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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6504650565066507 Додано: Вів 25 сер, 2020 13:02 Replay

На правом тоже общаются.

На Соломенке недавно был. Lion+ Повідомлень: 1793 З нами з: 09.06.13 Подякував: 6 раз. Подякували: 269 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 сер, 2020 13:08 andrijk777 Вже сказали, що якби літак екстрено не посадили в Омську - Навальний би помер

Предположим, Вы не славянин!

Анализируем!

Итак, помер бы Навальный!

Весь Запад, озвучил бы Отравление!

В России - массовые протесты, что на фоне Беларусских протестов - усилило бы и те и другие протесты!

Запад - вводит новые санкции против России!

Более мощные, вплоть до ограничения транзакций.

На Германию - оказывают давление по поводу Северного потока-2, Запад блокирует его строительство!



Вопрос к Вам!

На кой такое злому путину?

Вы правда считаете, что кремляди идиоты и только и мечтают, чтобы самим себе - устроить проблемы?



Зачем пу- убивать Навального?

Чем Алексей, так опасен для властей?



Читаю вот Вас и удивляюсь...

Не видите обычных "экономических войн" там, где они есть!

Идёт война за Европу! За рынок сбыта газа, нефти и пр.

Именно поэтому, возник Беломайдан! Именно поэтому, травят Навального(кто там травил и чем, как и пр. - непонятно).



Пример!

Зачем убрали Каддафи, если уровень жизни в Ливии, при Каддафи - был намного выше, чем сейчас? Да просто Бизнес! Доступ к источникам энергоресурсов в Ливии!

Революционерам, убиравшим Каддафи, было сильно плевать на "ливийский народ" и на "либеральные ценности". Просто Бизнес!



Второй пример?

Зачем Россия анексировала Крым?

Да ради БАЗЫ для своего флота! Удобное местоположение!

Басни о "русском братстве" -это для пиплза внизу.

Реальная причина - БАЗА Черноморского Флота!



А Вы, Андрей, такое пишете, простите... как пятиклассник.

Деньги, Крупный Капитал, интересы Промышленников, Корпораций -вот единственные движущие силы при Капитализме!



Кстати, Навальный, с его "оппозициоизмом", на самом деле - просто Бабло рубил на своей оппозиционности.



Он мне Шария напоминает, только российского!

Критика, Правда в "массы", но - никакого Конструктива! Предположим, Вы не славянин!Анализируем!Итак, помер бы Навальный!Весь Запад, озвучил бы Отравление!В России - массовые протесты, что на фоне Беларусских протестов - усилило бы и те и другие протесты!Запад - вводит новые санкции против России!Более мощные, вплоть до ограничения транзакций.На Германию - оказывают давление по поводу Северного потока-2, Запад блокирует его строительство!Вопрос к Вам!На кой такое злому путину?Вы правда считаете, что кремляди идиоты и только и мечтают, чтобы самим себе - устроить проблемы?Зачем пу- убивать Навального?Чем Алексей, так опасен для властей?Читаю вот Вас и удивляюсь...Не видите обычных "экономических войн" там, где они есть!Идёт война за Европу! За рынок сбыта газа, нефти и пр.Именно поэтому, возник Беломайдан! Именно поэтому, травят Навального(кто там травил и чем, как и пр. - непонятно).Пример!Зачем убрали Каддафи, если уровень жизни в Ливии, при Каддафи - был намного выше, чем сейчас? Да просто Бизнес! Доступ к источникам энергоресурсов в Ливии!Революционерам, убиравшим Каддафи, было сильно плевать на "ливийский народ" и на "либеральные ценности". Просто Бизнес!Второй пример?Зачем Россия анексировала Крым?Да ради БАЗЫ для своего флота! Удобное местоположение!Басни о "русском братстве" -это для пиплза внизу.Реальная причина - БАЗА Черноморского Флота!А Вы, Андрей, такое пишете, простите... как пятиклассник.Деньги, Крупный Капитал, интересы Промышленников, Корпораций -вот единственные движущие силы при Капитализме! Replay

Повідомлень: 2065 З нами з: 20.06.08 Подякував: 130 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 сер, 2020 13:22

Я -его не смотрел регулярно, так... отрывочно, для ознакомления.

