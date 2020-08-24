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Шарите, сфальсифицировавшая диагноз Тимошенко в 2012-м? Верим Другую клинику нужно было выбирать, с чистой репутацией - незачет организаторам эвакуации
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 24 сер, 2020 21:48
Ukrainian
Шарите, сфальсифицировавшая диагноз Тимошенко в 2012-м? Верим Другую клинику нужно было выбирать, с чистой репутацией - незачет организаторам эвакуации
Додано: Вів 25 сер, 2020 01:08
В рашке подстраховались, есть биоматериалы полученные от Навального и опечатанные при свидетелях, уже предложили провести совместные исследования.
хитрые..
не думаю...
скорее всего, тут ситуация, как с "вагнеровцами", если и отравление, то кто-то из кураторов проиграл Навального.
Для Кремля, Навальный был управляемой оппозицией, которая как бы и существовала и в то-же время, не несла прямой угрозы.
На Навального, есть масса компромата(сами погуглите), в том числе слитая родственниками, так что живой Навальный - не опасен!
А вот мёртвый, реально "Жертва Путинизма" - это уже Символ Борьбы с Пу!
Славяне, ведь, они Сочувствуют мученникам, по их религии - Невинноубиенные, особливо за народ - попадают в Рай!
Ну и, в сети гуляет инфа, что Алексей в последние несколько дней, усилено бухал в различных заведениях(каждодневно), то днюха, то просто "коллеги по работе", в том числе и на съёмной квартие, Суши заказывали на закусь и пр.
Кто там с ним был рядом, что они пили и была ли возможность его травонуть, вопрос к "сопровождающим лицам"!
Вот там, при "дружеском застолье", могли его травить и свои и Враги!
К Врагам, можно отнести не сколько Пу а сколько "некоторых олигархов", которых Алексей "высвечивал" аки "Прожектор перестройки" в своих блогах.
Ну, если у Соратникiв IQ>70, то немецкие лекари, могли взять образцы биоматериалов и пр. анализы у Навального сразу же в Омске и отправить в лабораторию другим самолётом, со своим сопровождающим, не дожидаясь перевозки Навального!
P.S. Погрузился я в транс, просканировал Алексея.
Проблемы с поджелудкой. Очень серьёзные...
Причины, могут быть самые разные, непонятно.
Даст Бог, выживет. Иногда смотрю его блог, чисто по приколу.
Додано: Вів 25 сер, 2020 06:52
вот жеж какой кремль многострадальный....
политковская, новодворская, немцов, литвиненко, скрипали, теперь вот навальный этот.
всех их тока для того, шоб кремлю насолить, да?
есть такое понятие, как репутация
и вот с ней у кремля явные проблемы
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