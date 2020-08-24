Додано: Пон 24 сер, 2020 18:36



так не хотели мыть туалеты в Европе за деньги, что моют туалеты бесплатно в родной гавани

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой