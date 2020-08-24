Додано: Вів 25 сер, 2020 17:49

во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве

По данным ГУР, боевики восстанавливают имеющиеся и строят новые окопы, блиндажи, оборудуют дополнительные места для ведения огня.



"Оккупанты устанавливают минно-взрывные заграждения и минируют участки местности вдоль дорог с использованием противотанковых мин", - подчеркивается в сообщении.

переносится в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Бонна

Мы говорим: там живут украинцы, если вдруг случится гуманитарная катастрофа, связанная с водой, то людям воду можем дать, но промышленным предприятиям, военным базам и тому подобному - мы в жизни никогда на это не пойдем

Изменение в постановлении о местных выборах, которого требует Россия на переговорах в минском формате, не означает, что выборы на оккупированном Донбассе пройдут в октябре

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"Убрав этот пункт, мы не говорим о том, что пройдут и там выборы. Но мы откроем им форточку, что к выборам надо готовиться," - заявил Кравчук.

"Будем рассматривать, будем искать источники, будем уплотняться и выходить на то, чтобы люди получали на руки больше денег", - сказала она.



Поиск средств на повышение она назвала работой правительства

В ролике он упомянул, что Украина является "новым мировым технологическим центром", а также отметил низкий налог для IT-специалистов.

Детали подготовки спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер" с человеком, который называет себя "координатором спецоперации"

По его словам, в колонне Марша защитников Отечества шло много людей, которые действительно заслуживают высокую государственную награду. Также ее заслуживают те, кто сидит в СИЗО по "делу Шеремета". Поэтому певец считает, что такие ордена нужно давать тем, кто их действительно заслужил

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