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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6504650565066507> Додано: Пон 24 сер, 2020 21:48 Ukrainian



Шарите, сфальсифицировавшая диагноз Тимошенко в 2012-м? Верим Другую клинику нужно было выбирать, с чистой репутацией - незачет организаторам эвакуации Шарите, сфальсифицировавшая диагноз Тимошенко в 2012-м? ВеримДругую клинику нужно было выбирать, с чистой репутацией - незачет организаторам эвакуации zРадио

Повідомлень: 7226 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1270 раз. Подякували: 2909 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 сер, 2020 01:08 Ukrainian Отруєння Навального: у Німеччині підтвердили, у Росії не виявили

В рашке подстраховались, есть биоматериалы полученные от Навального и опечатанные при свидетелях, уже предложили провести совместные исследования.

хитрые..

що Кремль вирішив «прибрати» Навального з політичної арени через дві причини – протести у російському Хабаровську і у білоруському Мінську.

не думаю...

скорее всего, тут ситуация, как с "вагнеровцами", если и отравление, то кто-то из кураторов проиграл Навального.

Для Кремля, Навальный был управляемой оппозицией, которая как бы и существовала и в то-же время, не несла прямой угрозы.

На Навального, есть масса компромата(сами погуглите), в том числе слитая родственниками, так что живой Навальный - не опасен!

А вот мёртвый, реально "Жертва Путинизма" - это уже Символ Борьбы с Пу!

Славяне, ведь, они Сочувствуют мученникам, по их религии - Невинноубиенные, особливо за народ - попадают в Рай!



Ну и, в сети гуляет инфа, что Алексей в последние несколько дней, усилено бухал в различных заведениях(каждодневно), то днюха, то просто "коллеги по работе", в том числе и на съёмной квартие, Суши заказывали на закусь и пр.

Кто там с ним был рядом, что они пили и была ли возможность его травонуть, вопрос к "сопровождающим лицам"!

Вот там, при "дружеском застолье", могли его травить и свои и Враги!

К Врагам, можно отнести не сколько Пу а сколько "некоторых олигархов", которых Алексей "высвечивал" аки "Прожектор перестройки" в своих блогах.

Соратники Навального, які підозрюють, що його отруїли, припускають, що метою затримки мало бути те, щоб дочекатися, поки ймовірна отрута безслідно виведеться з організму.

Ну, если у Соратникiв IQ>70, то немецкие лекари, могли взять образцы биоматериалов и пр. анализы у Навального сразу же в Омске и отправить в лабораторию другим самолётом, со своим сопровождающим, не дожидаясь перевозки Навального!





P.S. Погрузился я в транс, просканировал Алексея.

Проблемы с поджелудкой. Очень серьёзные...

Причины, могут быть самые разные, непонятно.

Даст Бог, выживет. Иногда смотрю его блог, чисто по приколу. В рашке подстраховались, есть биоматериалы полученные от Навального и опечатанные при свидетелях, уже предложили провести совместные исследования.хитрые..не думаю...скорее всего, тут ситуация, как с "вагнеровцами", если и отравление, то кто-то из кураторов проиграл Навального.Для Кремля, Навальный был управляемой оппозицией, которая как бы и существовала и в то-же время, не несла прямой угрозы.На Навального, есть масса компромата(сами погуглите), в том числе слитая родственниками, так что живой Навальный - не опасен!А вот мёртвый, реально "Жертва Путинизма" - это уже Символ Борьбы с Пу!Славяне, ведь, они Сочувствуют мученникам, по их религии - Невинноубиенные, особливо за народ - попадают в Рай!Ну и, в сети гуляет инфа, что Алексей в последние несколько дней, усилено бухал в различных заведениях(каждодневно), то днюха, то просто "коллеги по работе", в том числе и на съёмной квартие, Суши заказывали на закусь и пр.Кто там с ним был рядом, что они пили и была ли возможность его травонуть, вопрос к "сопровождающим лицам"!Вот там, при "дружеском застолье", могли его травить и свои и Враги!К Врагам, можно отнести не сколько Пу а сколько "некоторых олигархов", которых Алексей "высвечивал" аки "Прожектор перестройки" в своих блогах.Ну, если у Соратникiв IQ>70, то немецкие лекари, могли взять образцы биоматериалов и пр. анализы у Навального сразу же в Омске и отправить в лабораторию другим самолётом, со своим сопровождающим, не дожидаясь перевозки Навального!P.S. Погрузился я в транс, просканировал Алексея.Проблемы с поджелудкой. Очень серьёзные...Причины, могут быть самые разные, непонятно.Даст Бог, выживет. Иногда смотрю его блог, чисто по приколу. Replay

Повідомлень: 2062 З нами з: 20.06.08 Подякував: 130 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 сер, 2020 06:52 вот жеж какой кремль многострадальный....

политковская, новодворская, немцов, литвиненко, скрипали, теперь вот навальный этот.

всех их тока для того, шоб кремлю насолить, да?

