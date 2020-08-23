Адекватно о Крыме
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 24 сер, 2020 03:00
Адекватно о Крыме
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Пон 24 сер, 2020 03:37
В Симферополе из крана пару часов в сутки течёт коричневая жижа.
С Крымом Россия себе в ногу выстрелила в самом деле. Уровень жизни на континентальной России падает довольно заметно (сужу по своих родственниках в Подмосковье) а на Крым денег нужно все больше и больше. Как чемодан без ручки.
Протесты в Хабаровске первый звоночек.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Пон 24 сер, 2020 08:43
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