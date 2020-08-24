Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Replay написав:Kudrjavuy Иностранцам - контроль над судами, закупками и госкомпаниями. На что подписалась Украина ради кредита от ЕС
АМИНЬ! Наши тоже, всё о народе думают... не спят, "бутерброд не лезет им в рот... а как там украинский народ?"
Минималка? Поднятие? Это хорошо? Без роста производительности труда??? Стоп! Я -должен буду заплатить наёмному "Мыколе" больше, за ту-же работу! Но, если я не смогу дороже продать произведенный "Мыколой" товар, то фактически- повышение минималки, это увеличение давдения на мой Бизнес! Выход? Уволить часть "Мыкол", сократить производство!
Энергоносители дорожают, налоги растут! Бл... какая афигенная забота о своём народе! А давайте, минималку до 1000 баксов поднимем? Ну, чтобы буханка хлеба - стоила 10 баксов? И толпы украинцев, при такой то минималке, рванут в Польшу и т.д.! Не на работу, а за ХЛЕБОМ! Навсегда!
Какая забота о родном народе, понимаешь! Обнять и Плакать!
Беларуссам - читать наши законы и делать вывод.
- - Это чего, только приходит понимание??? Я об этом с 91го кричу, другие только стали понимать с http://news24ua.com/turchinov-rasskazal ... -poprosili Дык это ещё далеко не апогей событий! Для этого и ... "продажа Земли", налог на её! Дабы не могли самостоятельно с неё кормиться и кормить своих детей, а платили налог как минимум МВФ! Содержали клоунов у власти. Прямой текст мондер удалил.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Replay написав:Я -должен буду заплатить наёмному "Мыколе" больше, за ту-же работу! Но, если я не смогу дороже продать произведенный "Мыколой" товар, то фактически- повышение минималки, это увеличение давдения на мой Бизнес! Выход? Уволить часть "Мыкол", сократить производство!
А кто у тебя на производстве работает за минималку? Платишь в черную?