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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6505650665076508
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:50

  Replay написав:Kudrjavuy Иностранцам - контроль над судами, закупками и госкомпаниями. На что подписалась Украина ради кредита от ЕС

АМИНЬ!
Наши тоже, всё о народе думают... не спят, "бутерброд не лезет им в рот... а как там украинский народ?"

Минималка?
Поднятие?
Это хорошо?
Без роста производительности труда???
Стоп!
Я -должен буду заплатить наёмному "Мыколе" больше, за ту-же работу!
Но, если я не смогу дороже продать произведенный "Мыколой" товар, то фактически- повышение минималки, это увеличение давдения на мой Бизнес!
Выход? Уволить часть "Мыкол", сократить производство!

Энергоносители дорожают, налоги растут!
Бл... какая афигенная забота о своём народе! :D
А давайте, минималку до 1000 баксов поднимем?
Ну, чтобы буханка хлеба - стоила 10 баксов? :D
И толпы украинцев, при такой то минималке, рванут в Польшу и т.д.!
Не на работу, а за ХЛЕБОМ! :D
Навсегда!

Какая забота о родном народе, понимаешь!
Обнять и Плакать!

Беларуссам - читать наши законы и делать вывод.

- :shock: - Это чего, только приходит понимание???
Я об этом с 91го кричу, другие только стали понимать с http://news24ua.com/turchinov-rasskazal ... -poprosili
Дык это ещё далеко не апогей событий!
Для этого и ... "продажа Земли", налог на её! Дабы не могли самостоятельно с неё кормиться и кормить своих детей, а платили налог как минимум МВФ! Содержали клоунов у власти.
Прямой текст мондер удалил.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 16:24

  Replay написав:Я -должен буду заплатить наёмному "Мыколе" больше, за ту-же работу!
Но, если я не смогу дороже продать произведенный "Мыколой" товар, то фактически- повышение минималки, это увеличение давдения на мой Бизнес! :D
Выход? Уволить часть "Мыкол", сократить производство!


А кто у тебя на производстве работает за минималку? Платишь в черную?
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