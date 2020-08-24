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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6503650465056506>
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 20:32

  vano80 написав:Ничего не напоминает? Бревна помещаются в глазу?

Только что-то ты не осуждаешь Бубочку за тоже самое

Как там брёвна в глазах ? Помещаются ? Не тесно ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 20:34

  pesikot написав:Зеленский присвоил звание Героя Украины трем людям
По случаю 29-й годовщины независимости президент Владимир Зеленский присвоил почетное звание "Герой Украины" композитору Юрию Рыбчинскому, генеральному конструктору ГП «Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч» Олегу Коростелеву, а также посмертно - погибшему на Донбассе прапорщику Вячеславу Кубраку.

РукаЛицо. Рыбчинскому за что ?

Кубрак погиб в октябре 2019, когда Бубочка "надо просто перестать стрелять"


А ты читал что там написано? Там есть за что. А еще там есть -«Сегодня, в праздник, мы отметим наградами тех, кто ежедневно приумножает нашу независимость. Это наши врачи, учителя, промышленники, деятели науки, культуры и спорта. И конечно - это наши военные и защитники. Люди с большой буквы, благодаря которым сегодня мы стоим здесь. Благодаря которым мы сохранили свою независимость»

Слушай, ну как то тоньше надо. Найти все фамилии и составить к каждому претензии.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 20:35

  pesikot написав:
  vano80 написав:Ничего не напоминает? Бревна помещаются в глазу?

Только что-то ты не осуждаешь Бубочку за тоже самое

Как там брёвна в глазах ? Помещаются ? Не тесно ?


Зачем мне его осуждать? Награждение обслуги было и будет всегда. Кого за заслуги, кого за что другое. Чем теперешний отличается от предыдущего? Цветом не вышел?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 20:45

  vano80 написав:
Зачем мне его осуждать? Награждение обслуги было и будет всегда. Кого за заслуги, кого за что другое. Чем теперешний отличается от предыдущего? Цветом не вышел?

Трындишь

Нынешнего ты поддерживаешь
Прошлого, ты осуждаепшь

За одно и тоже
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 21:06

  pesikot написав:
  vano80 написав:
Зачем мне его осуждать? Награждение обслуги было и будет всегда. Кого за заслуги, кого за что другое. Чем теперешний отличается от предыдущего? Цветом не вышел?

Трындишь

Нынешнего ты поддерживаешь
Прошлого, ты осуждаепшь

За одно и тоже


Извини, ты адекватен? Ты принес новость и спросил, чем эти артисты заслужили награждения. Я тебе ответил с примерами, что награждать - традиция для всех презов.
Еще раз, за что порошенко наградил приходько 24 августа? За какие заслуги в "такой день", как ты выразился?
Ответ будет или опять трындеж?
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 21:17

Отруєння Навального: у Німеччині підтвердили, у Росії не виявили
Клінічні результати свідчать про отруєння речовиною з групи активних речовин, які називаються інгібіторами холінестерази», – йдеться у повідомленні берлінської лікарні «Шаріте»
Відповідь проста: рейтинг Путіна впав до найнижчих рівнів, і його рішення змінити Конституцію, щоб потенційно продовжити своє правління після 2024 року, збудило стільки гніву, що лише пандемія коронавірусу завадила вуличним протестам», – пише журналіст у статті Al Jazeera.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст переконаний, що Кремль вирішив «прибрати» Навального з політичної арени через дві причини – протести у російському Хабаровську і у білоруському Мінську.
Літак із німецькими лікарями-реаніматологами простояв в Омську майже добу – омські лікарі, які почали було готувати Навального і його медичні документи до перевезення до Німеччини, раптово змінили думку і заявили, що він нетранспортабельний іще принаймні дві доби. Соратники Навального, які підозрюють, що його отруїли, припускають, що метою затримки мало бути те, щоб дочекатися, поки ймовірна отрута безслідно виведеться з організму.
https://www.radiosvoboda.org/a/30799877.html
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 21:20

Отаке. На закон плевать...

"Получается, Владимиру Михайловичу присвоено звание «Героя» за... незаконные действия?

Вопросы, вопросы...

Думается, чтобы выйти из этой, откровенно глупой, ситуации, следует пересмотреть как сам Статут, так и основания для награждения."
http://argumentua.com/stati/za-chto-kog ... em-ukrainy


Ну как такое может быть!?
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 21:25

  Ukrainian написав:Літак із німецькими лікарями-реаніматологами простояв в Омську майже добу –


О, зрада
Самолёт простоял сутки в Омске, потому что профсоюз лётного состава Германии имеет колдоговор, что после такого длительного перелёта экипаж должен отдыхать 24 часа.
Вечером дали врачи разрешения на отправку Навального, но экипаж заявил, что сможет улететь только утром, иначе будет серьезное нарушение трудовой дисциплины.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 24 сер, 2020 21:32, всього редагувалось 2 разів.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 21:31

  freeze написав:
  Ukrainian написав:Літак із німецькими лікарями-реаніматологами простояв в Омську майже добу –


О, зрада, врать тоже надо уметь и тонко это делать.
Самолёт простоял сутки в Омске, потому что профсоюз лётного состава Германии имеет колдоговор, что после такого длительного перелёта экипаж должен отдыхать 24 часа.
Вечером дали врачи разрешения на отправку Навального, но экипаж заявил, что сможет улететь только утром, иначе будет серьезное нарушение труловой дисциплины.

Звідки такі дані?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 21:43

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Бубочка устроил цирк из праздника, потому что, это не его страна, это не его праздник

парад в Порошенка у 2014
https://fi202x.blogspot.com/
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