Додано: Пон 24 сер, 2020 10:44

Schmit написав: Я все ж надіюсь, що після усіх граблів наш народ колись таки стане мудрим (без лапок), коли більшість на питання, чому Украіна живе гірше від Польщі, буде давати відповідь: "бо ми колись зробили помилку, обравши Кравчука замість Чорновола". І така ж відповідь буде про Кучму, Яника і Зе. Я все ж надіюсь, що після усіх граблів наш народ колись таки стане мудрим (без лапок), коли більшість на питання, чому Украіна живе гірше від Польщі, буде давати відповідь: "бо ми колись зробили помилку, обравши Кравчука замість Чорновола". І така ж відповідь буде про Кучму, Яника і Зе.

Як на мене, це надто оптимістично. Проблемі "якостей" "мудрого наріду" (en masse) не 10, не 30, не 100 років, не 200, 300 і навіть не 1000. Варто перечитати твори класиків української літератури, ознайомитися з літописами та роботами археологів (зокрема, часів Черняхівської культури).

Втім, не все так погано. Принаймні, гарно співаємо. Як на мене, це надто оптимістично. Проблемі "якостей" "мудрого наріду" (en masse) не 10, не 30, не 100 років, не 200, 300 і навіть не 1000. Варто перечитати твори класиків української літератури, ознайомитися з літописами та роботами археологів (зокрема, часів Черняхівської культури).Втім, не все так погано. Принаймні, гарно співаємо.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell