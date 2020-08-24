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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 24 сер, 2020 12:44
Schmit
Танк Оплот вже давно прийнятий на озброєння і шо? Крім прийняття на озброєння потрібні держзамовлення.
Вопрос не в госзаказах, а в "объёмах"!
Если реально, наше вооружение не будет поставляться другим странам, нет смысла в его производстве!
Более того, учитывая то, что Россия - наш враг и российские стандарты, нам не приемлимы(нет рынка сбыта), необходимо - переходить на стандарты НАТО и производить вооружения для стран НАТО!
Вот тут, всё ещё сложнее! Ведь тему производства вооружения для НАТО, давно оккупировали Серьёзные "люди в чёрном", поэтому - думаю, никто украинские танки в составе французского контингента или там в составе сил Великобритании, точно не ждёт! Как и в составе их саттелитов.
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Додано: Пон 24 сер, 2020 13:04
Кстати, по "Истории Украины" и по татарам.
В новых учебниках, для средней школы, уделяется достаточное место истории татарского народа, в составе Украины, их лидерам и т.д.
Вот мне, непонятно, почему украинским школьникам, не преподают историю Еврейства в Украине?
Видимо, Зеленский забыл о том, что пережили хасиды и какой вклад в развитие украинской науки, культуры - внесли евреи!
Может пора и школьникам говорить правду?
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Додано: Пон 24 сер, 2020 16:25
Replay написав:
Кстати, по "Истории Украины" и по татарам.
В новых учебниках, для средней школы, уделяется достаточное место истории татарского народа, в составе Украины, их лидерам и т.д.
Вот мне, непонятно, почему украинским школьникам, не преподают историю Еврейства в Украине?
Видимо, Зеленский забыл о том, что пережили хасиды и какой вклад в развитие украинской науки, культуры - внесли евреи!
Может пора и школьникам говорить правду?
Интересно послушать
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Пон 24 сер, 2020 17:18
Replay написав:
Кстати, по "Истории Украины" и по татарам.
В новых учебниках, для средней школы, уделяется достаточное место истории татарского народа, в составе Украины, их лидерам и т.д.
Очередное заигрывание. Татары, насколько я понимаю, вполне встроились в новые реалии и пофиг им.
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