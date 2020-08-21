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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6496649764986499
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:59

  lapay написав:Члена НАТО може ображати тільки член НАТО. Греція хоче, але не може, Раша може, але не хоче, навіть після збитого літака. Поки Туреччина не вийшла з угоди, вона діє. Це не означає, що всі війська НАТО кинуться на допомогу, в разі чого. Буде більше схоже на антигітлеровську коаліцію, з матеріальною допомогою, поки війна не зачепить особисто. Американські бази, на території країни, члена НАТО, роблять цей момент (втягнення в конфлікт США) більш швидким і надійним.

За літак Ердоган вибачився і здав сирійських ребелів.
США на межі виводу своїх військ з Туреччини.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:08

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:США на межі виводу своїх військ з Туреччини.

Після Трампа багато що може повернутись на старі позиції. Туреччина навряд чи вийде з НАТО, як Франція - немає своєї бомби і ракет.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:31

  lapay написав:
  unicdima написав:США на межі виводу своїх військ з Туреччини.

Після Трампа багато що може повернутись на старі позиції. Туреччина навряд чи вийде з НАТО, як Франція - немає своєї бомби і ракет.


Турция дружит с русскими, а у них есть и бомбы и ракеты и много чего ещё.
Не зря ж Ассад удержался.
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 06:08

  Lion+ написав:
  lapay написав:
  unicdima написав:США на межі виводу своїх військ з Туреччини.

Після Трампа багато що може повернутись на старі позиції. Туреччина навряд чи вийде з НАТО, як Франція - немає своєї бомби і ракет.


Турция дружит с русскими, а у них есть и бомбы и ракеты и много чего ещё.
Не зря ж Ассад удержался.

Балалайка і лапті у них є. :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 07:06

Так, 24-25 августа батальоны МВД Украины "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", Нацгвардии "Донбасс" и силы сектора "Б" попали в окружение врага.

26-28 августа между руководством АТО и Генштабом ВС РФ начались переговоры о предоставлении гарантий безопасных гуманитарных коридоров для выхода из окружения военнослужащих ВС Украины и других военных формирований Украины по согласованным маршрутам.

"Однако 29 августа 2014 года по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба ВС РФ, в нарушение требования ст. 37 Дополнительного протокола к Женевской конвенции с 1949 года российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных, вместе с тремя пленными российскими десантниками под время выхода личного состава подразделений сил АТО в районе населенных пунктов Старобешево, Чумаки, Новодворское, Агрономичное, Многополье, Червоносельское, Осиновое, Новокатериновка Донецкой области", - информируют в ОГП.

Кроме того, по данным Офиса, в указанный период времени и месте, по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба ВС РФ, российские военнослужащие и подконтрольные им иррегулярные НВФ совершили убийства раненых украинских военнослужащих, которые в результате полученных травм не сопротивлялись.

"Таким образом, было совершено вероломное убийство 366 украинских воинов, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен. По результатам расследования агрессивной войны РФ против Украины в целом в настоящее время привлечены к уголовной ответственности за совершение указанных преступлений 110 человек, в том числе 68 граждан РФ, среди которых 21 министр. Указанные лиц объявлен в розыск. В суд направлено 48 обвинительных актов в отношении 51 лица. Приговорами украинских судов 35 человек уже осуждены, в том числе 13 граждан РФ, в том числе 3 военнослужащих ВС РФ", - сообщили у Генпрокурора.

Сообщается также, что в Офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства передана информация о собранных доказательствах совершения военных преступлений, в том числе вероломного убийства украинских военных в районе Иловайска.
https://www.unn.com.ua/ru/news/1887279- ... -tragediyi
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 07:26

  Lion+ написав:
  lapay написав:
  unicdima написав:США на межі виводу своїх військ з Туреччини.

Після Трампа багато що може повернутись на старі позиції. Туреччина навряд чи вийде з НАТО, як Франція - немає своєї бомби і ракет.


Турция дружит с русскими, а у них есть и бомбы и ракеты и много чего ещё.
Не зря ж Ассад удержался.

"Дружит", особенно в Сирии и Ливии.
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 10:30

Re: Політичні дискусії

  Lion+ написав:Турция дружит с русскими, а у них есть и бомбы и ракеты и много чего ещё.
Не зря ж Ассад удержался.

Ердоган як Лукашенко і Раша - багато тріщить, але нікуди від НАТО не піде. Диктатори люблять дружити, особливо проти когось, але лягати під когось не люблять.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 16:28

  Lion+ написав:
Турция дружит с русскими, а у них есть и бомбы и ракеты и много чего ещё.
Не зря ж Ассад удержался.


А Украина как дружила :!: И что :?:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 16:59

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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 17:43

Кратко. 2020-08-21

Кратко. 2020-08-21

1) Итог расследования | Прокуратура: Единственная причина трагедии Иловайска – вторжение РФ. Дело передано в Гаагу
Единственная причина трагических событий в Иловайске в августе 2014 года – военная агрессия вооруженных сил России

А сколько было местных "экспертов", которые говорили, что это Порошенко виноват.
Бубочка верещал на стадионе про Илловайск.

А вот оно чё, "порохоботы" оказались правы
Прокуратура напоминает, что в ночь с 23 на 24 августа 2014 года произошло масштабное прямое вторжение вооруженных сил страны-агрессора на территорию Украины.
...
В соответствии с установленными данными, в районе Иловайска критическое соотношение военных сил Украины к подразделениям ВС РФ и боевикам незаконных вооруженных формирований, контролируемых РФ составляло: личный состав – 1 к 18; танки – 1 к 11, бронетехника – 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" – 1 к 24.

2) "Быть мировым игроком": Зеленский рассказал о планах на следующий год
«Сохранить независимость, закончить войну, начать расти экономически, расти геополитически в направлении влияния, чтобы быть мировым игроком. Это очень важно», – сказал Зеленский, отвечая на вопрос ведущей относительно планов.

Под какой наркотой он находился в момент речи ?

3) Глава "Слуги народа" назвал единственное условие для отмены местных выборов
Отменить нынешние местные выборы в Украине могут только при одном условии - введении чрезвычайного положения

Например, придумают причину для чрезвычайного положения из-за covid-19

4) "Рагуль – это вы": офицер ВСУ эмоционально ответил Егоровой (видео)
Накануне ведущая сделала резкое заявление в отношении украинских бойцов, обозвав их "селюками" и "рагулями"

Меня только одно удивляет, как Антон Мухарский смог вляпаться в Егорову

5) "Было нелегко": жена Зеленского прервала молчание и рассказала, как с сыном переболела COVID-19
Об этом она после долгой паузы, которая была связана с болезнью, написала в своем Instagram

Ну написать мог кто угодно
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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