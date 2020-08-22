Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
«Сохранить независимость, закончить войну, начать расти экономически, расти геополитически в направлении влияния, чтобы быть мировым игроком. Это очень важно», – сказал Зеленский, отвечая на вопрос ведущей относительно планов.
Под какой наркотой он находился в момент речи ?
По подсолнечному маслу (и отчасти по кукурузе) мы точно мировой игрок
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич
«Сохранить независимость, закончить войну, начать расти экономически, расти геополитически в направлении влияния, чтобы быть мировым игроком. Это очень важно», – сказал Зеленский, отвечая на вопрос ведущей относительно планов.
Под какой наркотой он находился в момент речи ?
По подсолнечному маслу (и отчасти по кукурузе) мы точно мировой игрок
Культуры которые больше всего истощают почву, ещё рапс добавить и полный комплект. Это достижение?
Starikan написав: По подсолнечному маслу (и отчасти по кукурузе) мы точно мировой игрок
Культуры которые больше всего истощают почву, ещё рапс добавить и полный комплект. Это достижение?
Украина выращивает подсолнечник с 19 века, половину мировой кукурузы выращивают американцы, и никто не жалуется на истощение почв. Короче, не пишите бред.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич