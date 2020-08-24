Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6505650665076508 Додано: Вів 25 сер, 2020 15:50 Replay написав: Kudrjavuy Иностранцам - контроль над судами, закупками и госкомпаниями. На что подписалась Украина ради кредита от ЕС



АМИНЬ!

Наши тоже, всё о народе думают... не спят, "бутерброд не лезет им в рот... а как там украинский народ?"



Минималка?

Поднятие?

Это хорошо?

Без роста производительности труда???

Стоп!

Я -должен буду заплатить наёмному "Мыколе" больше, за ту-же работу!

Но, если я не смогу дороже продать произведенный "Мыколой" товар, то фактически- повышение минималки, это увеличение давдения на мой Бизнес!

Выход? Уволить часть "Мыкол", сократить производство!



Энергоносители дорожают, налоги растут!

Бл... какая афигенная забота о своём народе!

А давайте, минималку до 1000 баксов поднимем?

Ну, чтобы буханка хлеба - стоила 10 баксов?

И толпы украинцев, при такой то минималке, рванут в Польшу и т.д.!

Не на работу, а за ХЛЕБОМ!

Навсегда!



Какая забота о родном народе, понимаешь!

Обнять и Плакать!



Беларуссам - читать наши законы и делать вывод. АМИНЬ!Наши тоже, всё о народе думают... не спят, "бутерброд не лезет им в рот... а как там украинский народ?"Минималка?Поднятие?Это хорошо?Без роста производительности труда???Стоп!Я -должен буду заплатить наёмному "Мыколе" больше, за ту-же работу!Но, если я не смогу дороже продать произведенный "Мыколой" товар, то фактически- повышение минималки, это увеличение давдения на мой Бизнес!Выход? Уволить часть "Мыкол", сократить производство!Бл... какая афигенная забота о своём народе!А давайте, минималку до 1000 баксов поднимем?Ну, чтобы буханка хлеба - стоила 10 баксов?И толпы украинцев, при такой то минималке, рванут в Польшу и т.д.!Не на работу, а за ХЛЕБОМ!Навсегда!Какая забота о родном народе, понимаешь!Обнять и Плакать!Беларуссам - читать наши законы и делать вывод.

- - Это чего, только приходит понимание???

Я об этом с 91го кричу, другие только стали понимать с http://news24ua.com/turchinov-rasskazal ... -poprosili

Дык это ещё далеко не апогей событий!

Для этого и ... "продажа Земли", налог на её! Дабы не могли самостоятельно с неё кормиться и кормить своих детей, а платили налог как минимум МВФ! Содержали клоунов у власти.

Прямой текст мондер удалил. - Это чего, только приходит понимание???Я об этом с 91го кричу, другие только стали понимать сДык это ещё далеко не апогей событий!Для этого и ... "продажа Земли", налог на её! Дабы не могли самостоятельно с неё кормиться и кормить своих детей, а платили налог как минимум МВФ! Содержали клоунов у власти.Прямой текст мондер удалил. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8377 З нами з: 20.09.12 Подякував: 685 раз. Подякували: 876 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 сер, 2020 16:24 Replay написав: Я -должен буду заплатить наёмному "Мыколе" больше, за ту-же работу!

Но, если я не смогу дороже продать произведенный "Мыколой" товар, то фактически- повышение минималки, это увеличение давдения на мой Бизнес!

Выход? Уволить часть "Мыкол", сократить производство! Я -должен буду заплатить наёмному "Мыколе" больше, за ту-же работу!Но, если я не смогу дороже продать произведенный "Мыколой" товар, то фактически- повышение минималки, это увеличение давдения на мой Бизнес!Выход? Уволить часть "Мыкол", сократить производство!



А кто у тебя на производстве работает за минималку? Платишь в черную? А кто у тебя на производстве работает за минималку? Платишь в черную? vano80 Повідомлень: 1867 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 248 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6505650665076508 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: ТупУм