Додано: Суб 22 сер, 2020 07:06

Так, 24-25 августа батальоны МВД Украины "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", Нацгвардии "Донбасс" и силы сектора "Б" попали в окружение врага.26-28 августа между руководством АТО и Генштабом ВС РФ начались переговоры о предоставлении гарантий безопасных гуманитарных коридоров для выхода из окружения военнослужащих ВС Украины и других военных формирований Украины по согласованным маршрутам."Однако 29 августа 2014 года по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба ВС РФ, в нарушение требования ст. 37 Дополнительного протокола к Женевской конвенции с 1949 года, вместе с тремя пленными российскими десантниками под время выхода личного состава подразделений сил АТО в районе населенных пунктов Старобешево, Чумаки, Новодворское, Агрономичное, Многополье, Червоносельское, Осиновое, Новокатериновка Донецкой области", - информируют в ОГП.Кроме того, по данным Офиса, в указанный период времени и месте, по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба ВС РФ, российские военнослужащие и подконтрольные им иррегулярные НВФ совершили, которые в результате полученных травм не сопротивлялись."Таким образом, было совершено вероломное, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен. По результатам расследования агрессивной войны РФ против Украины в целом в настоящее время привлечены к уголовной ответственности за совершение указанных преступлений 110 человек, в том числе 68 граждан РФ, среди которых 21 министр. Указанные лиц объявлен в розыск. В суд направлено 48 обвинительных актов в отношении 51 лица. Приговорами украинских судов 35 человек уже осуждены, в том числе 13 граждан РФ, в том числе 3 военнослужащих ВС РФ", - сообщили у Генпрокурора.Сообщается также, что в Офис прокурорадля решения вопроса об открытии уголовного производства передана информация о собранных доказательствах совершения военных преступлений, в том числе вероломного убийства украинских военных в районе Иловайска.