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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6497649864996500
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 19:29

  pesikot написав:
«Сохранить независимость, закончить войну, начать расти экономически, расти геополитически в направлении влияния, чтобы быть мировым игроком. Это очень важно», – сказал Зеленский, отвечая на вопрос ведущей относительно планов.
Под какой наркотой он находился в момент речи ?

По подсолнечному маслу (и отчасти по кукурузе) мы точно мировой игрок :wink:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич
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