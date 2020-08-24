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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6504650565066507
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 13:02

Replay
На правом тоже общаются.
На Соломенке недавно был.
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 13:08

andrijk777
Вже сказали, що якби літак екстрено не посадили в Омську - Навальний би помер

Предположим, Вы не славянин!
Анализируем!
Итак, помер бы Навальный!
Весь Запад, озвучил бы Отравление!
В России - массовые протесты, что на фоне Беларусских протестов - усилило бы и те и другие протесты!
Запад - вводит новые санкции против России!
Более мощные, вплоть до ограничения транзакций. :D
На Германию - оказывают давление по поводу Северного потока-2, Запад блокирует его строительство!

Вопрос к Вам!
На кой такое злому путину? :D
Вы правда считаете, что кремляди идиоты и только и мечтают, чтобы самим себе - устроить проблемы? :D

Зачем пу- убивать Навального?
Чем Алексей, так опасен для властей? :D

Читаю вот Вас и удивляюсь...
Не видите обычных "экономических войн" там, где они есть!
Идёт война за Европу! За рынок сбыта газа, нефти и пр.
Именно поэтому, возник Беломайдан! Именно поэтому, травят Навального(кто там травил и чем, как и пр. - непонятно).

Пример!
Зачем убрали Каддафи, если уровень жизни в Ливии, при Каддафи - был намного выше, чем сейчас? Да просто Бизнес! Доступ к источникам энергоресурсов в Ливии!
Революционерам, убиравшим Каддафи, было сильно плевать на "ливийский народ" и на "либеральные ценности". Просто Бизнес!

Второй пример?
Зачем Россия анексировала Крым?
Да ради БАЗЫ для своего флота! Удобное местоположение!
Басни о "русском братстве" -это для пиплза внизу.
Реальная причина - БАЗА Черноморского Флота! :D

А Вы, Андрей, такое пишете, простите... как пятиклассник.
Деньги, Крупный Капитал, интересы Промышленников, Корпораций -вот единственные движущие силы при Капитализме!

Кстати, Навальный, с его "оппозициоизмом", на самом деле - просто Бабло рубил на своей оппозиционности.

Он мне Шария напоминает, только российского!
Критика, Правда в "массы", но - никакого Конструктива!
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 13:22

По Шарию, кстати.
Я -его не смотрел регулярно, так... отрывочно, для ознакомления.
Но, беглого взгляда - оказалось достаточно, чтобы увидеть... что он - тоже проект.
Нет, не московський, он проект местного разлива. :D

Воспользовался "Спросом в обществе на Правду!" :D

Вот только, судя по фейсу - он не дурак и прекрасно понимает, что "Правда нужна пролетариату" а не Капиталистам!

И, вот смоделировав ситуацию, "Шарий-президент", я не увидел разницы... с Зеленским!
Кто-то будет мне утверждать, что Шарий вызовет к себе Ахметова и скажет "Слушай, Ринат, ты за какое бабло империю свою отгрохал?" :D
Ну, или... "Шарий послал в сад МВФ и объёвил дефолт! Миллионы пенсионеров Украины, помирают с голоду!" :D

АУ!
Украина существует в реальности а не в "виртуальной правде".
Есть громаднейшие долги, которые никто нам не простит!
И те, кому мы должны - скажут, как нам поступать в тех или иных случаях, укажут "позу"!
Существует сформированная "Вертикаль Власти", в которой больше власти... у олигархов а не у "правдомётов" и НИКТО, без "внешней силы" - не нагнёт этих самых олигархов! :D
Так что, вот всё это "Прийде -порядок наведе!", покатит для пролетариев!
Реально?
Прийде, ему расскажут "Хто в домi" так сказать, Хозяин, обрисуют "перспективы и последствия" и... в стране, ничего не изменится, ну лица будут другие, разве что!
Кукол сменит кукловод, но игра - продолжится старая.

Мы хотим, чтобы Украина стала лучше, богаче, справедливее?
Видимо, надо начинать с себя!
В первую очередь, с понимания, что "власть и народ - исповедуют разные религии".
власть не может быть народной при капитализме!
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 13:58

  Replay написав:На кой такое злому путину? :D
Вы правда считаете, что кремляди идиоты и только и мечтают, чтобы самим себе - устроить проблемы? :D
Зачем пу- убивать Навального?
Чем Алексей, так опасен для властей? :D

Читаю вот Вас и удивляюсь...
Не видите обычных "экономических войн" там, где они есть!
Идёт война за Европу! За рынок сбыта газа, нефти и пр.
Именно поэтому, возник Беломайдан! Именно поэтому, травят Навального(кто там травил и чем, как и пр. - непонятно).

Відповім вам останній раз, тому що все більше переконуюсь що ви є пропагандист. Ви не чуєте ФАКТІВ і доказів а чуєте тільки себе.