Но, беглого взгляда - оказалось достаточно, чтобы увидеть... что он - тоже проект.

Нет, не московський, он проект местного разлива.



Воспользовался "Спросом в обществе на Правду!"



Вот только, судя по фейсу - он не дурак и прекрасно понимает, что "Правда нужна пролетариату" а не Капиталистам!



И, вот смоделировав ситуацию, "Шарий-президент", я не увидел разницы... с Зеленским!

Кто-то будет мне утверждать, что Шарий вызовет к себе Ахметова и скажет "Слушай, Ринат, ты за какое бабло империю свою отгрохал?"

Ну, или... "Шарий послал в сад МВФ и объёвил дефолт! Миллионы пенсионеров Украины, помирают с голоду!"



АУ!

Украина существует в реальности а не в "виртуальной правде".

Есть громаднейшие долги, которые никто нам не простит!

И те, кому мы должны - скажут, как нам поступать в тех или иных случаях, укажут "позу"!

Существует сформированная "Вертикаль Власти", в которой больше власти... у олигархов а не у "правдомётов" и НИКТО, без "внешней силы" - не нагнёт этих самых олигархов!

Так что, вот всё это "Прийде -порядок наведе!", покатит для пролетариев!

Реально?

Прийде, ему расскажут "Хто в домi" так сказать, Хозяин, обрисуют "перспективы и последствия" и... в стране, ничего не изменится, ну лица будут другие, разве что!

Кукол сменит кукловод, но игра - продолжится старая.



Мы хотим, чтобы Украина стала лучше, богаче, справедливее?

Видимо, надо начинать с себя!

В первую очередь, с понимания, что "власть и народ - исповедуют разные религии".

власть не может быть народной при капитализме! По Шарию, кстати.Я -его не смотрел регулярно, так... отрывочно, для ознакомления.Но, беглого взгляда - оказалось достаточно, чтобы увидеть... что он - тоже проект.Нет, не московський, он проект местного разлива.Вот только, судя по фейсу - он не дурак и прекрасно понимает, что "Правда нужна пролетариату" а не Капиталистам!И, вот смоделировав ситуацию, "Шарий-президент", я не увидел разницы... с Зеленским!Кто-то будет мне утверждать, что Шарий вызовет к себе Ахметова и скажет "Слушай, Ринат, ты за какое бабло империю свою отгрохал?"Ну, или... "Шарий послал в сад МВФ и объёвил дефолт! Миллионы пенсионеров Украины, помирают с голоду!"АУ!Украина существует в реальности а не в "виртуальной правде".Есть громаднейшие долги, которые никто нам не простит!И те, кому мы должны - скажут, как нам поступать в тех или иных случаях, укажут "позу"!Существует сформированная "Вертикаль Власти", в которой больше власти... у олигархов а не у "правдомётов" и НИКТО, без "внешней силы" - не нагнёт этих самых олигархов!Так что, вот всё это "Прийде -порядок наведе!", покатит для пролетариев!Реально?Прийде, ему расскажут "Хто в домi" так сказать, Хозяин, обрисуют "перспективы и последствия" и... в стране, ничего не изменится, ну лица будут другие, разве что!Мы хотим, чтобы Украина стала лучше, богаче, справедливее?Видимо, надо начинать с себя!В первую очередь, с понимания, что "власть и народ - исповедуют разные религии". Replay

Повідомлень: 2065 З нами з: 20.06.08 Подякував: 130 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 сер, 2020 13:58 Replay написав: На кой такое злому путину?

Вы правда считаете, что кремляди идиоты и только и мечтают, чтобы самим себе - устроить проблемы?

Зачем пу- убивать Навального?

Чем Алексей, так опасен для властей?



Читаю вот Вас и удивляюсь...

Не видите обычных "экономических войн" там, где они есть!

Идёт война за Европу! За рынок сбыта газа, нефти и пр.

