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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6504650565066507 Додано: Вів 25 сер, 2020 13:02 Replay

На правом тоже общаются.

На Соломенке недавно был. Lion+ Повідомлень: 1793 З нами з: 09.06.13 Подякував: 6 раз. Подякували: 269 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 сер, 2020 13:03 Replay написав: Schmit Танк Оплот вже давно прийнятий на озброєння і шо? Крім прийняття на озброєння потрібні держзамовлення.

Вопрос не в госзаказах, а в "объёмах"!

Если реально, наше вооружение не будет поставляться другим странам, нет смысла в его производстве!

Более того, учитывая то, что Россия - наш враг и российские стандарты, нам не приемлимы(нет рынка сбыта), необходимо - переходить на стандарты НАТО и производить вооружения для стран НАТО!



Вот тут, всё ещё сложнее! Ведь тему производства вооружения для НАТО, давно оккупировали Серьёзные "люди в чёрном", поэтому - думаю, никто украинские танки в составе французского контингента или там в составе сил Великобритании, точно не ждёт! Как и в составе их саттелитов. Вопрос не в госзаказах, а в "объёмах"!Если реально, наше вооружение не будет поставляться другим странам, нет смысла в его производстве!Более того, учитывая то, что Россия - наш враг и российские стандарты, нам не приемлимы(нет рынка сбыта), необходимо - переходить на стандарты НАТО и производить вооружения для стран НАТО!Вот тут, всё ещё сложнее! Ведь тему производства вооружения для НАТО, давно оккупировали Серьёзные "люди в чёрном", поэтому - думаю, никто украинские танки в составе французского контингента или там в составе сил Великобритании, точно не ждёт! Как и в составе их саттелитов.

- Как раз "ждали"...

- Но жадность воровская сделала своё чёрное дело.

На публику было выставлено в Германии инертность орудия, что из пяти производителей танков - Оплот оказался самым неспособным к точным стрельбам из 125мм орудия. - хоть и не натовского калибра.

Под своё орудие - не довели прицел.

Отсюда: https://strana.ua/news/285954-britanska ... ankov.html

Подводные лодки, танки, ... - ?

Всё будет производить Германия.

- Украине Предлагали? Предлагали. - Как раз "ждали"...- Но жадность воровская сделала своё чёрное дело.На публику было выставлено в Германии инертность орудия, что из пяти производителей танков - Оплот оказался самым неспособным к точным стрельбам из 125мм орудия. - хоть и не натовского калибра.Под своё орудие - не довели прицел.Отсюда:Подводные лодки, танки, ... - ?Всё будет производить Германия.- Украине Предлагали? Предлагали. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 25 сер, 2020 13:10, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8377 З нами з: 20.09.12 Подякував: 685 раз. Подякували: 876 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 сер, 2020 13:08 andrijk777 Вже сказали, що якби літак екстрено не посадили в Омську - Навальний би помер

Предположим, Вы не славянин!

Анализируем!

Итак, помер бы Навальный!

Весь Запад, озвучил бы Отравление!

В России - массовые протесты, что на фоне Беларусских протестов - усилило бы и те и другие протесты!

Запад - вводит новые санкции против России!

Более мощные, вплоть до ограничения транзакций.

На Германию - оказывают давление по поводу Северного потока-2, Запад блокирует его строительство!



Вопрос к Вам!

На кой такое злому путину?

Вы правда считаете, что кремляди идиоты и только и мечтают, чтобы самим себе - устроить проблемы?



Зачем пу- убивать Навального?

Чем Алексей, так опасен для властей?



Читаю вот Вас и удивляюсь...

Не видите обычных "экономических войн" там, где они есть!

Идёт война за Европу! За рынок сбыта газа, нефти и пр.

Именно поэтому, возник Беломайдан! Именно поэтому, травят Навального(кто там травил и чем, как и пр. - непонятно).



Пример!

Зачем убрали Каддафи, если уровень жизни в Ливии, при Каддафи - был намного выше, чем сейчас? Да просто Бизнес! Доступ к источникам энергоресурсов в Ливии!

Революционерам, убиравшим Каддафи, было сильно плевать на "ливийский народ" и на "либеральные ценности". Просто Бизнес!



Второй пример?

Зачем Россия анексировала Крым?

Да ради БАЗЫ для своего флота! Удобное местоположение!

Басни о "русском братстве" -это для пиплза внизу.

Реальная причина - БАЗА Черноморского Флота!



А Вы, Андрей, такое пишете, простите... как пятиклассник.

Деньги, Крупный Капитал, интересы Промышленников, Корпораций -вот единственные движущие силы при Капитализме!



Кстати, Навальный, с его "оппозициоизмом", на самом деле - просто Бабло рубил на своей оппозиционности.



Он мне Шария напоминает, только российского!

