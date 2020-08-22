Lion+
Вопрос о будущем
Где там хоть слово что в будущем их выгонят?
ПС их следовало выгнать в 1991
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 22 сер, 2020 23:49
Lion+
Вопрос о будущем
Где там хоть слово что в будущем их выгонят?
ПС их следовало выгнать в 1991
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 23 сер, 2020 00:27
Торговые войны инициировала Россия, а ЧФ РФ находился на территории Украины согласно межгосударственным договорам и эти договора денонсировала именно Россия.
В общем слово русского не стоит и копейки.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Нед 23 сер, 2020 00:59
Додано: Нед 23 сер, 2020 03:27
Кравчука и кучму нужно судить военным трибуналом за гос измену
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 23 сер, 2020 11:33
Мудрый нарид дал Кучме, Зе и Кравчуку с первого по третье места в рейтинге президентов соответственно. А те, кто реально что-то делали для Украины - Ющенко и Порошенко - в конце списка. Даже янык не в самом низу.
Так и живем. Все вопросы к мудрому нариду, а не к президентам.
Додано: Нед 23 сер, 2020 12:06
їдь в Африку/Азію/ЄС/Америку/РБ/РФ чи куда там, до "мудрого наріда", так як іншого для товаріща Шміта у нас нема.
Рота йде "не в ногу", а прапрор "в ногу".
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Додано: Нед 23 сер, 2020 12:47
Порвал два баяна
Юлия Тимошенко заболела коронавирусом
Додано: Нед 23 сер, 2020 13:28
Спасибо!
Отличный сюжет.
Только удивил бывший начальник режима ответом на форму допуска.
Допуск по первой форме. К грифованным оборудованию и документации "особой важности", а не форма допуска - особой государственной)) важности и какой-то растерянный взгляд.
Додано: Нед 23 сер, 2020 13:36
Я все ж надіюсь, що після усіх граблів наш народ колись таки стане мудрим (без лапок), коли більшість на питання, чому Украіна живе гірше від Польщі, буде давати відповідь: "бо ми колись зробили помилку, обравши Кравчука замість Чорновола". І така ж відповідь буде про Кучму, Яника і Зе.
Додано: Нед 23 сер, 2020 14:23
віра що прийде добрий цар або месія і все зробить... запасаємся попкорном, ждем...
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