може ображати тільки член НАТО. Греція хоче, але не може, Раша може, але не хоче, навіть після збитого літака. Поки Туреччина не вийшла з угоди, вона діє. Це не означає, що всі війська НАТО кинуться на допомогу, в разі чого. Буде більше схоже на антигітлеровську коаліцію, з матеріальною допомогою, поки війна не зачепить особисто. Американські бази, на території країни, члена НАТО, роблять цей момент (втягнення в конфлікт США) більш швидким і надійним. Члена НАТО може ображати тільки член НАТО. Греція хоче, але не може, Раша може, але не хоче, навіть після збитого літака. Поки Туреччина не вийшла з угоди, вона діє. Це не означає, що всі війська НАТО кинуться на допомогу, в разі чого. Буде більше схоже на антигітлеровську коаліцію, з матеріальною допомогою, поки війна не зачепить особисто. Американські бази, на території країни, члена НАТО, роблять цей момент (втягнення в конфлікт США) більш швидким і надійним.

За літак Ердоган вибачився і здав сирійських ребелів.

США на межі виводу своїх військ з Туреччини. За літак Ердоган вибачився і здав сирійських ребелів.США на межі виводу своїх військ з Туреччини. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, поверни вкрадені лайки. unicdima

Повідомлень: 716 З нами з: 10.06.19 Подякував: 30 раз. Подякували: 64 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:08 Re: Політичні дискусії unicdima написав: США на межі виводу своїх військ з Туреччини. США на межі виводу своїх військ з Туреччини.

Після Трампа багато що може повернутись на старі позиції. Туреччина навряд чи вийде з НАТО, як Франція - немає своєї бомби і ракет. Після Трампа багато що може повернутись на старі позиції. Туреччина навряд чи вийде з НАТО, як Франція - немає своєї бомби і ракет. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10615 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1138 раз. Подякували: 1256 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:31 lapay написав: unicdima написав: США на межі виводу своїх військ з Туреччини. США на межі виводу своїх військ з Туреччини.

Після Трампа багато що може повернутись на старі позиції. Туреччина навряд чи вийде з НАТО, як Франція - немає своєї бомби і ракет. Після Трампа багато що може повернутись на старі позиції. Туреччина навряд чи вийде з НАТО, як Франція - немає своєї бомби і ракет.



Турция дружит с русскими, а у них есть и бомбы и ракеты и много чего ещё.

Не зря ж Ассад удержался. Турция дружит с русскими, а у них есть и бомбы и ракеты и много чего ещё.Не зря ж Ассад удержался. Lion+ Повідомлень: 1773 З нами з: 09.06.13 Подякував: 6 раз. Подякували: 269 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 сер, 2020 06:08 Lion+ написав: lapay написав: unicdima написав: США на межі виводу своїх військ з Туреччини. США на межі виводу своїх військ з Туреччини.

Після Трампа багато що може повернутись на старі позиції. Туреччина навряд чи вийде з НАТО, як Франція - немає своєї бомби і ракет. Після Трампа багато що може повернутись на старі позиції. Туреччина навряд чи вийде з НАТО, як Франція - немає своєї бомби і ракет.



Турция дружит с русскими, а у них есть и бомбы и ракеты и много чего ещё.

Не зря ж Ассад удержался. Турция дружит с русскими, а у них есть и бомбы и ракеты и много чего ещё.Не зря ж Ассад удержался.

Балалайка і лапті у них є. Балалайка і лапті у них є. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

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Повідомлень: 8809 З нами з: 18.06.08 Подякував: 21 раз. Подякували: 625 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 сер, 2020 07:06



26-28 августа между руководством АТО и Генштабом ВС РФ начались переговоры о предоставлении гарантий безопасных гуманитарных коридоров для выхода из окружения военнослужащих ВС Украины и других военных формирований Украины по согласованным маршрутам.



