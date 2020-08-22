RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6498649965006501>
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 19:29

  pesikot написав:
«Сохранить независимость, закончить войну, начать расти экономически, расти геополитически в направлении влияния, чтобы быть мировым игроком. Это очень важно», – сказал Зеленский, отвечая на вопрос ведущей относительно планов.
Под какой наркотой он находился в момент речи ?

По подсолнечному маслу (и отчасти по кукурузе) мы точно мировой игрок :wink:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич
Starikan
2
 
Повідомлень: 17542
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1953 раз.
Подякували: 2798 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 22:30

  fler написав:
  Lion+ написав:
Турция дружит с русскими, а у них есть и бомбы и ракеты и много чего ещё.
Не зря ж Ассад удержался.


А Украина как дружила :!: И что :?:

Как дружила?
Вела молочные войны и хотела выгнать черноморский флот :idea:
Lion+
 
Повідомлень: 1785
З нами з: 09.06.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 22:31

  Starikan написав:
  pesikot написав:
«Сохранить независимость, закончить войну, начать расти экономически, расти геополитически в направлении влияния, чтобы быть мировым игроком. Это очень важно», – сказал Зеленский, отвечая на вопрос ведущей относительно планов.
Под какой наркотой он находился в момент речи ?

По подсолнечному маслу (и отчасти по кукурузе) мы точно мировой игрок :wink:


Культуры которые больше всего истощают почву, ещё рапс добавить и полный комплект.
Это достижение?
Lion+
 
Повідомлень: 1785
З нами з: 09.06.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 22:40

Re: Політичні дискусії

  Lion+ написав:Культуры которые больше всего истощают почву, ещё рапс добавить и полный комплект.
Это достижение?

Кремлевский агроном :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8817
З нами з: 18.06.08
Подякував: 21 раз.
Подякували: 625 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 22:41

Re: Політичні дискусії

  Lion+ написав:Как дружила?
Вела молочные войны и хотела выгнать черноморский флот

Доказательства хотелок есть? Не с кремлевских сайтов
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8817
З нами з: 18.06.08
Подякував: 21 раз.
Подякували: 625 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 23:15

  Lion+ написав:
  Starikan написав: По подсолнечному маслу (и отчасти по кукурузе) мы точно мировой игрок :wink:
Культуры которые больше всего истощают почву, ещё рапс добавить и полный комплект.
Это достижение?

Украина выращивает подсолнечник с 19 века, половину мировой кукурузы выращивают американцы, и никто не жалуется на истощение почв.
Короче, не пишите бред.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич
Starikan
2
 
Повідомлень: 17542
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1953 раз.
Подякували: 2798 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 23:24

  Starikan написав:
  Lion+ написав:
  Starikan написав: По подсолнечному маслу (и отчасти по кукурузе) мы точно мировой игрок :wink:
Культуры которые больше всего истощают почву, ещё рапс добавить и полный комплект.
Это достижение?

Украина выращивает подсолнечник с 19 века, половину мировой кукурузы выращивают американцы, и никто не жалуется на истощение почв.
Короче, не пишите бред.


Хорошо, бред так бред.
Зображення
Lion+
 
Повідомлень: 1785
З нами з: 09.06.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 23:29

  Ukrainian написав:
  Lion+ написав:Как дружила?
Вела молочные войны и хотела выгнать черноморский флот

Доказательства хотелок есть? Не с кремлевских сайтов


BBC Кремлевский сайт?
Зображення
Lion+
 
Повідомлень: 1785
З нами з: 09.06.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 23:36

  Lion+ написав:
  Ukrainian написав:
  Lion+ написав:Как дружила?
Вела молочные войны и хотела выгнать черноморский флот

Доказательства хотелок есть? Не с кремлевских сайтов


BBC Кремлевский сайт?
Зображення

Хоть слово о том что хотела выгнать есть!? Фантазии Кремля :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8817
З нами з: 18.06.08
Подякував: 21 раз.
Подякували: 625 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 23:44

  Ukrainian написав:
  Lion+ написав:
  Lion+ написав:Как дружила?
Вела молочные войны и хотела выгнать черноморский флот



BBC Кремлевский сайт?
Зображення

Хоть слово о том что хотела выгнать есть!? Фантазии Кремля :lol:

ВВС это Кремль?
О будущем значит таки хотела иначе о чем новость :idea:
Lion+
 
Повідомлень: 1785
З нами з: 09.06.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6498649965006501>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20167)
22.08.2020 23:35
test (10)
22.08.2020 23:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.