Именно поэтому, возник Беломайдан! Именно поэтому, травят Навального(кто там травил и чем, как и пр. - непонятно).

На кой такое злому путину?Вы правда считаете, что кремляди идиоты и только и мечтают, чтобы самим себе - устроить проблемы?Зачем пу- убивать Навального?Чем Алексей, так опасен для властей?Читаю вот Вас и удивляюсь...Не видите обычных "экономических войн" там, где они есть!Идёт война за Европу! За рынок сбыта газа, нефти и пр.Именно поэтому, возник Беломайдан! Именно поэтому, травят Навального(кто там травил и чем, как и пр. - непонятно).

Відповім вам останній раз, тому що все більше переконуюсь що ви є пропагандист. Ви не чуєте ФАКТІВ і доказів а чуєте тільки себе.



Отже:

Економіка, збагачення, велич Росії, рівень життя населення чи інше - звичайно важливі речі для Путіна, але ГОЛОВНЕ для нього збереження влади. Для Луки - аналогічно.

Путіну дуже вигідно вбити Навального - тому що він на сьогодні фактично єдиний, хто може його перемогти на чесних виборах.

І це прекрасно показали вибори в Білорусії. Коли в 2015 не було достойних конкурентів - Лука переміг без протестів. Коли з"явились дійсно достойні - Тихановський, Бібарико, Цепкало - Лука усіх пересажав і люди з-за принципу проголосували за дружину лідера.

Вбивство Навального - це дуже, дуже правильний крок! Я якби був Путіним - 100% би вбив Навального.

Тим більше - Немцова вже вбив. Лукашенко вбивав своїх опонентів пачками.

Чем Алексей, так опасен для властей? - тим що в 2024 буде так, як в Білорусії.

І ще - Навальний не просто конкурент. Він це й веде розслідування корупції, координує інші вибори - в Думу, в місцеві ради(чи як там у них).

Replay написав: Второй пример?

Зачем Россия анексировала Крым?

Да ради БАЗЫ для своего флота! Удобное местоположение!

Басни о "русском братстве" -это для пиплза внизу.

Реальная причина - БАЗА Черноморского Флота!

Второй пример?Зачем Россия анексировала Крым?Да ради БАЗЫ для своего флота! Удобное местоположение!Басни о "русском братстве" -это для пиплза внизу.Реальная причина - БАЗА Черноморского Флота!

Реальна причина тільки одна - це підняття свого рейтингу! Тобто задля збереження своєї влади.

Чого він успішно і досягнув - вигравши вибори в 2018 році без ексцесів. Відповім вам останній раз, тому що все більше переконуюсь що ви є пропагандист. Ви не чуєте ФАКТІВ і доказів а чуєте тільки себе.Отже:Економіка, збагачення, велич Росії, рівень життя населення чи інше - звичайно важливі речі для Путіна, але. Для Луки - аналогічно.І це прекрасно показали вибори в Білорусії. Коли в 2015 не було достойних конкурентів - Лука переміг без протестів. Коли з"явились дійсно достойні - Тихановський, Бібарико, Цепкало - Лука усіх пересажав і люди з-за принципу проголосували за дружину лідера.Вбивство Навального - це дуже, дуже правильний крок! Я якби був Путіним - 100% би вбив Навального.Тим більше - Немцова вже вбив. Лукашенко вбивав своїх опонентів пачками.Чем Алексей, так опасен для властей? - тим що в 2024 буде так, як в Білорусії.І ще - Навальний не просто конкурент. Він це й веде розслідування корупції, координує інші вибори - в Думу, в місцеві ради(чи як там у них).Тобто задля збереження своєї влади.Чого він успішно і досягнув - вигравши вибори в 2018 році без ексцесів. andrijk777

Повідомлень: 2393 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 сер, 2020 14:26 andrijk777 Путіну дуже вигідно вбити Навального - тому що він на сьогодні фактично єдиний, хто може його перемогти на чесних виборах.

Напомните, когда следующие выборы президента в России? В 2024-м году!