"Однако 29 августа 2014 года по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба ВС РФ, в нарушение требования ст. 37 Дополнительного протокола к Женевской конвенции с 1949 года российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных, вместе с тремя пленными российскими десантниками под время выхода личного состава подразделений сил АТО в районе населенных пунктов Старобешево, Чумаки, Новодворское, Агрономичное, Многополье, Червоносельское, Осиновое, Новокатериновка Донецкой области", - информируют в ОГП.



Кроме того, по данным Офиса, в указанный период времени и месте, по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба ВС РФ, российские военнослужащие и подконтрольные им иррегулярные НВФ совершили убийства раненых украинских военнослужащих, которые в результате полученных травм не сопротивлялись.



"Таким образом, было совершено вероломное убийство 366 украинских воинов, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен. По результатам расследования агрессивной войны РФ против Украины в целом в настоящее время привлечены к уголовной ответственности за совершение указанных преступлений 110 человек, в том числе 68 граждан РФ, среди которых 21 министр. Указанные лиц объявлен в розыск. В суд направлено 48 обвинительных актов в отношении 51 лица. Приговорами украинских судов 35 человек уже осуждены, в том числе 13 граждан РФ, в том числе 3 военнослужащих ВС РФ", - сообщили у Генпрокурора.



Сообщается также, что в Офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства передана информация о собранных доказательствах совершения военных преступлений, в том числе вероломного убийства украинских военных в районе Иловайска.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1887279- ... -tragediyi Так, 24-25 августа батальоны МВД Украины "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", Нацгвардии "Донбасс" и силы сектора "Б" попали в окружение врага.26-28 августа между руководством АТО и Генштабом ВС РФ начались переговоры о предоставлении гарантий безопасных гуманитарных коридоров для выхода из окружения военнослужащих ВС Украины и других военных формирований Украины по согласованным маршрутам."Однако 29 августа 2014 года по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба ВС РФ, в нарушение требования ст. 37 Дополнительного протокола к Женевской конвенции с 1949 года, вместе с тремя пленными российскими десантниками под время выхода личного состава подразделений сил АТО в районе населенных пунктов Старобешево, Чумаки, Новодворское, Агрономичное, Многополье, Червоносельское, Осиновое, Новокатериновка Донецкой области", - информируют в ОГП.Кроме того, по данным Офиса, в указанный период времени и месте, по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба ВС РФ, российские военнослужащие и подконтрольные им иррегулярные НВФ совершили, которые в результате полученных травм не сопротивлялись."Таким образом, было совершено вероломное, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен. По результатам расследования агрессивной войны РФ против Украины в целом в настоящее время привлечены к уголовной ответственности за совершение указанных преступлений 110 человек, в том числе 68 граждан РФ, среди которых 21 министр. Указанные лиц объявлен в розыск. В суд направлено 48 обвинительных актов в отношении 51 лица. Приговорами украинских судов 35 человек уже осуждены, в том числе 13 граждан РФ, в том числе 3 военнослужащих ВС РФ", - сообщили у Генпрокурора.Сообщается также, что в Офис прокурорадля решения вопроса об открытии уголовного производства передана информация о собранных доказательствах совершения военных преступлений, в том числе вероломного убийства украинских военных в районе Иловайска. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8809 З нами з: 18.06.08 Подякував: 21 раз. Подякували: 625 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 сер, 2020 07:26 Lion+ написав: lapay написав: unicdima написав: США на межі виводу своїх військ з Туреччини. США на межі виводу своїх військ з Туреччини.

Після Трампа багато що може повернутись на старі позиції. Туреччина навряд чи вийде з НАТО, як Франція - немає своєї бомби і ракет. Після Трампа багато що може повернутись на старі позиції. Туреччина навряд чи вийде з НАТО, як Франція - немає своєї бомби і ракет.



Турция дружит с русскими, а у них есть и бомбы и ракеты и много чего ещё.

Не зря ж Ассад удержался. Турция дружит с русскими, а у них есть и бомбы и ракеты и много чего ещё.Не зря ж Ассад удержался.

"Дружит", особенно в Сирии и Ливии. "Дружит", особенно в Сирии и Ливии. Schmit

Повідомлень: 1556 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 196 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6496649764986499 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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