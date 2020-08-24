Додано: Пон 24 сер, 2020 17:43

Среди участников мероприятия было много ветеранов, участников российско-украинской войны на Донбассе

«Мы строим именно такую ​​страну, которая всегда готова дать отпор. И неважно, кто атакует, - агрессор, вирус, мировой кризис.



Страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму», - отметил глава государства

"Мы видели за годы независимости, как разрушали сознательно. И видели, как жизнь постепенно деградировала" - президент в спецпроекте для LIGA.net

Большинство жителей Донбасса, считает глава делегации Украины в минской группе Леонид Кравчук, хотят вернуться в состав Украины на условиях автономии и "иметь возможность общаться с Россией". Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону

Самым сложным и рискованным для независимости Украины был первый год войны с Россией: период лета 2014 – зимы 2015 года. Без добровольцев и волонтеров Украина не справилась бы

Dzidzio сегодня исполнял гимн на торжествах в честь Дня незаивсимости. Михалок с президентом поехали в военный госпиталь

Ітогі подвєдьом. 2020-08-24Ленку таки показали. Только что-то совсем невесёлая она былаТолько ещё до Бубочки начали строить такую странуНо тех, кто начал строить такую страну, Бубочка хочет отправить на допросыИ много ли сам Бубочка вернул территории ? Пока что, только сдаётЧё-та я тоже опасаюсь этогоПод руководством Бубочки угробят так страну, что даже Крым с Донецком и Луганском офигеютА кто им раньше мешал общению с Россией ?Автономия ? С каких-таких яиц ?Возвращение на условиях, как было, никаких автономийКакое отношение эти двое имеют к независимости Украины ?Бубочка устроил цирк из праздника, потому что, это не его страна, это не его праздник