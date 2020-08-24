RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6503650465056506
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 21:48

Ukrainian

Шарите, сфальсифицировавшая диагноз Тимошенко в 2012-м? Верим :mrgreen: Другую клинику нужно было выбирать, с чистой репутацией - незачет организаторам эвакуации
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7226
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1270 раз.
Подякували: 2906 раз.
 
Профіль
6
5
3
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 01:08

Ukrainian Отруєння Навального: у Німеччині підтвердили, у Росії не виявили

В рашке подстраховались, есть биоматериалы полученные от Навального и опечатанные при свидетелях, уже предложили провести совместные исследования.
хитрые..
що Кремль вирішив «прибрати» Навального з політичної арени через дві причини – протести у російському Хабаровську і у білоруському Мінську.

не думаю...
скорее всего, тут ситуация, как с "вагнеровцами", если и отравление, то кто-то из кураторов проиграл Навального.
Для Кремля, Навальный был управляемой оппозицией, которая как бы и существовала и в то-же время, не несла прямой угрозы.
На Навального, есть масса компромата(сами погуглите), в том числе слитая родственниками, так что живой Навальный - не опасен!
А вот мёртвый, реально "Жертва Путинизма" - это уже Символ Борьбы с Пу!
Славяне, ведь, они Сочувствуют мученникам, по их религии - Невинноубиенные, особливо за народ - попадают в Рай!

Ну и, в сети гуляет инфа, что Алексей в последние несколько дней, усилено бухал в различных заведениях(каждодневно), то днюха, то просто "коллеги по работе", в том числе и на съёмной квартие, Суши заказывали на закусь и пр.
Кто там с ним был рядом, что они пили и была ли возможность его травонуть, вопрос к "сопровождающим лицам"!
Вот там, при "дружеском застолье", могли его травить и свои и Враги!
К Врагам, можно отнести не сколько Пу а сколько "некоторых олигархов", которых Алексей "высвечивал" аки "Прожектор перестройки" в своих блогах.
Соратники Навального, які підозрюють, що його отруїли, припускають, що метою затримки мало бути те, щоб дочекатися, поки ймовірна отрута безслідно виведеться з організму.

Ну, если у Соратникiв IQ>70, то немецкие лекари, могли взять образцы биоматериалов и пр. анализы у Навального сразу же в Омске и отправить в лабораторию другим самолётом, со своим сопровождающим, не дожидаясь перевозки Навального!


P.S. Погрузился я в транс, просканировал Алексея.
Проблемы с поджелудкой. Очень серьёзные...
Причины, могут быть самые разные, непонятно.
Даст Бог, выживет. Иногда смотрю его блог, чисто по приколу.
Replay
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2055
З нами з: 20.06.08
Подякував: 130 раз.
Подякували: 504 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 06:52

вот жеж какой кремль многострадальный....
политковская, новодворская, немцов, литвиненко, скрипали, теперь вот навальный этот.
всех их тока для того, шоб кремлю насолить, да?
есть такое понятие, как репутация
и вот с ней у кремля явные проблемы
19yuriy91
 
Повідомлень: 2999
З нами з: 15.09.12
Подякував: 256 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6503650465056506
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20200)
25.08.2020 07:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.