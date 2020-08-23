RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6500650165026503
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 03:00

Адекватно о Крыме
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8829
З нами з: 18.06.08
Подякував: 21 раз.
Подякували: 625 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 03:37

  freeze написав: Какой смысл в исторических изысканиях, произошло то, что произошло.
У меня несколько знакомых было в Крыму, и бизнесмены, и в сфере науки, и в сфере криминалитета.
Все писают от восторга от произошедшего.
Сейчас у нас нет внятной пропагандистской стратегии как ментально вернуть Крым.
Теже крымские татары, которых мы тут целуем во все места, массово продались в Крыму за благосостояние.

В Симферополе из крана пару часов в сутки течёт коричневая жижа.
С Крымом Россия себе в ногу выстрелила в самом деле. Уровень жизни на континентальной России падает довольно заметно (сужу по своих родственниках в Подмосковье) а на Крым денег нужно все больше и больше. Как чемодан без ручки.
Протесты в Хабаровске первый звоночек.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8829
З нами з: 18.06.08
Подякував: 21 раз.
Подякували: 625 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6500650165026503
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20183)
24.08.2020 02:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.