Отже:
Економіка, збагачення, велич Росії, рівень життя населення чи інше - звичайно важливі речі для Путіна, але ГОЛОВНЕ для нього збереження влади. Для Луки - аналогічно.
Путіну дуже вигідно вбити Навального - тому що він на сьогодні фактично єдиний, хто може його перемогти на чесних виборах.
І це прекрасно показали вибори в Білорусії. Коли в 2015 не було достойних конкурентів - Лука переміг без протестів. Коли з"явились дійсно достойні - Тихановський, Бібарико, Цепкало - Лука усіх пересажав і люди з-за принципу проголосували за дружину лідера.
Вбивство Навального - це дуже, дуже правильний крок! Я якби був Путіним - 100% би вбив Навального.
Тим більше - Немцова вже вбив. Лукашенко вбивав своїх опонентів пачками.
Чем Алексей, так опасен для властей? - тим що в 2024 буде так, як в Білорусії.
І ще - Навальний не просто конкурент. Він це й веде розслідування корупції, координує інші вибори - в Думу, в місцеві ради(чи як там у них).
  Replay написав:Второй пример?
Зачем Россия анексировала Крым?
Да ради БАЗЫ для своего флота! Удобное местоположение!
Басни о "русском братстве" -это для пиплза внизу.
Реальная причина - БАЗА Черноморского Флота! :D

Реальна причина тільки одна - це підняття свого рейтингу! Тобто задля збереження своєї влади.
Чого він успішно і досягнув - вигравши вибори в 2018 році без ексцесів.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 14:26

andrijk777
Путіну дуже вигідно вбити Навального - тому що він на сьогодні фактично єдиний, хто може його перемогти на чесних виборах.

Напомните, когда следующие выборы президента в России? В 2024-м году! :D
Зачем убивать Навального сейчас, во время проблем в Беларуси, при недостроенном Северном Потоке-2, перед выборами президента в США(когда оба кандидата, будут соревноваться в антироссийских санкциях), а не грохнуть его летом 2021-го, к примеру?
Зачем его травить, если отрава -может оставить следы а не устроить "несчастный случай", притом, вполне можно и не на территории России!
У оппозиции, до 2024-го года, есть куча времени на продвижение нового кандидата, на его раскрутку.
Економіка, збагачення, велич Росії, рівень життя населення чи інше - звичайно важливі речі для Путіна

Боже, какой Бред!
Да плевать путину на "величь России" и пр. уровень жизни населения!
Вы, как с гор спустились!
Россия -капиталистическая страна, с олигархами-миллиардерами, чиновничьей вертикалью власти, обслуживающей интересы олигархата!
Путин - работает на российских олигархов.
Так, как русские - работают(на олигархов) лучше тогда, когда видят "национального лидера", то путин играет роль этого Лидера!
Прикольно то, что кроме рос. олигархов, рос. промышленностью и бизнесом, владеют и Крупные Западные компании! :D тем же Газпромом.
Поэтому, в строительстве Северного потока-2, заинтересованы и некоторые Западные корпорации. прикольно, но и им - "выгоден путин"!
Если бы путин не устраивал рос. олигархат, западные корпорации - его бы уже давно смели или грохнули.
А так, все в шоколаде!
Славяне пашут, воюют за "матушку рассею", нефть и газ идёт, золото добывают, военку производят, инвесторы богатеют, народ беднеет!
Что ещё надо?
Реальна причина тільки одна - це підняття свого рейтингу!

То есть, если бы не "рейтинг", он бы согласился потопить черноморский флот или подарить его Украине? :D
Как Вы думаете, что бы ему сказали его Хозяева?
Ещё раз, запишите на мониторе губной помадой!
Путина - нанали Капиталисты, Олигархи!
У них там, как "Бригада"(фильм такой смотрели?).
И как решит на "Сходняке" Братва с баблом, так и будет.
При этом, Братва - не автономна, т.к. сама зависит от Западных инвестиций, "Общак" у Братвы на Западе, да и среди самой Братвы - есть нерезы. :D

Устал я Вам пояснть то, что знает пятиклассник!

После Вашего "Путин думает о своём народе", разговоры бессмыслены.
Ага! А "Кот" о Богатстве "Мышей" думает!
Вот, больше ему нечем заняться, как о "мышках" беспокоиться!
Трудятся, живут, умирают? Всё гуд! :D
Replay
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 14:36

Kudrjavuy Иностранцам - контроль над судами, закупками и госкомпаниями. На что подписалась Украина ради кредита от ЕС

АМИНЬ!
Наши тоже, всё о народе думают... не спят, "бутерброд не лезет им в рот... а как там украинский народ?"

Минималка?
Поднятие?
Это хорошо?
Без роста производительности труда???
Стоп!
Я -должен буду заплатить наёмному "Мыколе" больше, за ту-же работу!
Но, если я не смогу дороже продать произведенный "Мыколой" товар, то фактически- повышение минималки, это увеличение давдения на мой Бизнес! :D
Выход? Уволить часть "Мыкол", сократить производство!

Энергоносители дорожают, налоги растут!
Бл... какая афигенная забота о своём народе! :D
А давайте, минималку до 1000 баксов поднимем?
Ну, чтобы буханка хлеба - стоила 10 баксов? :D
И толпы украинцев, при такой то минималке, рванут в Польшу и т.д.!
Не на работу, а за ХЛЕБОМ! :D
Навсегда!

