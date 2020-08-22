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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 23 сер, 2020 19:06
zРадио написав: Schmit написав:
Я все ж надіюсь, що після усіх граблів наш народ колись таки стане мудрим (без лапок), коли більшість на питання, чому Украіна живе гірше від Польщі, буде давати відповідь: "бо ми колись зробили помилку, обравши Кравчука замість Чорновола". І така ж відповідь буде про Кучму, Яника і Зе.
OMG! Как уже заипали порохоботы сравнивать своего начальника с Черноволом! Там не найти ни единой ценности на двоих! Порошенко вместе с Януковичем - во всех смыслах антагонисты Черновола. Оба - автократичные паханы из 90-х с безмерными ЧСВ и жадностью. Единственное отличие в позиционировании для лохтората: Янукович - волк в волчьей шкуре, Порошенко - в овечьей...
Госпидя, ты обыкновенный трындюк
Трындишь всегда не по теме и мимо темы.
Трындишь ради трындежа
Но позиционируешь себя как "эксперт"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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