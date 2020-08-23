А что они хотели сделать?
Пересмотреть и продлить пребывание до 2142 года?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 23 сер, 2020 14:58
Додано: Нед 23 сер, 2020 15:01
Так кто тогда брешит про дружбу Януковича и России?
Как тогда могли быть молочные войны?
Зачем брехать.
Додано: Нед 23 сер, 2020 15:05
Re: Політичні дискусії
Тобі яка справа? Ти ж все одно ні за кого не голосуєш, як тебе почитати. Тому не маєш морального права критикувати, як і Польська Муха.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 23 сер, 2020 15:07
Re: Політичні дискусії
Угу. Лукашенко з Путіним теж не дружать, раз Раша їм, периодично, перекриває кисень.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 23 сер, 2020 16:29
Дру́жба — устойчивые, личные бескорыстные взаимоотношения между людьми, в основе которых лежит симпатия, общность интересов, духовная близость и взаимная привязанность; дружба предполагает общность увлечений, взаимное уважение, взаимопонимание и взаимопомощь, и является одним из лучших нравственных чувств человека.
))
Додано: Нед 23 сер, 2020 19:03
Вы веткой не ошиблись ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 23 сер, 2020 22:40
Примерно 65% предприятий и научно-исследовательских учреждений Украины в 1991–1995 годах потеряли возможности участвовать в выполнении оборонных заказов со стороны РФ.
Так и дружили
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 23 сер, 2020 23:12
Задержанный рассказал, что решение покинуть ряды группировки «ЛНР» он принял после того, к его назначили снайпером в заградотряде и приказали расстреливать тех, кто покинет позиции, попытается сбежать домой или сдаться.
Бежать на подконтрольную украинском правительству территорию боевик решил со своим знакомым, но того застрелил другой снайпер из заградотряда.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 23 сер, 2020 23:27
Маю великий сумнів, що було б на краще. Як бачим патріотам-ідеалістам немає що запропонувати країні в плані економіки. А роззброєння при Чорноволі йшло б не меншими темпами, західні "друзі" вмовили б.
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