Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав:Члена НАТО може ображати тільки член НАТО. Греція хоче, але не може, Раша може, але не хоче, навіть після збитого літака. Поки Туреччина не вийшла з угоди, вона діє. Це не означає, що всі війська НАТО кинуться на допомогу, в разі чого. Буде більше схоже на антигітлеровську коаліцію, з матеріальною допомогою, поки війна не зачепить особисто. Американські бази, на території країни, члена НАТО, роблять цей момент (втягнення в конфлікт США) більш швидким і надійним.
За літак Ердоган вибачився і здав сирійських ребелів. США на межі виводу своїх військ з Туреччини.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
Так, 24-25 августа батальоны МВД Украины "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", Нацгвардии "Донбасс" и силы сектора "Б" попали в окружение врага.
26-28 августа между руководством АТО и Генштабом ВС РФ начались переговоры о предоставлении гарантий безопасных гуманитарных коридоров для выхода из окружения военнослужащих ВС Украины и других военных формирований Украины по согласованным маршрутам.
"Однако 29 августа 2014 года по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба ВС РФ, в нарушение требования ст. 37 Дополнительного протокола к Женевской конвенции с 1949 года российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных, вместе с тремя пленными российскими десантниками под время выхода личного состава подразделений сил АТО в районе населенных пунктов Старобешево, Чумаки, Новодворское, Агрономичное, Многополье, Червоносельское, Осиновое, Новокатериновка Донецкой области", - информируют в ОГП.
Кроме того, по данным Офиса, в указанный период времени и месте, по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба ВС РФ, российские военнослужащие и подконтрольные им иррегулярные НВФ совершили убийства раненых украинских военнослужащих, которые в результате полученных травм не сопротивлялись.
"Таким образом, было совершено вероломное убийство 366 украинских воинов, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен. По результатам расследования агрессивной войны РФ против Украины в целом в настоящее время привлечены к уголовной ответственности за совершение указанных преступлений 110 человек, в том числе 68 граждан РФ, среди которых 21 министр. Указанные лиц объявлен в розыск. В суд направлено 48 обвинительных актов в отношении 51 лица. Приговорами украинских судов 35 человек уже осуждены, в том числе 13 граждан РФ, в том числе 3 военнослужащих ВС РФ", - сообщили у Генпрокурора.
Сообщается также, что в Офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства передана информация о собранных доказательствах совершения военных преступлений, в том числе вероломного убийства украинских военных в районе Иловайска. https://www.unn.com.ua/ru/news/1887279- ... -tragediyi
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Единственная причина трагических событий в Иловайске в августе 2014 года – военная агрессия вооруженных сил России
А сколько было местных "экспертов", которые говорили, что это Порошенко виноват. Бубочка верещал на стадионе про Илловайск.
А вот оно чё, "порохоботы" оказались правы
Прокуратура напоминает, что в ночь с 23 на 24 августа 2014 года произошло масштабное прямое вторжение вооруженных сил страны-агрессора на территорию Украины. ... В соответствии с установленными данными, в районе Иловайска критическое соотношение военных сил Украины к подразделениям ВС РФ и боевикам незаконных вооруженных формирований, контролируемых РФ составляло: личный состав – 1 к 18; танки – 1 к 11, бронетехника – 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" – 1 к 24.
«Сохранить независимость, закончить войну, начать расти экономически, расти геополитически в направлении влияния, чтобы быть мировым игроком. Это очень важно», – сказал Зеленский, отвечая на вопрос ведущей относительно планов.