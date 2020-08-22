Lion+
Вопрос о будущем
Где там хоть слово что в будущем их выгонят?
ПС их следовало выгнать в 1991
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 22 сер, 2020 23:49
Lion+
Вопрос о будущем
Где там хоть слово что в будущем их выгонят?
ПС их следовало выгнать в 1991
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 23 сер, 2020 00:27
Торговые войны инициировала Россия, а ЧФ РФ находился на территории Украины согласно межгосударственным договорам и эти договора денонсировала именно Россия.
В общем слово русского не стоит и копейки.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Нед 23 сер, 2020 00:59
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|