Какая забота о родном народе, понимаешь!
Обнять и Плакать!

Беларуссам - читать наши законы и делать вывод. :(
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 14:50

  Replay написав:andrijk777
Путіну дуже вигідно вбити Навального - тому що він на сьогодні фактично єдиний, хто може його перемогти на чесних виборах.

Напомните, когда следующие выборы президента в России? В 2024-м году! :D
Зачем убивать Навального сейчас, во время проблем в Беларуси, при недостроенном Северном Потоке-2, перед выборами президента в США(когда оба кандидата, будут соревноваться в антироссийских санкциях), а не грохнуть его летом 2021-го, к примеру?
Зачем его травить, если отрава -может оставить следы а не устроить "несчастный случай", притом, вполне можно и не на территории России!
У оппозиции, до 2024-го года, есть куча времени на продвижение нового кандидата, на его раскрутку.

А чому не грохнуть его зимой 2022-го, к примеру?
А чому не повішати його на Красной Площади? Ніхто ж не подумає що Путін такий ідіот.
Як і коли його усунути - це вже технологія! Я не працюю в КГБ і не сильно компетентний в таких питаннях. На 100% впевнений що і ви не компетентні.
  Replay написав:
Економіка, збагачення, велич Росії, рівень життя населення чи інше - звичайно важливі речі для Путіна

Боже, какой Бред!
Да плевать путину на "величь России" и пр. уровень жизни населения!
Вы, как с гор спустились!
Россия -капиталистическая страна, с олигархами-миллиардерами, чиновничьей вертикалью власти, обслуживающей интересы олигархата!
Путин - работает на российских олигархов.
Так, как русские - работают(на олигархов) лучше тогда, когда видят "национального лидера", то путин играет роль этого Лидера!
Прикольно то, что кроме рос. олигархов, рос. промышленностью и бизнесом, владеют и Крупные Западные компании! :D тем же Газпромом.
Поэтому, в строительстве Северного потока-2, заинтересованы и некоторые Западные корпорации. прикольно, но и им - "выгоден путин"!
Если бы путин не устраивал рос. олигархат, западные корпорации - его бы уже давно смели или грохнули.
А так, все в шоколаде!
Славяне пашут, воюют за "матушку рассею", нефть и газ идёт, золото добывают, военку производят, инвесторы богатеют, народ беднеет!
Что ещё надо?

Ви вириваєте фрази з контексту!!! Це була відповідь на питання про Навального!
  Replay написав:
Реальна причина тільки одна - це підняття свого рейтингу!

То есть, если бы не "рейтинг", он бы согласился потопить черноморский флот или подарить его Украине? :D
Как Вы думаете, что бы ему сказали его Хозяева?
Ещё раз, запишите на мониторе губной помадой!
Путина - нанали Капиталисты, Олигархи!
У них там, как "Бригада"(фильм такой смотрели?).
И как решит на "Сходняке" Братва с баблом, так и будет.
При этом, Братва - не автономна, т.к. сама зависит от Западных инвестиций, "Общак" у Братвы на Западе, да и среди самой Братвы - есть нерезы. :D

Устал я Вам пояснть то, что знает пятиклассник!

После Вашего "Путин думает о своём народе", разговоры бессмыслены.
Ага! А "Кот" о Богатстве "Мышей" думает!
Вот, больше ему нечем заняться, как о "мышках" беспокоиться!
Трудятся, живут, умирают? Всё гуд! :D

  Replay написав:Второй пример?
Зачем Россия анексировала Крым?
Да ради БАЗЫ для своего флота! Удобное местоположение!

Тепер і у мене питання - навіщо "Братве с баблом" база для своего(тобто державного російського) флоту?
Тобто "Братве с баблом" важливіший Чорноморський флот ніж санкції і ізоляція Росії?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:13

  Replay написав:Зачем пу- убивать Навального?
Чем Алексей, так опасен для властей?

В штабе Навального разработали технологию т.н. «умного голосования». Это когда избиратели голосуют на местных выборах (и на выборах губернатора) за любого «протестного» кандидата, лишь бы не единоросс. А вот за кого именно голосовать на тех или иных выборах избирателю – определял Навальный, по крайней мере его голос был решающим. Теперь процесс согласования той или иной кандидатуры будет слишком затруднен, т.к. никто не имеет такого авторитета, как Алексей.
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:22

Так для братвы держава инструмент защиты своих интересов и бабла.

" Россия преподносит это как возвращение своей территории, — пишет NYT. — Но этот шаг раздвинул морские границы России, без лишнего шума позволив ей завладеть колоссальными запасами нефти и газа и нанести сокрушительный удар по украинским надеждам на энергетическую независимость». По мнению западных экспертов, крымский шельф — крайне серьезное приобретение. «Это значимое событие, — цитирует NYT эксперта по Евразии в программе исследования безопасности в Массачусетском технологическом институте Кэрол Сайвец. — Оно лишило Украину возможности разработки этих ресурсов и отдало их России, сделав тем самым Украину еще более энергозависимой».
https://m.gazeta.ru/business/2014/05/19/6038837.shtml

Конечно источник нуждается в проверке, но суть проглядывается.
detroytred
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