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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6500650165026503>
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 14:33

  Schmit написав:Я все ж надіюсь, що після усіх граблів наш народ колись таки стане мудрим (без лапок), коли більшість на питання, чому Украіна живе гірше від Польщі, буде давати відповідь: "бо ми колись зробили помилку, обравши Кравчука замість Чорновола". І така ж відповідь буде про Кучму, Яника і Зе.


OMG! Как уже заипали порохоботы сравнивать своего начальника с Черноволом! Там не найти ни единой ценности на двоих! Порошенко вместе с Януковичем - во всех смыслах антагонисты Черновола. Оба - автократичные паханы из 90-х с безмерными ЧСВ и жадностью. Единственное отличие в позиционировании для лохтората: Янукович - волк в волчьей шкуре, Порошенко - в овечьей...
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 14:51

  zРадио написав:
  Schmit написав:Я все ж надіюсь, що після усіх граблів наш народ колись таки стане мудрим (без лапок), коли більшість на питання, чому Украіна живе гірше від Польщі, буде давати відповідь: "бо ми колись зробили помилку, обравши Кравчука замість Чорновола". І така ж відповідь буде про Кучму, Яника і Зе.


OMG! Как уже заипали порохоботы сравнивать своего начальника с Черноволом! Там не найти ни единой ценности на двоих! Порошенко вместе с Януковичем - во всех смыслах антагонисты Черновола. Оба - автократичные паханы из 90-х с безмерными ЧСВ и жадностью. Единственное отличие в позиционировании для лохтората: Янукович - волк в волчьей шкуре, Порошенко - в овечьей...

Політичний зомбі. Улюбленець некрофілів.
Та скільки можна згадувати збитого льотчика, який був одним із засновників Партії Регіонів, при якому найбільше розграбували Україну прикриваючись патріотичними гаслами та агресією РФ і малювати з нього ікону нації.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 14:58

  Ukrainian написав:Lion+
Вопрос о будущем
Где там хоть слово что в будущем их выгонят?
ПС их следовало выгнать в 1991


А что они хотели сделать?
Пересмотреть и продлить пребывание до 2142 года?
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 15:01

  unicdima написав:
  Lion+ написав:Как дружила?
Вела молочные войны и хотела выгнать черноморский флот :idea:

Торговые войны инициировала Россия, а ЧФ РФ находился на территории Украины согласно межгосударственным договорам и эти договора денонсировала именно Россия.
В общем слово русского не стоит и копейки.


Так кто тогда брешит про дружбу Януковича и России?
Как тогда могли быть молочные войны?

Зачем брехать.
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 15:05

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:OMG! Как уже заипали порохоботы сравнивать своего начальника с Черноволом! Там не найти ни единой ценности на двоих! Порошенко вместе с Януковичем - во всех смыслах антагонисты Черновола. Оба - автократичные паханы из 90-х с безмерными ЧСВ и жадностью. Единственное отличие в позиционировании для лохтората: Янукович - волк в волчьей шкуре, Порошенко - в овечьей...

Тобі яка справа? Ти ж все одно ні за кого не голосуєш, як тебе почитати. Тому не маєш морального права критикувати, як і Польська Муха.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 15:07

Re: Політичні дискусії

  Lion+ написав:Так кто тогда брешит про дружбу Януковича и России?
Как тогда могли быть молочные войны?

Угу. Лукашенко з Путіним теж не дружать, раз Раша їм, периодично, перекриває кисень. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 16:29

  lapay написав:
  Lion+ написав:Так кто тогда брешит про дружбу Януковича и России?
Как тогда могли быть молочные войны?

Угу. Лукашенко з Путіним теж не дружать, раз Раша їм, периодично, перекриває кисень. :)

Дру́жба — устойчивые, личные бескорыстные взаимоотношения между людьми, в основе которых лежит симпатия, общность интересов, духовная близость и взаимная привязанность; дружба предполагает общность увлечений, взаимное уважение, взаимопонимание и взаимопомощь, и является одним из лучших нравственных чувств человека.

))
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 18:24

  flyman написав:
  zРадио написав:
  Schmit написав:Я все ж надіюсь, що після усіх граблів наш народ колись таки стане мудрим (без лапок), коли більшість на питання, чому Украіна живе гірше від Польщі, буде давати відповідь: "бо ми колись зробили помилку, обравши Кравчука замість Чорновола". І така ж відповідь буде про Кучму, Яника і Зе.


OMG! Как уже заипали порохоботы сравнивать своего начальника с Черноволом! Там не найти ни единой ценности на двоих! Порошенко вместе с Януковичем - во всех смыслах антагонисты Черновола. Оба - автократичные паханы из 90-х с безмерными ЧСВ и жадностью. Единственное отличие в позиционировании для лохтората: Янукович - волк в волчьей шкуре, Порошенко - в овечьей...

Політичний зомбі. Улюбленець некрофілів.
Та скільки можна згадувати збитого льотчика, який був одним із засновників Партії Регіонів, при якому найбільше розграбували Україну прикриваючись патріотичними гаслами та агресією РФ і малювати з нього ікону нації.

"Збитий льотчик", "розграбували Україну"... А де про "тотальне зубожіння"? розкажіть про зубожіння.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 19:03

  antey1969 написав:Юлия Тимошенко заболела коронавирусом
https://society.comments.ua/news/develo ... n_get_more

Вы веткой не ошиблись ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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