Зачем убивать Навального сейчас, во время проблем в Беларуси, при недостроенном Северном Потоке-2, перед выборами президента в США(когда оба кандидата, будут соревноваться в антироссийских санкциях), а не грохнуть его летом 2021-го, к примеру?

Зачем его травить, если отрава -может оставить следы а не устроить "несчастный случай", притом, вполне можно и не на территории России!

У оппозиции, до 2024-го года, есть куча времени на продвижение нового кандидата, на его раскрутку.

Економіка, збагачення, велич Росії, рівень життя населення чи інше - звичайно важливі речі для Путіна

Боже, какой Бред!

Да плевать путину на "величь России" и пр. уровень жизни населения!

Вы, как с гор спустились!

Россия -капиталистическая страна, с олигархами-миллиардерами, чиновничьей вертикалью власти, обслуживающей интересы олигархата!

Путин - работает на российских олигархов.

Так, как русские - работают(на олигархов) лучше тогда, когда видят "национального лидера", то путин играет роль этого Лидера!

Прикольно то, что кроме рос. олигархов, рос. промышленностью и бизнесом, владеют и Крупные Западные компании! тем же Газпромом.

Поэтому, в строительстве Северного потока-2, заинтересованы и некоторые Западные корпорации. прикольно, но и им - "выгоден путин"!

Если бы путин не устраивал рос. олигархат, западные корпорации - его бы уже давно смели или грохнули.

А так, все в шоколаде!

Славяне пашут, воюют за "матушку рассею", нефть и газ идёт, золото добывают, военку производят, инвесторы богатеют, народ беднеет!

Что ещё надо?

Реальна причина тільки одна - це підняття свого рейтингу!

То есть, если бы не "рейтинг", он бы согласился потопить черноморский флот или подарить его Украине?

Как Вы думаете, что бы ему сказали его Хозяева?

Ещё раз, запишите на мониторе губной помадой!

Путина - нанали Капиталисты, Олигархи!

У них там, как "Бригада"(фильм такой смотрели?).

И как решит на "Сходняке" Братва с баблом, так и будет.

При этом, Братва - не автономна, т.к. сама зависит от Западных инвестиций, "Общак" у Братвы на Западе, да и среди самой Братвы - есть нерезы.



Устал я Вам пояснть то, что знает пятиклассник!



После Вашего "Путин думает о своём народе", разговоры бессмыслены.

Ага! А "Кот" о Богатстве "Мышей" думает!

Вот, больше ему нечем заняться, как о "мышках" беспокоиться!

Трудятся, живут, умирают? Всё гуд! Напомните, когда следующие выборы президента в России? В 2024-м году!Зачем убивать Навального сейчас, во время проблем в Беларуси, при недостроенном Северном Потоке-2, перед выборами президента в США(когда оба кандидата, будут соревноваться в антироссийских санкциях), а не грохнуть его летом 2021-го, к примеру?Зачем его травить, если отрава -может оставить следы а не устроить "несчастный случай", притом, вполне можно и не на территории России!У оппозиции, до 2024-го года, есть куча времени на продвижение нового кандидата, на его раскрутку.Боже, какой Бред!Да плевать путину на "величь России" и пр. уровень жизни населения!Вы, как с гор спустились!Россия -капиталистическая страна, с олигархами-миллиардерами, чиновничьей вертикалью власти, обслуживающей интересы олигархата!Так, как русские - работают(на олигархов) лучше тогда, когда видят "национального лидера", то путин играет роль этого Лидера!Прикольно то, что кроме рос. олигархов, рос. промышленностью и бизнесом, владеют и Крупные Западные компании!тем же Газпромом.Поэтому, в строительстве Северного потока-2, заинтересованы и некоторые Западные корпорации. прикольно, но и им - "выгоден путин"!А так, все в шоколаде!Славяне пашут, воюют за "матушку рассею", нефть и газ идёт, золото добывают, военку производят,Что ещё надо?То есть, если бы не "рейтинг", он бы согласился потопить черноморский флот или подарить его Украине?Как Вы думаете, что бы ему сказали его Хозяева?Ещё раз, запишите на мониторе губной помадой!У них там, как "Бригада"(фильм такой смотрели?).И как решит на "Сходняке" Братва с баблом, так и будет.При этом, Братва - не автономна, т.к. сама зависит от Западных инвестиций, "Общак" у Братвы на Западе, да и среди самой Братвы - есть нерезы.Устал я Вам пояснть то, что знает пятиклассник!После Вашего "Путин думает о своём народе", разговоры бессмыслены.Ага! А "Кот" о Богатстве "Мышей" думает!Вот, больше ему нечем заняться, как о "мышках" беспокоиться!Трудятся, живут, умирают? Всё гуд! Replay

