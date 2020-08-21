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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6496649764986499
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:59

  lapay написав:Члена НАТО може ображати тільки член НАТО. Греція хоче, але не може, Раша може, але не хоче, навіть після збитого літака. Поки Туреччина не вийшла з угоди, вона діє. Це не означає, що всі війська НАТО кинуться на допомогу, в разі чого. Буде більше схоже на антигітлеровську коаліцію, з матеріальною допомогою, поки війна не зачепить особисто. Американські бази, на території країни, члена НАТО, роблять цей момент (втягнення в конфлікт США) більш швидким і надійним.

За літак Ердоган вибачився і здав сирійських ребелів.
США на межі виводу своїх військ з Туреччини.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:08

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:США на межі виводу своїх військ з Туреччини.

Після Трампа багато що може повернутись на старі позиції. Туреччина навряд чи вийде з НАТО, як Франція - немає своєї бомби і ракет.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:31

  lapay написав:
  unicdima написав:США на межі виводу своїх військ з Туреччини.

Після Трампа багато що може повернутись на старі позиції. Туреччина навряд чи вийде з НАТО, як Франція - немає своєї бомби і ракет.


Турция дружит с русскими, а у них есть и бомбы и ракеты и много чего ещё.
Не зря ж Ассад удержался.
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 06:08

  Lion+ написав:
  lapay написав:
  unicdima написав:США на межі виводу своїх військ з Туреччини.

Після Трампа багато що може повернутись на старі позиції. Туреччина навряд чи вийде з НАТО, як Франція - немає своєї бомби і ракет.


Турция дружит с русскими, а у них есть и бомбы и ракеты и много чего ещё.
Не зря ж Ассад удержался.

Балалайка і лапті у них є. :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 07:06

Так, 24-25 августа батальоны МВД Украины "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", Нацгвардии "Донбасс" и силы сектора "Б" попали в окружение врага.

26-28 августа между руководством АТО и Генштабом ВС РФ начались переговоры о предоставлении гарантий безопасных гуманитарных коридоров для выхода из окружения военнослужащих ВС Украины и других военных формирований Украины по согласованным маршрутам.

"Однако 29 августа 2014 года по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба ВС РФ, в нарушение требования ст. 37 Дополнительного протокола к Женевской конвенции с 1949 года российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных, вместе с тремя пленными российскими десантниками под время выхода личного состава подразделений сил АТО в районе населенных пунктов Старобешево, Чумаки, Новодворское, Агрономичное, Многополье, Червоносельское, Осиновое, Новокатериновка Донецкой области", - информируют в ОГП.

Кроме того, по данным Офиса, в указанный период времени и месте, по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба ВС РФ, российские военнослужащие и подконтрольные им иррегулярные НВФ совершили убийства раненых украинских военнослужащих, которые в результате полученных травм не сопротивлялись.

"Таким образом, было совершено вероломное убийство 366 украинских воинов, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен. По результатам расследования агрессивной войны РФ против Украины в целом в настоящее время привлечены к уголовной ответственности за совершение указанных преступлений 110 человек, в том числе 68 граждан РФ, среди которых 21 министр. Указанные лиц объявлен в розыск. В суд направлено 48 обвинительных актов в отношении 51 лица. Приговорами украинских судов 35 человек уже осуждены, в том числе 13 граждан РФ, в том числе 3 военнослужащих ВС РФ", - сообщили у Генпрокурора.

Сообщается также, что в Офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства передана информация о собранных доказательствах совершения военных преступлений, в том числе вероломного убийства украинских военных в районе Иловайска.
https://www.unn.com.ua/ru/news/1887279- ... -tragediyi
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 07:26

  Lion+ написав:
  lapay написав:
  unicdima написав:США на межі виводу своїх військ з Туреччини.

Після Трампа багато що може повернутись на старі позиції. Туреччина навряд чи вийде з НАТО, як Франція - немає своєї бомби і ракет.


Турция дружит с русскими, а у них есть и бомбы и ракеты и много чего ещё.
Не зря ж Ассад удержался.

"Дружит", особенно в Сирии и Ливии.
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