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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6504650565066507
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 13:02

Replay
На правом тоже общаются.
На Соломенке недавно был.
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 13:03

  Replay написав:Schmit
Танк Оплот вже давно прийнятий на озброєння і шо? Крім прийняття на озброєння потрібні держзамовлення.

Вопрос не в госзаказах, а в "объёмах"!
Если реально, наше вооружение не будет поставляться другим странам, нет смысла в его производстве!
Более того, учитывая то, что Россия - наш враг и российские стандарты, нам не приемлимы(нет рынка сбыта), необходимо - переходить на стандарты НАТО и производить вооружения для стран НАТО!

Вот тут, всё ещё сложнее! Ведь тему производства вооружения для НАТО, давно оккупировали Серьёзные "люди в чёрном", поэтому - думаю, никто украинские танки в составе французского контингента или там в составе сил Великобритании, точно не ждёт! Как и в составе их саттелитов.

- Как раз "ждали"...
- Но жадность воровская сделала своё чёрное дело.
На публику было выставлено в Германии инертность орудия, что из пяти производителей танков - Оплот оказался самым неспособным к точным стрельбам из 125мм орудия. - хоть и не натовского калибра.
Под своё орудие - не довели прицел.
Отсюда: https://strana.ua/news/285954-britanska ... ankov.html
Подводные лодки, танки, ... - ?
Всё будет производить Германия.
- Украине Предлагали? Предлагали.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 25 сер, 2020 13:10, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 13:08

andrijk777
Вже сказали, що якби літак екстрено не посадили в Омську - Навальний би помер

Предположим, Вы не славянин!
Анализируем!
Итак, помер бы Навальный!
Весь Запад, озвучил бы Отравление!
В России - массовые протесты, что на фоне Беларусских протестов - усилило бы и те и другие протесты!
Запад - вводит новые санкции против России!
Более мощные, вплоть до ограничения транзакций. :D
На Германию - оказывают давление по поводу Северного потока-2, Запад блокирует его строительство!

Вопрос к Вам!
На кой такое злому путину? :D
Вы правда считаете, что кремляди идиоты и только и мечтают, чтобы самим себе - устроить проблемы? :D

Зачем пу- убивать Навального?
Чем Алексей, так опасен для властей? :D

Читаю вот Вас и удивляюсь...
Не видите обычных "экономических войн" там, где они есть!
Идёт война за Европу! За рынок сбыта газа, нефти и пр.
Именно поэтому, возник Беломайдан! Именно поэтому, травят Навального(кто там травил и чем, как и пр. - непонятно).

Пример!
Зачем убрали Каддафи, если уровень жизни в Ливии, при Каддафи - был намного выше, чем сейчас? Да просто Бизнес! Доступ к источникам энергоресурсов в Ливии!
Революционерам, убиравшим Каддафи, было сильно плевать на "ливийский народ" и на "либеральные ценности". Просто Бизнес!

Второй пример?
Зачем Россия анексировала Крым?
Да ради БАЗЫ для своего флота! Удобное местоположение!
Басни о "русском братстве" -это для пиплза внизу.
Реальная причина - БАЗА Черноморского Флота! :D

А Вы, Андрей, такое пишете, простите... как пятиклассник.
Деньги, Крупный Капитал, интересы Промышленников, Корпораций -вот единственные движущие силы при Капитализме!

Кстати, Навальный, с его "оппозициоизмом", на самом деле - просто Бабло рубил на своей оппозиционности.

Он мне Шария напоминает, только российского!
Критика, Правда в "массы", но - никакого Конструктива!
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 13:22

По Шарию, кстати.
Я -его не смотрел регулярно, так... отрывочно, для ознакомления.
Но, беглого взгляда - оказалось достаточно, чтобы увидеть... что он - тоже проект.
Нет, не московський, он проект местного разлива. :D

Воспользовался "Спросом в обществе на Правду!" :D

Вот только, судя по фейсу - он не дурак и прекрасно понимает, что "Правда нужна пролетариату" а не Капиталистам!

И, вот смоделировав ситуацию, "Шарий-президент", я не увидел разницы... с Зеленским!
Кто-то будет мне утверждать, что Шарий вызовет к себе Ахметова и скажет "Слушай, Ринат, ты за какое бабло империю свою отгрохал?" :D
Ну, или... "Шарий послал в сад МВФ и объёвил дефолт! Миллионы пенсионеров Украины, помирают с голоду!" :D

АУ!
Украина существует в реальности а не в "виртуальной правде".
Есть громаднейшие долги, которые никто нам не простит!
И те, кому мы должны - скажут, как нам поступать в тех или иных случаях, укажут "позу"!
Существует сформированная "Вертикаль Власти", в которой больше власти... у олигархов а не у "правдомётов" и НИКТО, без "внешней силы" - не нагнёт этих самых олигархов! :D
Так что, вот всё это "Прийде -порядок наведе!", покатит для пролетариев!
Реально?
Прийде, ему расскажут "Хто в домi" так сказать, Хозяин, обрисуют "перспективы и последствия" и... в стране, ничего не изменится, ну лица будут другие, разве что!
Кукол сменит кукловод, но игра - продолжится старая.

Мы хотим, чтобы Украина стала лучше, богаче, справедливее?
Видимо, надо начинать с себя!
В первую очередь, с понимания, что "власть и народ - исповедуют разные религии".
власть не может быть народной при капитализме!
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