Повідомлень: 2065 З нами з: 20.06.08 Подякував: 130 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 сер, 2020 14:36 Kudrjavuy Иностранцам - контроль над судами, закупками и госкомпаниями. На что подписалась Украина ради кредита от ЕС



АМИНЬ!

Наши тоже, всё о народе думают... не спят, "бутерброд не лезет им в рот... а как там украинский народ?"



Минималка?

Поднятие?

Это хорошо?

Без роста производительности труда???

Стоп!

Я -должен буду заплатить наёмному "Мыколе" больше, за ту-же работу!

Но, если я не смогу дороже продать произведенный "Мыколой" товар, то фактически- повышение минималки, это увеличение давдения на мой Бизнес!

Выход? Уволить часть "Мыкол", сократить производство!



Энергоносители дорожают, налоги растут!

Бл... какая афигенная забота о своём народе!

А давайте, минималку до 1000 баксов поднимем?

Ну, чтобы буханка хлеба - стоила 10 баксов?

И толпы украинцев, при такой то минималке, рванут в Польшу и т.д.!

Не на работу, а за ХЛЕБОМ!

Навсегда!



Какая забота о родном народе, понимаешь!

Обнять и Плакать!



Беларуссам - читать наши законы и делать вывод. АМИНЬ!Наши тоже, всё о народе думают... не спят, "бутерброд не лезет им в рот... а как там украинский народ?"Минималка?Поднятие?Это хорошо?Без роста производительности труда???Стоп!Я -должен буду заплатить наёмному "Мыколе" больше, за ту-же работу!Но, если я не смогу дороже продать произведенный "Мыколой" товар, то фактически- повышение минималки, это увеличение давдения на мой Бизнес!Выход? Уволить часть "Мыкол", сократить производство!Бл... какая афигенная забота о своём народе!А давайте, минималку до 1000 баксов поднимем?Ну, чтобы буханка хлеба - стоила 10 баксов?И толпы украинцев, при такой то минималке, рванут в Польшу и т.д.!Не на работу, а за ХЛЕБОМ!Навсегда!Какая забота о родном народе, понимаешь!Обнять и Плакать!Беларуссам - читать наши законы и делать вывод. Replay

Повідомлень: 2065 З нами з: 20.06.08 Подякував: 130 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 сер, 2020 14:50 Replay написав: andrijk777 Путіну дуже вигідно вбити Навального - тому що він на сьогодні фактично єдиний, хто може його перемогти на чесних виборах.

Напомните, когда следующие выборы президента в России? В 2024-м году!

Зачем убивать Навального сейчас, во время проблем в Беларуси, при недостроенном Северном Потоке-2, перед выборами президента в США(когда оба кандидата, будут соревноваться в антироссийских санкциях), а не грохнуть его летом 2021-го, к примеру?

Зачем его травить, если отрава -может оставить следы а не устроить "несчастный случай", притом, вполне можно и не на территории России!

У оппозиции, до 2024-го года, есть куча времени на продвижение нового кандидата, на его раскрутку.

Напомните, когда следующие выборы президента в России? В 2024-м году!Зачем убивать Навального сейчас, во время проблем в Беларуси, при недостроенном Северном Потоке-2, перед выборами президента в США(когда оба кандидата, будут соревноваться в антироссийских санкциях), а не грохнуть его летом 2021-го, к примеру?Зачем его травить, если отрава -может оставить следы а не устроить "несчастный случай", притом, вполне можно и не на территории России!У оппозиции, до 2024-го года, есть куча времени на продвижение нового кандидата, на его раскрутку.

