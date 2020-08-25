Постоянный адрес:Олег КАЛИТА 15:50 24 августа 2020 годаЦифры — упрямая вещь, лишенная сантиментов по поводу государственных праздников. Можно долго вещать о вершинах духа, но вот три ключевые цифры, характеризующие результаты развития Украины за три десятилетия. Потеряно 7% территории страны. Уровень реального ВВП по сравнению с 1990 годом упал более чем на 36%. Уровень депопуляции Украины за этот период — почти 40%.Среди стран региона Украина такая не одна. Есть еще Грузия, еще большая часть территории которой фактически оккупирована Россией. Однако, уровень падения реального ВВП за три десятилетия здесь на уровне статистической погрешности — 0,8%. И кроме нас с Грузией больше таких потрясающих уникумов на постсоветском пространстве не наблюдается.Страна, обладавшая самым потрясающим экономическим (и не только) потенциалом на момент распада СССР, не просто пасет задних. Она однозначно и недвусмысленно деградирует. На наших глазах. И очевидно с нашим деятельным участием.Объяснить это “рукой Москвы” или “происками Запада” не возможно. Как впрочем и клановым капитализмом, идущим рука об руку со state capture. Ведь все к чем мы пришли к 2020 году стало возможно лишь благодаря нашей как народа Украины квантовой суперпозиции. Как тот “кот Шредингера” на уровне идей и публичных заявлений мы за все хорошее и против всего плохого (например, патриоты/волонтеры, которые готовы за родину последнюю рубашку отдать), а на уровне материальных попыток обеспечить собственное благополучие зачастую превращаем это волонтерство в выгодный для себя бизнес.Возможно, самая главная правда любого Марша защитников Украины заключается в том, что эту страну необходимо спасать прежде всего от ее обитателей. От их разнонаправленных индивидуальных жизненных стратегий, которые сложенные вместе множат Украину даже не на ноль, а на какой-то устойчиво отрицательный коэффициент. Делая ее все менее пригодной для нормальной жизни — что отчетливо бросается в глаза людям, которые нашли в себе силы, чтобы покинуть эту территорию, и сегодня только еще раз убеждаются в своей стратегической правоте.Когда нынешние украинские государственные деятели (с которыми по долгу службы приходится общаться) рассказывают с чувством обреченности обо всей беспросветности ситуации на вверенном им участке, вдруг завершают свою речь на оптимистичной ноте, утверждая что несмотря ни на что продолжают “лупати цю скалу”, сразу вспоминается анекдот про два стальных шара, где наш герой один потерял, а второй — сломал. И понимаешь, что лучше если эти люди с прекрасными лицами не будут предпринимать никаких усилий. От слова совсем.Им все равно не удастся поднять лежащий на городском пляже уже полгода танкер. Или ровно установить герб страны на самом высоком в мире украинском флагштоке.Иногда посещает идея, что люстрации подлежат абсолютно все персонажи, имевшие за последние 29 лет хотя бы год работы в органах власти (а не только при Януковиче). Поскольку опыт этот — ничто как позорное клеймо. И если наш кандидат сумел удержаться более чем 365 дней в подобной токсичной среде — это лишнее подтверждение его человеческой и профессиональной непригодности.В этом месте большинство комментаторов ожидают пассаж о необходимости переучреждения украинской республики, заключения нового общественного договора и прочей наукообразной галматьи. Этого не будет. 29 лет четко продемонстрировали: необходимо делать ответственный выбор и голосовать ногами. Как утверждал один эмигрант-белогвардеец, “тяжело жить без Родины. Но еще тяжелее прожить всю жизнь с дураками, по их дурацким законам”.Всем кто созрел к этому шагу остается утешаться свежим предвыборным слоганом “Україна — це ти”. В конце концов мы способны унести ее кусочек если не в сердце, то хотя бы на подошвах кроссовок. Чтобы иметь возможность лет через тридцать рассказать своим внукам, что была такая прекрасная как утренний глоток свободы страна как Украина. Способная стать островком царствия Небесного на этой грешной земле. Но что-то пошло не так.Почему? Мы не знаем — нас уже там не было.