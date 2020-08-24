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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6504650565066507>
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 21:48

Ukrainian

Шарите, сфальсифицировавшая диагноз Тимошенко в 2012-м? Верим :mrgreen: Другую клинику нужно было выбирать, с чистой репутацией - незачет организаторам эвакуации
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 01:08

Ukrainian Отруєння Навального: у Німеччині підтвердили, у Росії не виявили

В рашке подстраховались, есть биоматериалы полученные от Навального и опечатанные при свидетелях, уже предложили провести совместные исследования.
хитрые..
що Кремль вирішив «прибрати» Навального з політичної арени через дві причини – протести у російському Хабаровську і у білоруському Мінську.

не думаю...
скорее всего, тут ситуация, как с "вагнеровцами", если и отравление, то кто-то из кураторов проиграл Навального.
Для Кремля, Навальный был управляемой оппозицией, которая как бы и существовала и в то-же время, не несла прямой угрозы.
На Навального, есть масса компромата(сами погуглите), в том числе слитая родственниками, так что живой Навальный - не опасен!
А вот мёртвый, реально "Жертва Путинизма" - это уже Символ Борьбы с Пу!
Славяне, ведь, они Сочувствуют мученникам, по их религии - Невинноубиенные, особливо за народ - попадают в Рай!

Ну и, в сети гуляет инфа, что Алексей в последние несколько дней, усилено бухал в различных заведениях(каждодневно), то днюха, то просто "коллеги по работе", в том числе и на съёмной квартие, Суши заказывали на закусь и пр.
Кто там с ним был рядом, что они пили и была ли возможность его травонуть, вопрос к "сопровождающим лицам"!
Вот там, при "дружеском застолье", могли его травить и свои и Враги!
К Врагам, можно отнести не сколько Пу а сколько "некоторых олигархов", которых Алексей "высвечивал" аки "Прожектор перестройки" в своих блогах.
Соратники Навального, які підозрюють, що його отруїли, припускають, що метою затримки мало бути те, щоб дочекатися, поки ймовірна отрута безслідно виведеться з організму.

Ну, если у Соратникiв IQ>70, то немецкие лекари, могли взять образцы биоматериалов и пр. анализы у Навального сразу же в Омске и отправить в лабораторию другим самолётом, со своим сопровождающим, не дожидаясь перевозки Навального!


P.S. Погрузился я в транс, просканировал Алексея.
Проблемы с поджелудкой. Очень серьёзные...
Причины, могут быть самые разные, непонятно.
Даст Бог, выживет. Иногда смотрю его блог, чисто по приколу.
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 06:52

вот жеж какой кремль многострадальный....
политковская, новодворская, немцов, литвиненко, скрипали, теперь вот навальный этот.
всех их тока для того, шоб кремлю насолить, да?
есть такое понятие, как репутация
и вот с ней у кремля явные проблемы
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 08:02

  zРадио написав:Ukrainian

Шарите, сфальсифицировавшая диагноз Тимошенко в 2012-м? Верим :mrgreen: Другую клинику нужно было выбирать, с чистой репутацией - незачет организаторам эвакуации

Варианта всего два.
Верить врачам Шарите - было отравление нервнопаралитическим веществом и верить ФСБшным врачам пугабыча - отравления не было (сахар в крови упал, ну или водка паленая).
Ваш выбор предсказуем.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 09:30

  Schmit написав:Верить врачам Шарите - было отравление нервнопаралитическим веществом


Врачи Шарите пока такого не говорили.
Ингибиторы ацетилхолинэстеразы - это очень широкая и распространенная группа, в том числе в любой нашей аптеке вы найдете капли для глаз против глаукомы с такими ингибиторами.
Может дело в дозировке.
Надо сказать, что такая хрень происходит с Навальным не в первый раз.
Ровно год назад, у него была какая-то непонятная болезнь, когда его грубо говоря раздуло, а лицо превратилось из-за отёка почти в шар. Но тогда всё быстро закончилось, медики говорили об острой аллергической реакции, и тему закрыли без развития.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 12:14

  freeze написав:
  Schmit написав:Верить врачам Шарите - было отравление нервнопаралитическим веществом