А чому не грохнуть его зимой 2022-го, к примеру?

А чому не повішати його на Красной Площади? Ніхто ж не подумає що Путін такий ідіот.

Як і коли його усунути - це вже технологія! Я не працюю в КГБ і не сильно компетентний в таких питаннях. На 100% впевнений що і ви не компетентні.

Replay написав: Економіка, збагачення, велич Росії, рівень життя населення чи інше - звичайно важливі речі для Путіна

Боже, какой Бред!

Да плевать путину на "величь России" и пр. уровень жизни населения!

Вы, как с гор спустились!

Россия -капиталистическая страна, с олигархами-миллиардерами, чиновничьей вертикалью власти, обслуживающей интересы олигархата!

Путин - работает на российских олигархов.

Так, как русские - работают(на олигархов) лучше тогда, когда видят "национального лидера", то путин играет роль этого Лидера!

Прикольно то, что кроме рос. олигархов, рос. промышленностью и бизнесом, владеют и Крупные Западные компании! тем же Газпромом.

Поэтому, в строительстве Северного потока-2, заинтересованы и некоторые Западные корпорации. прикольно, но и им - "выгоден путин"!

Если бы путин не устраивал рос. олигархат, западные корпорации - его бы уже давно смели или грохнули.

А так, все в шоколаде!

Славяне пашут, воюют за "матушку рассею", нефть и газ идёт, золото добывают, военку производят, инвесторы богатеют, народ беднеет!

Что ещё надо?

Боже, какой Бред!Да плевать путину на "величь России" и пр. уровень жизни населения!Вы, как с гор спустились!Россия -капиталистическая страна, с олигархами-миллиардерами, чиновничьей вертикалью власти, обслуживающей интересы олигархата!Так, как русские - работают(на олигархов) лучше тогда, когда видят "национального лидера", то путин играет роль этого Лидера!Прикольно то, что кроме рос. олигархов, рос. промышленностью и бизнесом, владеют и Крупные Западные компании!тем же Газпромом.Поэтому, в строительстве Северного потока-2, заинтересованы и некоторые Западные корпорации. прикольно, но и им - "выгоден путин"!А так, все в шоколаде!Славяне пашут, воюют за "матушку рассею", нефть и газ идёт, золото добывают, военку производят,Что ещё надо?

Ви вириваєте фрази з контексту!!! Це була відповідь на питання про Навального!

Replay написав: Реальна причина тільки одна - це підняття свого рейтингу!

То есть, если бы не "рейтинг", он бы согласился потопить черноморский флот или подарить его Украине?

Как Вы думаете, что бы ему сказали его Хозяева?

Ещё раз, запишите на мониторе губной помадой!

Путина - нанали Капиталисты, Олигархи!

У них там, как "Бригада"(фильм такой смотрели?).

И как решит на "Сходняке" Братва с баблом, так и будет.

При этом, Братва - не автономна, т.к. сама зависит от Западных инвестиций, "Общак" у Братвы на Западе, да и среди самой Братвы - есть нерезы.



Устал я Вам пояснть то, что знает пятиклассник!



После Вашего "Путин думает о своём народе", разговоры бессмыслены.

Ага! А "Кот" о Богатстве "Мышей" думает!

Вот, больше ему нечем заняться, как о "мышках" беспокоиться!

Трудятся, живут, умирают? Всё гуд! То есть, если бы не "рейтинг", он бы согласился потопить черноморский флот или подарить его Украине?Как Вы думаете, что бы ему сказали его Хозяева?Ещё раз, запишите на мониторе губной помадой!У них там, как "Бригада"(фильм такой смотрели?).И как решит на "Сходняке" Братва с баблом, так и будет.При этом, Братва - не автономна, т.к. сама зависит от Западных инвестиций, "Общак" у Братвы на Западе, да и среди самой Братвы - есть нерезы.Устал я Вам пояснть то, что знает пятиклассник!После Вашего "Путин думает о своём народе", разговоры бессмыслены.Ага! А "Кот" о Богатстве "Мышей" думает!Вот, больше ему нечем заняться, как о "мышках" беспокоиться!Трудятся, живут, умирают? Всё гуд!

