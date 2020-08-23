Танк Оплот вже давно прийнятий на озброєння і шо? Крім прийняття на озброєння потрібні держзамовлення.
Вопрос не в госзаказах, а в "объёмах"!
Если реально, наше вооружение не будет поставляться другим странам, нет смысла в его производстве!
Более того, учитывая то, что Россия - наш враг и российские стандарты, нам не приемлимы(нет рынка сбыта), необходимо - переходить на стандарты НАТО и производить вооружения для стран НАТО!
Вот тут, всё ещё сложнее! Ведь тему производства вооружения для НАТО, давно оккупировали Серьёзные "люди в чёрном", поэтому - думаю, никто украинские танки в составе французского контингента или там в составе сил Великобритании, точно не ждёт! Как и в составе их саттелитов.