Врачи Шарите пока такого не говорили.
Ингибиторы ацетилхолинэстеразы - это очень широкая и распространенная группа, в том числе в любой нашей аптеке вы найдете капли для глаз против глаукомы с такими ингибиторами.
Может дело в дозировке.
Надо сказать, что такая хрень происходит с Навальным не в первый раз.
Ровно год назад, у него была какая-то непонятная болезнь, когда его грубо говоря раздуло, а лицо превратилось из-за отёка почти в шар. Но тогда всё быстро закончилось, медики говорили об острой аллергической реакции, и тему закрыли без развития.

Вже сказали, що якби літак екстрено не посадили в Омську - Навальний би помер.
Все шито білими нитками. Розрахунок був прекрасний, але не вдалось реалізувати - "пілоти помішали".
Звичайно що не в перший раз - його труять вже не в перший раз.
А ви як думаєте - політик який пише ТАКЕ про Путіна, Медведєва і інших буде собі спокійно гуляти по вулицях?
Скажіть ще що Нємцова не з наказу Путіна вбили.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 12:30

  Ukrainian написав:
  Lion+ написав:Как дружила?
Вела молочные войны и хотела выгнать черноморский флот :idea:

Примерно 65% предприятий и научно-исследовательских учреждений Украины в 1991–1995 годах потеряли возможности участвовать в выполнении оборонных заказов со стороны РФ.

Так и дружили


Так я и спрашиваю почему тут приписывают Януковичу дружбу с Россией если были молочные войны и уже тогда ВВП начал проседать из-за конфликта с Россией.
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 12:32

Re: Політичні дискусії

Навальный каким боком к Минску :shock:
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 12:51

  Lion+ написав:
  Ukrainian написав:
  Lion+ написав:Как дружила?
Вела молочные войны и хотела выгнать черноморский флот :idea:

Примерно 65% предприятий и научно-исследовательских учреждений Украины в 1991–1995 годах потеряли возможности участвовать в выполнении оборонных заказов со стороны РФ.

Так и дружили


Так я и спрашиваю почему тут приписывают Януковичу дружбу с Россией если были молочные войны и уже тогда ВВП начал проседать из-за конфликта с Россией.

Давление из-вне всегда имеет экономический аспект.
С мая 13го РФ круто нажала, даже на выполняющиеся контракты.

Для заграницы давление "санкциями" - это нормально.
Трагедия в продажности "своих"(или не своих по поводу наличия иных гражданств, фирм, запасных аэродромов), что с остервенением рушат собственный внутренний рынок и Украину.
- Обдарованных прихватизаторов....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 12:54

Lion+
Так я и спрашиваю почему тут приписывают Януковичу дружбу с Россией если были молочные войны и уже тогда ВВП начал проседать из-за конфликта с Россией.

Янукович на русском языке говорил, вне эфира, вот дома и с коллегами.
Выходит, друг рашки.
Кстати, 90% Рады - тоже на русском дома говорит! И президенты наши, в т.ч. и бывшие.
И на Троещине, 80% на русском общаются, на улицах...
Друзья Пу, видимо! :D
Вообще-то, странно, что руський язык - у нас назвали расейським и подарили масковии.
Если почитать того же Сковороду(в оригинале), его язык - ближе к руському, чем к украинскому.

Украинский - Государственный язык!
Тут всё понятно!
Но, то, что руському населению Украины, ограничивают общение на том языке, на котором он сотни лет общался - весьма прикольно! :D
Татар, судя по Вики, на всю Украину - менее 100 000 чел. И им, можно свои школы!
А общающихся на руськом, процентов 80% на левом берегу!
Миллионы!
А школы - запретили!
:D

P.S. Мне, реально - это несущественно, т.к. чудово володiю обоими(и не только) языками а мои детки, упорно учаться и общаются... на англицком.
Я им, сразу сказал! Язык науки и "высшего общества" - английский!
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