есть такое понятие, как репутация

и вот с ней у кремля явные проблемы 19yuriy91 Повідомлень: 3000 З нами з: 15.09.12 Подякував: 256 раз. Подякували: 392 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 сер, 2020 08:02 zРадио написав: Ukrainian



Шарите, сфальсифицировавшая диагноз Тимошенко в 2012-м? Верим Другую клинику нужно было выбирать, с чистой репутацией - незачет организаторам эвакуации Шарите, сфальсифицировавшая диагноз Тимошенко в 2012-м? ВеримДругую клинику нужно было выбирать, с чистой репутацией - незачет организаторам эвакуации

Варианта всего два.

Верить врачам Шарите - было отравление нервнопаралитическим веществом и верить ФСБшным врачам пугабыча - отравления не было (сахар в крови упал, ну или водка паленая).

Ваш выбор предсказуем. Варианта всего два.Верить врачам Шарите - было отравление нервнопаралитическим веществом и верить ФСБшным врачам пугабыча - отравления не было (сахар в крови упал, ну или водка паленая).Ваш выбор предсказуем. Schmit

Повідомлень: 1565 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 196 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 сер, 2020 09:30 Schmit написав: Верить врачам Шарите - было отравление нервнопаралитическим веществом Верить врачам Шарите - было отравление нервнопаралитическим веществом



Врачи Шарите пока такого не говорили.

Ингибиторы ацетилхолинэстеразы - это очень широкая и распространенная группа, в том числе в любой нашей аптеке вы найдете капли для глаз против глаукомы с такими ингибиторами.

Может дело в дозировке.

Надо сказать, что такая хрень происходит с Навальным не в первый раз.

Ровно год назад, у него была какая-то непонятная болезнь, когда его грубо говоря раздуло, а лицо превратилось из-за отёка почти в шар. Но тогда всё быстро закончилось, медики говорили об острой аллергической реакции, и тему закрыли без развития. Врачи Шарите пока такого не говорили.Ингибиторы ацетилхолинэстеразы - это очень широкая и распространенная группа, в том числе в любой нашей аптеке вы найдете капли для глаз против глаукомы с такими ингибиторами.Может дело в дозировке.Надо сказать, что такая хрень происходит с Навальным не в первый раз.Ровно год назад, у него была какая-то непонятная болезнь, когда его грубо говоря раздуло, а лицо превратилось из-за отёка почти в шар. Но тогда всё быстро закончилось, медики говорили об острой аллергической реакции, и тему закрыли без развития. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18165 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4367 раз. Подякували: 7068 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 сер, 2020 12:14 freeze написав: Schmit написав: Верить врачам Шарите - было отравление нервнопаралитическим веществом Верить врачам Шарите - было отравление нервнопаралитическим веществом



Врачи Шарите пока такого не говорили.

Ингибиторы ацетилхолинэстеразы - это очень широкая и распространенная группа, в том числе в любой нашей аптеке вы найдете капли для глаз против глаукомы с такими ингибиторами.

Может дело в дозировке.

Надо сказать, что такая хрень происходит с Навальным не в первый раз.

Ровно год назад, у него была какая-то непонятная болезнь, когда его грубо говоря раздуло, а лицо превратилось из-за отёка почти в шар. Но тогда всё быстро закончилось, медики говорили об острой аллергической реакции, и тему закрыли без развития. Врачи Шарите пока такого не говорили.Ингибиторы ацетилхолинэстеразы - это очень широкая и распространенная группа, в том числе в любой нашей аптеке вы найдете капли для глаз против глаукомы с такими ингибиторами.Может дело в дозировке.Надо сказать, что такая хрень происходит с Навальным не в первый раз.Ровно год назад, у него была какая-то непонятная болезнь, когда его грубо говоря раздуло, а лицо превратилось из-за отёка почти в шар. Но тогда всё быстро закончилось, медики говорили об острой аллергической реакции, и тему закрыли без развития.

Вже сказали, що якби літак екстрено не посадили в Омську - Навальний би помер.

Все шито білими нитками. Розрахунок був прекрасний, але не вдалось реалізувати - "пілоти помішали".

Звичайно що не в перший раз - його труять вже не в перший раз.

А ви як думаєте - політик який пише ТАКЕ про Путіна, Медведєва і інших буде собі спокійно гуляти по вулицях?

Скажіть ще що Нємцова не з наказу Путіна вбили. Вже сказали, що якби літак екстрено не посадили в Омську - Навальний би помер.Все шито білими нитками. Розрахунок був прекрасний, але не вдалось реалізувати - "пілоти помішали".Звичайно що не в перший раз - його труять вже не в перший раз.А ви як думаєте - політик який пише ТАКЕ про Путіна, Медведєва і інших буде собі спокійно гуляти по вулицях?Скажіть ще що Нємцова не з наказу Путіна вбили. andrijk777

Повідомлень: 2389 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 сер, 2020 12:30 Ukrainian написав: Lion+ написав: Как дружила?

Вела молочные войны и хотела выгнать черноморский флот Как дружила?Вела молочные войны и хотела выгнать черноморский флот

Примерно 65% предприятий и научно-исследовательских учреждений Украины в 1991–1995 годах потеряли возможности участвовать в выполнении оборонных заказов со стороны РФ.



