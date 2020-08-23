Адекватно о Крыме
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 24 сер, 2020 03:00
Адекватно о Крыме
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Пон 24 сер, 2020 03:37
В Симферополе из крана пару часов в сутки течёт коричневая жижа.
С Крымом Россия себе в ногу выстрелила в самом деле. Уровень жизни на континентальной России падает довольно заметно (сужу по своих родственниках в Подмосковье) а на Крым денег нужно все больше и больше. Как чемодан без ручки.
Протесты в Хабаровске первый звоночек.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Пон 24 сер, 2020 08:43
Додано: Пон 24 сер, 2020 09:46
Re: Політичні дискусії
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 24 сер, 2020 10:20
Брехливий пропагандон Бутусов ніяк не заспокоїться.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Додано: Пон 24 сер, 2020 10:44
Re: Політичні дискусії
Як на мене, це надто оптимістично. Проблемі "якостей" "мудрого наріду" (en masse) не 10, не 30, не 100 років, не 200, 300 і навіть не 1000. Варто перечитати твори класиків української літератури, ознайомитися з літописами та роботами археологів (зокрема, часів Черняхівської культури).
Втім, не все так погано. Принаймні, гарно співаємо.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Пон 24 сер, 2020 10:47
Re: Політичні дискусії
Зрада!
"Наказом Міністерства оборони України на озброєння Збройних Сил України прийнято береговий ракетний комплекс 360МЦ «Нептун».
Увага, на форумі порохата цензура.
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