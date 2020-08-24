Replay
На правом тоже общаются.
На Соломенке недавно был.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 25 сер, 2020 13:03
- Как раз "ждали"...
- Но жадность воровская сделала своё чёрное дело.
На публику было выставлено в Германии инертность орудия, что из пяти производителей танков - Оплот оказался самым неспособным к точным стрельбам из 125мм орудия. - хоть и не натовского калибра.
Под своё орудие - не довели прицел.
Отсюда:
Подводные лодки, танки, ... - ?
Всё будет производить Германия.
- Украине Предлагали? Предлагали.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 25 сер, 2020 13:10, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 25 сер, 2020 13:08
andrijk777
Предположим, Вы не славянин!
Анализируем!
Итак, помер бы Навальный!
Весь Запад, озвучил бы Отравление!
В России - массовые протесты, что на фоне Беларусских протестов - усилило бы и те и другие протесты!
Запад - вводит новые санкции против России!
Более мощные, вплоть до ограничения транзакций.
На Германию - оказывают давление по поводу Северного потока-2, Запад блокирует его строительство!
Вопрос к Вам!
На кой такое злому путину?
Вы правда считаете, что кремляди идиоты и только и мечтают, чтобы самим себе - устроить проблемы?
Зачем пу- убивать Навального?
Чем Алексей, так опасен для властей?
Читаю вот Вас и удивляюсь...
Не видите обычных "экономических войн" там, где они есть!
Идёт война за Европу! За рынок сбыта газа, нефти и пр.
Именно поэтому, возник Беломайдан! Именно поэтому, травят Навального(кто там травил и чем, как и пр. - непонятно).
Пример!
Зачем убрали Каддафи, если уровень жизни в Ливии, при Каддафи - был намного выше, чем сейчас? Да просто Бизнес! Доступ к источникам энергоресурсов в Ливии!
Революционерам, убиравшим Каддафи, было сильно плевать на "ливийский народ" и на "либеральные ценности". Просто Бизнес!
Второй пример?
Зачем Россия анексировала Крым?
Да ради БАЗЫ для своего флота! Удобное местоположение!
Басни о "русском братстве" -это для пиплза внизу.
Реальная причина - БАЗА Черноморского Флота!
А Вы, Андрей, такое пишете, простите... как пятиклассник.
Деньги, Крупный Капитал, интересы Промышленников, Корпораций -вот единственные движущие силы при Капитализме!
Кстати, Навальный, с его "оппозициоизмом", на самом деле - просто Бабло рубил на своей оппозиционности.
Он мне Шария напоминает, только российского!
Критика, Правда в "массы", но - никакого Конструктива!
Додано: Вів 25 сер, 2020 13:22
По Шарию, кстати.
Я -его не смотрел регулярно, так... отрывочно, для ознакомления.
Но, беглого взгляда - оказалось достаточно, чтобы увидеть... что он - тоже проект.
Нет, не московський, он проект местного разлива.
Воспользовался "Спросом в обществе на Правду!"
Вот только, судя по фейсу - он не дурак и прекрасно понимает, что "Правда нужна пролетариату" а не Капиталистам!
И, вот смоделировав ситуацию, "Шарий-президент", я не увидел разницы... с Зеленским!
Кто-то будет мне утверждать, что Шарий вызовет к себе Ахметова и скажет "Слушай, Ринат, ты за какое бабло империю свою отгрохал?"
Ну, или... "Шарий послал в сад МВФ и объёвил дефолт! Миллионы пенсионеров Украины, помирают с голоду!"
АУ!
Украина существует в реальности а не в "виртуальной правде".
Есть громаднейшие долги, которые никто нам не простит!
И те, кому мы должны - скажут, как нам поступать в тех или иных случаях, укажут "позу"!
Существует сформированная "Вертикаль Власти", в которой больше власти... у олигархов а не у "правдомётов" и НИКТО, без "внешней силы" - не нагнёт этих самых олигархов!
Так что, вот всё это "Прийде -порядок наведе!", покатит для пролетариев!
Реально?
Прийде, ему расскажут "Хто в домi" так сказать, Хозяин, обрисуют "перспективы и последствия" и... в стране, ничего не изменится, ну лица будут другие, разве что!
Кукол сменит кукловод, но игра - продолжится старая.
Мы хотим, чтобы Украина стала лучше, богаче, справедливее?
Видимо, надо начинать с себя!
В первую очередь, с понимания, что "власть и народ - исповедуют разные религии".
власть не может быть народной при капитализме!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|