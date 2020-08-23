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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6501650265036504
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 12:44

Schmit
Танк Оплот вже давно прийнятий на озброєння і шо? Крім прийняття на озброєння потрібні держзамовлення.

Вопрос не в госзаказах, а в "объёмах"!
Если реально, наше вооружение не будет поставляться другим странам, нет смысла в его производстве!
Более того, учитывая то, что Россия - наш враг и российские стандарты, нам не приемлимы(нет рынка сбыта), необходимо - переходить на стандарты НАТО и производить вооружения для стран НАТО!

Вот тут, всё ещё сложнее! Ведь тему производства вооружения для НАТО, давно оккупировали Серьёзные "люди в чёрном", поэтому - думаю, никто украинские танки в составе французского контингента или там в составе сил Великобритании, точно не ждёт! Как и в составе их саттелитов.
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 13:04

Кстати, по "Истории Украины" и по татарам.
В новых учебниках, для средней школы, уделяется достаточное место истории татарского народа, в составе Украины, их лидерам и т.д.

Вот мне, непонятно, почему украинским школьникам, не преподают историю Еврейства в Украине?
Видимо, Зеленский забыл о том, что пережили хасиды и какой вклад в развитие украинской науки, культуры - внесли евреи!

Может пора и школьникам говорить правду?
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