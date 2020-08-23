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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6500650165026503
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 03:00

Адекватно о Крыме
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 03:37

  freeze написав: Какой смысл в исторических изысканиях, произошло то, что произошло.
У меня несколько знакомых было в Крыму, и бизнесмены, и в сфере науки, и в сфере криминалитета.
Все писают от восторга от произошедшего.
Сейчас у нас нет внятной пропагандистской стратегии как ментально вернуть Крым.
Теже крымские татары, которых мы тут целуем во все места, массово продались в Крыму за благосостояние.

В Симферополе из крана пару часов в сутки течёт коричневая жижа.
С Крымом Россия себе в ногу выстрелила в самом деле. Уровень жизни на континентальной России падает довольно заметно (сужу по своих родственниках в Подмосковье) а на Крым денег нужно все больше и больше. Как чемодан без ручки.
Протесты в Хабаровске первый звоночек.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 08:43

Провальну операцію по вагнерівцях Україна проводила спільно зі США, – Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4482010291839232
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 09:46

Re: Політичні дискусії

Зображення
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 10:20


Брехливий пропагандон Бутусов ніяк не заспокоїться.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 10:44

Re: Політичні дискусії

  Schmit написав:Я все ж надіюсь, що після усіх граблів наш народ колись таки стане мудрим (без лапок), коли більшість на питання, чому Украіна живе гірше від Польщі, буде давати відповідь: "бо ми колись зробили помилку, обравши Кравчука замість Чорновола". І така ж відповідь буде про Кучму, Яника і Зе.

Як на мене, це надто оптимістично. Проблемі "якостей" "мудрого наріду" (en masse) не 10, не 30, не 100 років, не 200, 300 і навіть не 1000. Варто перечитати твори класиків української літератури, ознайомитися з літописами та роботами археологів (зокрема, часів Черняхівської культури).
Втім, не все так погано. Принаймні, гарно співаємо.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 10:47

Re: Політичні дискусії

Зрада!

"Наказом Міністерства оборони України на озброєння Збройних Сил України прийнято береговий ракетний комплекс 360МЦ «Нептун».https://www.mil.gov.ua/news/2020/08/23/ ... su-neptun/
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 11:36

  unicdima написав:Зрада!

"Наказом Міністерства оборони України на озброєння Збройних Сил України прийнято береговий ракетний комплекс 360МЦ «Нептун».https://www.mil.gov.ua/news/2020/08/23/ ... su-neptun/


Танк Оплот вже давно прийнятий на озброєння і шо? Крім прийняття на озброєння потрібні держзамовлення.
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 11:45

  centurionus написав:
  Schmit написав:Я все ж надіюсь, що після усіх граблів наш народ колись таки стане мудрим (без лапок), коли більшість на питання, чому Украіна живе гірше від Польщі, буде давати відповідь: "бо ми колись зробили помилку, обравши Кравчука замість Чорновола". І така ж відповідь буде про Кучму, Яника і Зе.

Як на мене, це надто оптимістично. Проблемі "якостей" "мудрого наріду" (en masse) не 10, не 30, не 100 років, не 200, 300 і навіть не 1000. Варто перечитати твори класиків української літератури, ознайомитися з літописами та роботами археологів (зокрема, часів Черняхівської культури).
Втім, не все так погано. Принаймні, гарно співаємо.

та й дівчата гарні! :D
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 12:32

Втім, не все так погано. Принаймні, гарно співаємо.

Ну, цыгане тоже гарно спiвають, хотя в отличие от татар, "историю цыган" в пределах "истории Украины", не изучают!

По "вагнеровцам" -просматривается следующее.

Это была операция... ЦРУ, конечно же, ими организованная.
Никто "вагнеровцев" ловить не собирался, это нашим такую "легенду" впарили.
Задача Операции, стояла в том, чтобы закинуть их в Беларусь, сдать Лукашенке и поссорив его с Путиным(помним первую реакцию Луки на "вагнеровцев", мол Террористы расейские), лишить Луку поддержки Путина(перед выборами) и создать "Ось" Минск-Киев в борьбе против России!

Ну, Лукашенко, с помощью ФСБ москальких всё вычислил и выбрал конфронтацию с Украиной ради поддержки путина.

Ясно, что Луку - это не спасёт, его снесут, по любому, вопрос времени.

Но Ход, со стороны ЦРУ, был весьма сильный и интересный!
Цели своей, он достиг.
Россию таки представили для многих беларуссов как "агрессор-провокатор", Лука высветил свою натуру - как прорассейский политик, у Запада появились козыри в давлении на Лукашенко, ещё до начала протестов! :D
Replay
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