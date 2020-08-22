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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 23 сер, 2020 14:33
Schmit написав:
Я все ж надіюсь, що після усіх граблів наш народ колись таки стане мудрим (без лапок), коли більшість на питання, чому Украіна живе гірше від Польщі, буде давати відповідь: "бо ми колись зробили помилку, обравши Кравчука замість Чорновола". І така ж відповідь буде про Кучму, Яника і Зе.
OMG! Как уже заипали порохоботы сравнивать своего начальника с Черноволом! Там не найти ни единой ценности на двоих! Порошенко вместе с Януковичем - во всех смыслах антагонисты Черновола. Оба - автократичные паханы из 90-х с безмерными ЧСВ и жадностью. Единственное отличие в позиционировании для лохтората: Янукович - волк в волчьей шкуре, Порошенко - в овечьей...
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Додано: Нед 23 сер, 2020 14:51
zРадио написав: Schmit написав:
Я все ж надіюсь, що після усіх граблів наш народ колись таки стане мудрим (без лапок), коли більшість на питання, чому Украіна живе гірше від Польщі, буде давати відповідь: "бо ми колись зробили помилку, обравши Кравчука замість Чорновола". І така ж відповідь буде про Кучму, Яника і Зе.
OMG! Как уже заипали порохоботы сравнивать своего начальника с Черноволом! Там не найти ни единой ценности на двоих! Порошенко вместе с Януковичем - во всех смыслах антагонисты Черновола. Оба - автократичные паханы из 90-х с безмерными ЧСВ и жадностью. Единственное отличие в позиционировании для лохтората: Янукович - волк в волчьей шкуре, Порошенко - в овечьей...
Політичний зомбі. Улюбленець некрофілів.
Та скільки можна згадувати збитого льотчика, який був одним із засновників Партії Регіонів, при якому найбільше розграбували Україну прикриваючись патріотичними гаслами та агресією РФ і малювати з нього ікону нації.
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Додано: Нед 23 сер, 2020 14:58
Ukrainian написав:Lion+
Вопрос о будущем
Где там хоть слово что в будущем их выгонят?
ПС их следовало выгнать в 1991
А что они хотели сделать?
Пересмотреть и продлить пребывание до 2142 года?
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Додано: Нед 23 сер, 2020 15:01
unicdima написав: Lion+ написав:
Как дружила?
Вела молочные войны и хотела выгнать черноморский флот
Торговые войны инициировала Россия, а ЧФ РФ находился на территории Украины согласно межгосударственным договорам и эти договора денонсировала именно Россия.
В общем слово русского не стоит и копейки.
Так кто тогда брешит про дружбу Януковича и России?
Как тогда могли быть молочные войны?
Зачем брехать.
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Додано: Нед 23 сер, 2020 15:05
zРадио написав:
OMG! Как уже заипали порохоботы сравнивать своего начальника с Черноволом! Там не найти ни единой ценности на двоих! Порошенко вместе с Януковичем - во всех смыслах антагонисты Черновола. Оба - автократичные паханы из 90-х с безмерными ЧСВ и жадностью. Единственное отличие в позиционировании для лохтората: Янукович - волк в волчьей шкуре, Порошенко - в овечьей...
Тобі яка справа? Ти ж все одно ні за кого не голосуєш, як тебе почитати. Тому не маєш морального права критикувати, як і Польська Муха.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Нед 23 сер, 2020 15:07
Lion+ написав:
Так кто тогда брешит про дружбу Януковича и России?
Как тогда могли быть молочные войны?
Угу. Лукашенко з Путіним теж не дружать, раз Раша їм, периодично, перекриває кисень.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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