Критика, Правда в "массы", но - никакого Конструктива! Предположим, Вы не славянин!Анализируем!Итак, помер бы Навальный!Весь Запад, озвучил бы Отравление!В России - массовые протесты, что на фоне Беларусских протестов - усилило бы и те и другие протесты!Запад - вводит новые санкции против России!Более мощные, вплоть до ограничения транзакций.На Германию - оказывают давление по поводу Северного потока-2, Запад блокирует его строительство!Вопрос к Вам!На кой такое злому путину?Вы правда считаете, что кремляди идиоты и только и мечтают, чтобы самим себе - устроить проблемы?Зачем пу- убивать Навального?Чем Алексей, так опасен для властей?Читаю вот Вас и удивляюсь...Не видите обычных "экономических войн" там, где они есть!Идёт война за Европу! За рынок сбыта газа, нефти и пр.Именно поэтому, возник Беломайдан! Именно поэтому, травят Навального(кто там травил и чем, как и пр. - непонятно).Пример!Зачем убрали Каддафи, если уровень жизни в Ливии, при Каддафи - был намного выше, чем сейчас? Да просто Бизнес! Доступ к источникам энергоресурсов в Ливии!Революционерам, убиравшим Каддафи, было сильно плевать на "ливийский народ" и на "либеральные ценности". Просто Бизнес!Второй пример?Зачем Россия анексировала Крым?Да ради БАЗЫ для своего флота! Удобное местоположение!Басни о "русском братстве" -это для пиплза внизу.Реальная причина - БАЗА Черноморского Флота!А Вы, Андрей, такое пишете, простите... как пятиклассник.Деньги, Крупный Капитал, интересы Промышленников, Корпораций -вот единственные движущие силы при Капитализме! Replay

Повідомлень: 2062 З нами з: 20.06.08 Подякував: 130 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 сер, 2020 13:22

Я -его не смотрел регулярно, так... отрывочно, для ознакомления.

Но, беглого взгляда - оказалось достаточно, чтобы увидеть... что он - тоже проект.

Нет, не московський, он проект местного разлива.



Воспользовался "Спросом в обществе на Правду!"



Вот только, судя по фейсу - он не дурак и прекрасно понимает, что "Правда нужна пролетариату" а не Капиталистам!



И, вот смоделировав ситуацию, "Шарий-президент", я не увидел разницы... с Зеленским!

Кто-то будет мне утверждать, что Шарий вызовет к себе Ахметова и скажет "Слушай, Ринат, ты за какое бабло империю свою отгрохал?"

Ну, или... "Шарий послал в сад МВФ и объёвил дефолт! Миллионы пенсионеров Украины, помирают с голоду!"



АУ!

Украина существует в реальности а не в "виртуальной правде".

Есть громаднейшие долги, которые никто нам не простит!

И те, кому мы должны - скажут, как нам поступать в тех или иных случаях, укажут "позу"!

Существует сформированная "Вертикаль Власти", в которой больше власти... у олигархов а не у "правдомётов" и НИКТО, без "внешней силы" - не нагнёт этих самых олигархов!

Так что, вот всё это "Прийде -порядок наведе!", покатит для пролетариев!

Реально?

Прийде, ему расскажут "Хто в домi" так сказать, Хозяин, обрисуют "перспективы и последствия" и... в стране, ничего не изменится, ну лица будут другие, разве что!

Кукол сменит кукловод, но игра - продолжится старая.



Мы хотим, чтобы Украина стала лучше, богаче, справедливее?

Видимо, надо начинать с себя!

В первую очередь, с понимания, что "власть и народ - исповедуют разные религии".

власть не может быть народной при капитализме! По Шарию, кстати.Я -его не смотрел регулярно, так... отрывочно, для ознакомления.Но, беглого взгляда - оказалось достаточно, чтобы увидеть... что он - тоже проект.Нет, не московський, он проект местного разлива.Вот только, судя по фейсу - он не дурак и прекрасно понимает, что "Правда нужна пролетариату" а не Капиталистам!И, вот смоделировав ситуацию, "Шарий-президент", я не увидел разницы... с Зеленским!Кто-то будет мне утверждать, что Шарий вызовет к себе Ахметова и скажет "Слушай, Ринат, ты за какое бабло империю свою отгрохал?"Ну, или... "Шарий послал в сад МВФ и объёвил дефолт! Миллионы пенсионеров Украины, помирают с голоду!"АУ!Украина существует в реальности а не в "виртуальной правде".Есть громаднейшие долги, которые никто нам не простит!И те, кому мы должны - скажут, как нам поступать в тех или иных случаях, укажут "позу"!Существует сформированная "Вертикаль Власти", в которой больше власти... у олигархов а не у "правдомётов" и НИКТО, без "внешней силы" - не нагнёт этих самых олигархов!Так что, вот всё это "Прийде -порядок наведе!", покатит для пролетариев!Реально?Прийде, ему расскажут "Хто в домi" так сказать, Хозяин, обрисуют "перспективы и последствия" и... в стране, ничего не изменится, ну лица будут другие, разве что!Мы хотим, чтобы Украина стала лучше, богаче, справедливее?Видимо, надо начинать с себя!В первую очередь, с понимания, что "власть и народ - исповедуют разные религии". Replay

Повідомлень: 2062 З нами з: 20.06.08 Подякував: 130 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6504650565066507 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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