Так и дружили Примерно 65% предприятий и научно-исследовательских учреждений Украины в 1991–1995 годах потеряли возможности участвовать в выполнении оборонных заказов со стороны РФ.Так и дружили



Так я и спрашиваю почему тут приписывают Януковичу дружбу с Россией если были молочные войны и уже тогда ВВП начал проседать из-за конфликта с Россией. Так я и спрашиваю почему тут приписывают Януковичу дружбу с Россией если были молочные войны и уже тогда ВВП начал проседать из-за конфликта с Россией. Lion+ Повідомлень: 1793 З нами з: 09.06.13 Подякував: 6 раз. Подякували: 269 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 сер, 2020 12:32 Re: Політичні дискусії Навальный каким боком к Минску Lion+ Повідомлень: 1793 З нами з: 09.06.13 Подякував: 6 раз. Подякували: 269 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 сер, 2020 12:51 Lion+ написав: Ukrainian написав: Lion+ написав: Как дружила?

Вела молочные войны и хотела выгнать черноморский флот Как дружила?Вела молочные войны и хотела выгнать черноморский флот

Примерно 65% предприятий и научно-исследовательских учреждений Украины в 1991–1995 годах потеряли возможности участвовать в выполнении оборонных заказов со стороны РФ.



Так и дружили Примерно 65% предприятий и научно-исследовательских учреждений Украины в 1991–1995 годах потеряли возможности участвовать в выполнении оборонных заказов со стороны РФ.Так и дружили



Так я и спрашиваю почему тут приписывают Януковичу дружбу с Россией если были молочные войны и уже тогда ВВП начал проседать из-за конфликта с Россией. Так я и спрашиваю почему тут приписывают Януковичу дружбу с Россией если были молочные войны и уже тогда ВВП начал проседать из-за конфликта с Россией.

Давление из-вне всегда имеет экономический аспект.

С мая 13го РФ круто нажала, даже на выполняющиеся контракты.



Для заграницы давление "санкциями" - это нормально.

Трагедия в продажности "своих"(или не своих по поводу наличия иных гражданств, фирм, запасных аэродромов), что с остервенением рушат собственный внутренний рынок и Украину.

- Обдарованных прихватизаторов.... Давление из-вне всегда имеет экономический аспект.С мая 13го РФ круто нажала, даже на выполняющиеся контракты.Для заграницы давление "санкциями" - это нормально.Трагедия в продажности "своих"(или не своих по поводу наличия иных гражданств, фирм, запасных аэродромов), что с остервенением рушат собственный внутренний рынок и Украину.- Обдарованных прихватизаторов.... Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8377 З нами з: 20.09.12 Подякував: 685 раз. Подякували: 876 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 сер, 2020 12:54 Lion+ Так я и спрашиваю почему тут приписывают Януковичу дружбу с Россией если были молочные войны и уже тогда ВВП начал проседать из-за конфликта с Россией.

Янукович на русском языке говорил, вне эфира, вот дома и с коллегами.

Выходит, друг рашки.

Кстати, 90% Рады - тоже на русском дома говорит! И президенты наши, в т.ч. и бывшие.

И на Троещине, 80% на русском общаются, на улицах...

Друзья Пу, видимо!

Вообще-то, странно, что руський язык - у нас назвали расейським и подарили масковии.

Если почитать того же Сковороду(в оригинале), его язык - ближе к руському, чем к украинскому.



Украинский - Государственный язык!

Тут всё понятно!

Но, то, что руському населению Украины, ограничивают общение на том языке, на котором он сотни лет общался - весьма прикольно!

Татар, судя по Вики, на всю Украину - менее 100 000 чел. И им, можно свои школы!

А общающихся на руськом, процентов 80% на левом берегу!

Миллионы!

А школы - запретили!





P.S. Мне, реально - это несущественно, т.к. чудово володiю обоими(и не только) языками а мои детки, упорно учаться и общаются... на англицком.

Я им, сразу сказал! Язык науки и "высшего общества" - английский! Янукович на русском языке говорил, вне эфира, вот дома и с коллегами.Выходит, друг рашки.Кстати, 90% Рады - тоже на русском дома говорит! И президенты наши, в т.ч. и бывшие.И на Троещине, 80% на русском общаются, на улицах...Друзья Пу, видимо!Вообще-то, странно, что руський язык - у нас назвали расейським и подарили масковии.Если почитать того же Сковороду(в оригинале), его язык - ближе к руському, чем к украинскому.Украинский - Государственный язык!Тут всё понятно!Но, то, что руському населению Украины, ограничивают общение на том языке, на котором он сотни лет общался - весьма прикольно!Татар, судя по Вики, на всю Украину - менее 100 000 чел. И им, можно свои школы!А общающихся на руськом, процентов 80% на левом берегу!Миллионы!А школы - запретили!P.S. Мне, реально - это несущественно, т.к. чудово володiю обоими(и не только) языками а мои детки, упорно учаться и общаются... на англицком.Я им, сразу сказал! Replay

Повідомлень: 2062 З нами з: 20.06.08 Подякував: 130 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6504650565066507> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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