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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6501650265036504
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 12:44

Schmit
Танк Оплот вже давно прийнятий на озброєння і шо? Крім прийняття на озброєння потрібні держзамовлення.

Вопрос не в госзаказах, а в "объёмах"!
Если реально, наше вооружение не будет поставляться другим странам, нет смысла в его производстве!
Более того, учитывая то, что Россия - наш враг и российские стандарты, нам не приемлимы(нет рынка сбыта), необходимо - переходить на стандарты НАТО и производить вооружения для стран НАТО!

Вот тут, всё ещё сложнее! Ведь тему производства вооружения для НАТО, давно оккупировали Серьёзные "люди в чёрном", поэтому - думаю, никто украинские танки в составе французского контингента или там в составе сил Великобритании, точно не ждёт! Как и в составе их саттелитов.
Replay
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 13:04

Кстати, по "Истории Украины" и по татарам.
В новых учебниках, для средней школы, уделяется достаточное место истории татарского народа, в составе Украины, их лидерам и т.д.

Вот мне, непонятно, почему украинским школьникам, не преподают историю Еврейства в Украине?
Видимо, Зеленский забыл о том, что пережили хасиды и какой вклад в развитие украинской науки, культуры - внесли евреи!

Может пора и школьникам говорить правду?
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 16:25

  Replay написав:Кстати, по "Истории Украины" и по татарам.
В новых учебниках, для средней школы, уделяется достаточное место истории татарского народа, в составе Украины, их лидерам и т.д.

Вот мне, непонятно, почему украинским школьникам, не преподают историю Еврейства в Украине?
Видимо, Зеленский забыл о том, что пережили хасиды и какой вклад в развитие украинской науки, культуры - внесли евреи!

Может пора и школьникам говорить правду?

Интересно послушать :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 17:18

  Replay написав:Кстати, по "Истории Украины" и по татарам.
В новых учебниках, для средней школы, уделяется достаточное место истории татарского народа, в составе Украины, их лидерам и т.д.


Очередное заигрывание. Татары, насколько я понимаю, вполне встроились в новые реалии и пофиг им.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 17:43

Ітогі подвєдьом. 2020-08-24

Ітогі подвєдьом. 2020-08-24

1) Празднование Дня Независимости Украины: трансляция с центра Киева
Ленку таки показали. Только что-то совсем невесёлая она была

2) День Независимости 2020: в Киеве прошел Марш защитников Украины (фото, видео)
Среди участников мероприятия было много ветеранов, участников российско-украинской войны на Донбассе

Участники Марша защитников хотят пикетировать Офис генпрокурора всю ночь

3) Зеленский: те, кто без боя "подарил" часть территории Украины, будут давать показания
«Мы строим именно такую ​​страну, которая всегда готова дать отпор. И неважно, кто атакует, - агрессор, вирус, мировой кризис.

Только ещё до Бубочки начали строить такую страну
Страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму», - отметил глава государства

Но тех, кто начал строить такую страну, Бубочка хочет отправить на допросы
И много ли сам Бубочка вернул территории ? Пока что, только сдаёт

Зеленский пообещал военный "парад украинской победы" после возвращения всех территорий

Зеленский о самом сложном: Очень часто приходится слышать, что у нас не получится
"Мы видели за годы независимости, как разрушали сознательно. И видели, как жизнь постепенно деградировала" - президент в спецпроекте для LIGA.net

Зеленский: Донецк с Луганском и Крымом вернутся в Украину, которую они не узнают
Чё-та я тоже опасаюсь этого

Под руководством Бубочки угробят так страну, что даже Крым с Донецком и Луганском офигеют

4) Кравчук: Большинство жителей Донбасса хотят быть в Украине автономией, чтобы общаться с РФ
Большинство жителей Донбасса, считает глава делегации Украины в минской группе Леонид Кравчук, хотят вернуться в состав Украины на условиях автономии и "иметь возможность общаться с Россией". Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону

А кто им раньше мешал общению с Россией ?
Автономия ? С каких-таких яиц ?
Возвращение на условиях, как было, никаких автономий

5) "С независимостью не шутят". Порошенко рассказал, как Украина выстояла в войне с Россией
Самым сложным и рискованным для независимости Украины был первый год войны с Россией: период лета 2014 – зимы 2015 года. Без добровольцев и волонтеров Украина не справилась бы

6) Зеленский дал звания заслуженных артистов Михалку и Dzidzio
Dzidzio сегодня исполнял гимн на торжествах в честь Дня незаивсимости. Михалок с президентом поехали в военный госпиталь

Какое отношение эти двое имеют к независимости Украины ?

Бубочка устроил цирк из праздника, потому что, это не его страна, это не его праздник
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 18:36

Re: Політичні дискусії


так не хотели мыть туалеты в Европе за деньги, что моют туалеты бесплатно в родной гавани
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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