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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6500650165026503
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 19:06

  zРадио написав:
  Schmit написав:Я все ж надіюсь, що після усіх граблів наш народ колись таки стане мудрим (без лапок), коли більшість на питання, чому Украіна живе гірше від Польщі, буде давати відповідь: "бо ми колись зробили помилку, обравши Кравчука замість Чорновола". І така ж відповідь буде про Кучму, Яника і Зе.


OMG! Как уже заипали порохоботы сравнивать своего начальника с Черноволом! Там не найти ни единой ценности на двоих! Порошенко вместе с Януковичем - во всех смыслах антагонисты Черновола. Оба - автократичные паханы из 90-х с безмерными ЧСВ и жадностью. Единственное отличие в позиционировании для лохтората: Янукович - волк в волчьей шкуре, Порошенко - в овечьей...

Госпидя, ты обыкновенный трындюк
Трындишь всегда не по теме и мимо темы.
Трындишь ради трындежа

Но позиционируешь себя как "эксперт" :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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