Replay написав: Второй пример?

Зачем Россия анексировала Крым?

Да ради БАЗЫ для своего флота! Удобное местоположение!

Второй пример?Зачем Россия анексировала Крым?Да ради БАЗЫ для своего флота! Удобное местоположение!

Тепер і у мене питання - навіщо "Братве с баблом" база для своего(тобто державного російського) флоту?

Тобто "Братве с баблом" важливіший Чорноморський флот ніж санкції і ізоляція Росії? А чому не грохнуть его зимой 2022-го, к примеру?А чому не повішати його на Красной Площади? Ніхто ж не подумає що Путін такий ідіот.Як і коли його усунути - це вже технологія! Я не працюю в КГБ і не сильно компетентний в таких питаннях. На 100% впевнений що і ви не компетентні.Ви вириваєте фрази з контексту!!! Це була відповідь на питання про Навального!Тепер і у мене питання - навіщо "Братве с баблом" база для своего(тобто державного російського) флоту?Тобто "Братве с баблом" важливіший Чорноморський флот ніж санкції і ізоляція Росії? andrijk777

Повідомлень: 2393 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 сер, 2020 15:13 Replay написав: Зачем пу- убивать Навального?

Чем Алексей, так опасен для властей? Зачем пу- убивать Навального?Чем Алексей, так опасен для властей?

В штабе Навального разработали технологию т.н. «умного голосования». Это когда избиратели голосуют на местных выборах (и на выборах губернатора) за любого «протестного» кандидата, лишь бы не единоросс. А вот за кого именно голосовать на тех или иных выборах избирателю – определял Навальный, по крайней мере его голос был решающим. Теперь процесс согласования той или иной кандидатуры будет слишком затруднен, т.к. никто не имеет такого авторитета, как Алексей. В штабе Навального разработали технологию т.н. «умного голосования». Это когда избиратели голосуют на местных выборах (и на выборах губернатора) за любого «протестного» кандидата, лишь бы не единоросс. А вот за кого именно голосовать на тех или иных выборах избирателю – определял Навальный, по крайней мере его голос был решающим. Теперь процесс согласования той или иной кандидатуры будет слишком затруднен, т.к. никто не имеет такого авторитета, как Алексей. AlexxK Повідомлень: 245 З нами з: 23.07.19 Подякував: 4 раз. Подякували: 43 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 сер, 2020 15:22



" Россия преподносит это как возвращение своей территории, — пишет NYT. — Но этот шаг раздвинул морские границы России, без лишнего шума позволив ей завладеть колоссальными запасами нефти и газа и нанести сокрушительный удар по украинским надеждам на энергетическую независимость». По мнению западных экспертов, крымский шельф — крайне серьезное приобретение. «Это значимое событие, — цитирует NYT эксперта по Евразии в программе исследования безопасности в Массачусетском технологическом институте Кэрол Сайвец. — Оно лишило Украину возможности разработки этих ресурсов и отдало их России, сделав тем самым Украину еще более энергозависимой».

https://m.gazeta.ru/business/2014/05/19/6038837.shtml



Конечно источник нуждается в проверке, но суть проглядывается. Так для братвы держава инструмент защиты своих интересов и бабла." Россия преподносит это как возвращение своей территории, — пишет NYT. — Но этот шаг раздвинул морские границы России, без лишнего шума позволив ей завладеть колоссальными запасами нефти и газа и нанести сокрушительный удар по украинским надеждам на энергетическую независимость». По мнению западных экспертов, крымский шельф — крайне серьезное приобретение. «Это значимое событие, — цитирует NYT эксперта по Евразии в программе исследования безопасности в Массачусетском технологическом институте Кэрол Сайвец. — Оно лишило Украину возможности разработки этих ресурсов и отдало их России, сделав тем самым Украину еще более энергозависимой».Конечно источник нуждается в проверке, но суть проглядывается. detroytred

Повідомлень: 23258 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6504650565066507 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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