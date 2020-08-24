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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6501650265036504 Додано: Пон 24 сер, 2020 12:44 Schmit Танк Оплот вже давно прийнятий на озброєння і шо? Крім прийняття на озброєння потрібні держзамовлення.

Вопрос не в госзаказах, а в "объёмах"!

Если реально, наше вооружение не будет поставляться другим странам, нет смысла в его производстве!

Более того, учитывая то, что Россия - наш враг и российские стандарты, нам не приемлимы(нет рынка сбыта), необходимо - переходить на стандарты НАТО и производить вооружения для стран НАТО!



Вот тут, всё ещё сложнее! Ведь тему производства вооружения для НАТО, давно оккупировали Серьёзные "люди в чёрном", поэтому - думаю, никто украинские танки в составе французского контингента или там в составе сил Великобритании, точно не ждёт! Как и в составе их саттелитов. Вопрос не в госзаказах, а в "объёмах"!Если реально, наше вооружение не будет поставляться другим странам, нет смысла в его производстве!Более того, учитывая то, что Россия - наш враг и российские стандарты, нам не приемлимы(нет рынка сбыта), необходимо - переходить на стандарты НАТО и производить вооружения для стран НАТО!Вот тут, всё ещё сложнее! Ведь тему производства вооружения для НАТО, давно оккупировали Серьёзные "люди в чёрном", поэтому - думаю, никто украинские танки в составе французского контингента или там в составе сил Великобритании, точно не ждёт! Как и в составе их саттелитов. Replay

Повідомлень: 2050 З нами з: 20.06.08 Подякував: 129 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 сер, 2020 13:04 Кстати, по "Истории Украины" и по татарам.

В новых учебниках, для средней школы, уделяется достаточное место истории татарского народа, в составе Украины, их лидерам и т.д.



Вот мне, непонятно, почему украинским школьникам, не преподают историю Еврейства в Украине?

Видимо, Зеленский забыл о том, что пережили хасиды и какой вклад в развитие украинской науки, культуры - внесли евреи!



Может пора и школьникам говорить правду? Replay

Повідомлень: 2050 З нами з: 20.06.08 Подякував: 129 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 сер, 2020 16:25 Replay написав: Кстати, по "Истории Украины" и по татарам.

В новых учебниках, для средней школы, уделяется достаточное место истории татарского народа, в составе Украины, их лидерам и т.д.



Вот мне, непонятно, почему украинским школьникам, не преподают историю Еврейства в Украине?

Видимо, Зеленский забыл о том, что пережили хасиды и какой вклад в развитие украинской науки, культуры - внесли евреи!



Может пора и школьникам говорить правду? Кстати, по "Истории Украины" и по татарам.В новых учебниках, для средней школы, уделяется достаточное место истории татарского народа, в составе Украины, их лидерам и т.д.Вот мне, непонятно, почему украинским школьникам, не преподают историю Еврейства в Украине?Видимо, Зеленский забыл о том, что пережили хасиды и какой вклад в развитие украинской науки, культуры - внесли евреи!Может пора и школьникам говорить правду?

Интересно послушать Интересно послушать "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5121 З нами з: 31.08.09 Подякував: 337 раз. Подякували: 1047 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 сер, 2020 17:18 Replay написав: Кстати, по "Истории Украины" и по татарам.

В новых учебниках, для средней школы, уделяется достаточное место истории татарского народа, в составе Украины, их лидерам и т.д.

Кстати, по "Истории Украины" и по татарам.В новых учебниках, для средней школы, уделяется достаточное место истории татарского народа, в составе Украины, их лидерам и т.д.



Очередное заигрывание. Татары, насколько я понимаю, вполне встроились в новые реалии и пофиг им. Очередное заигрывание. Татары, насколько я понимаю, вполне встроились в новые реалии и пофиг им. vano80 Повідомлень: 1860 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 248 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6501650265036504 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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