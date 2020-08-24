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Шарите, сфальсифицировавшая диагноз Тимошенко в 2012-м? Верим Другую клинику нужно было выбирать, с чистой репутацией - незачет организаторам эвакуации
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 24 сер, 2020 21:48
Ukrainian
Шарите, сфальсифицировавшая диагноз Тимошенко в 2012-м? Верим Другую клинику нужно было выбирать, с чистой репутацией - незачет организаторам эвакуации
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