Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Replay написав:Kudrjavuy Иностранцам - контроль над судами, закупками и госкомпаниями. На что подписалась Украина ради кредита от ЕС
АМИНЬ! Наши тоже, всё о народе думают... не спят, "бутерброд не лезет им в рот... а как там украинский народ?"
Минималка? Поднятие? Это хорошо? Без роста производительности труда??? Стоп! Я -должен буду заплатить наёмному "Мыколе" больше, за ту-же работу! Но, если я не смогу дороже продать произведенный "Мыколой" товар, то фактически- повышение минималки, это увеличение давдения на мой Бизнес! Выход? Уволить часть "Мыкол", сократить производство!
Энергоносители дорожают, налоги растут! Бл... какая афигенная забота о своём народе! А давайте, минималку до 1000 баксов поднимем? Ну, чтобы буханка хлеба - стоила 10 баксов? И толпы украинцев, при такой то минималке, рванут в Польшу и т.д.! Не на работу, а за ХЛЕБОМ! Навсегда!
Какая забота о родном народе, понимаешь! Обнять и Плакать!
Беларуссам - читать наши законы и делать вывод.
- - Это чего, только приходит понимание??? Я об этом с 91го кричу(учитывая статус менталитета большинства, будет правильно звучать - разошелся во взглядах на будущее Украины, с правлением её .... - стал этаким "а баба Яга против!" ), другие только стали понимать с http://news24ua.com/turchinov-rasskazal ... -poprosili Дык это ещё далеко не апогей событий! Для этого и ... "продажа Земли", налог на её! Дабы не могли самостоятельно с неё кормиться и кормить своих детей, а платили налог как минимум МВФ! Содержали клоунов у власти. Очень жаль, но доступный к пониманию Прямой текст мондер удалил.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 25 сер, 2020 18:28, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Replay написав:Я -должен буду заплатить наёмному "Мыколе" больше, за ту-же работу! Но, если я не смогу дороже продать произведенный "Мыколой" товар, то фактически- повышение минималки, это увеличение давдения на мой Бизнес! Выход? Уволить часть "Мыкол", сократить производство!
А кто у тебя на производстве работает за минималку? Платишь в черную?
Мы говорим: там живут украинцы, если вдруг случится гуманитарная катастрофа, связанная с водой, то людям воду можем дать, но промышленным предприятиям, военным базам и тому подобному - мы в жизни никогда на это не пойдем
То есть, вот есть один единственный водный канал. Вот из него военным базам - никак, ни-ни Нас готовят к поставке воды в Крым, всё как хочет РФ
Изменение в постановлении о местных выборах, которого требует Россия на переговорах в минском формате, не означает, что выборы на оккупированном Донбассе пройдут в октябре ... "Убрав этот пункт, мы не говорим о том, что пройдут и там выборы. Но мы откроем им форточку, что к выборам надо готовиться," - заявил Кравчук.
По его словам, в колонне Марша защитников Отечества шло много людей, которые действительно заслуживают высокую государственную награду. Также ее заслуживают те, кто сидит в СИЗО по "делу Шеремета". Поэтому певец считает, что такие ордена нужно давать тем, кто их действительно заслужил
Уважуха
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
detroytred написав:Так для братвы держава инструмент защиты своих интересов и бабла.
" Россия преподносит это как возвращение своей территории, — пишет NYT. — Но этот шаг раздвинул морские границы России, без лишнего шума позволив ей завладеть колоссальными запасами нефти и газа и нанести сокрушительный удар по украинским надеждам на энергетическую независимость». По мнению западных экспертов, крымский шельф — крайне серьезное приобретение. «Это значимое событие, — цитирует NYT эксперта по Евразии в программе исследования безопасности в Массачусетском технологическом институте Кэрол Сайвец. — Оно лишило Украину возможности разработки этих ресурсов и отдало их России, сделав тем самым Украину еще более энергозависимой». https://m.gazeta.ru/business/2014/05/19/6038837.shtml
Конечно источник нуждается в проверке, но суть проглядывается.
"без лишнего шума" "колоссальными запасами нефти и газа" - може для Люксембурга чи Швейцарії ці запаси і колосальні, але для Росії це капля в морі. Я щось не чув щоб за 6,5 років Росія почала хоча б розвідку цих "колосальних запасів". Цікаво як цей "эксперт по Евразии" оцінює запаси нафти чи газу в Сибірі. Напевно так-собі - "мілкі поклади" Ось в Криму - КОЛОСАЛЬНІ!!
Конечно эксперт эмоционален для статьи, но - этот газ могут добывать те, кому рашка продает свой сибирский. Тогда некому будет его продавать - мне встречалась инфо, что рашка уже ведёт добычу в ч.море. под охраной военного флота. Несмотря на запасы в Сибири))
detroytred написав:Конечно эксперт эмоционален для статьи, но - этот газ могут добывать те, кому рашка продает свой сибирский. Тогда некому будет его продавать - мне встречалась инфо, что рашка уже ведёт добычу в ч.море. под охраной военного флота. Несмотря на запасы в Сибири))
Вона ним Крим забезпечує, як і планувала Україна.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
detroytred написав:Конечно эксперт эмоционален для статьи, но - этот газ могут добывать те, кому рашка продает свой сибирский. Тогда некому будет его продавать - мне встречалась инфо, что рашка уже ведёт добычу в ч.море. под охраной военного флота. Несмотря на запасы в Сибири))
Вона ним Крим забезпечує, як і планувала Україна.
Вишки Бойко?
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Постоянный адрес: http://ukrrudprom.com/analytics/29_slav ... html?print 29 славных лет Олег КАЛИТА 15:50 24 августа 2020 года Цифры — упрямая вещь, лишенная сантиментов по поводу государственных праздников. Можно долго вещать о вершинах духа, но вот три ключевые цифры, характеризующие результаты развития Украины за три десятилетия. Потеряно 7% территории страны. Уровень реального ВВП по сравнению с 1990 годом упал более чем на 36%. Уровень депопуляции Украины за этот период — почти 40%. Среди стран региона Украина такая не одна. Есть еще Грузия, еще большая часть территории которой фактически оккупирована Россией. Однако, уровень падения реального ВВП за три десятилетия здесь на уровне статистической погрешности — 0,8%. И кроме нас с Грузией больше таких потрясающих уникумов на постсоветском пространстве не наблюдается. Закономерен вопрос, почему с Украиной “пороблено”? Страна, обладавшая самым потрясающим экономическим (и не только) потенциалом на момент распада СССР, не просто пасет задних. Она однозначно и недвусмысленно деградирует. На наших глазах. И очевидно с нашим деятельным участием.
Объяснить это “рукой Москвы” или “происками Запада” не возможно. Как впрочем и клановым капитализмом, идущим рука об руку со state capture. Ведь все к чем мы пришли к 2020 году стало возможно лишь благодаря нашей как народа Украины квантовой суперпозиции. Как тот “кот Шредингера” на уровне идей и публичных заявлений мы за все хорошее и против всего плохого (например, патриоты/волонтеры, которые готовы за родину последнюю рубашку отдать), а на уровне материальных попыток обеспечить собственное благополучие зачастую превращаем это волонтерство в выгодный для себя бизнес.
Возможно, самая главная правда любого Марша защитников Украины заключается в том, что эту страну необходимо спасать прежде всего от ее обитателей. От их разнонаправленных индивидуальных жизненных стратегий, которые сложенные вместе множат Украину даже не на ноль, а на какой-то устойчиво отрицательный коэффициент. Делая ее все менее пригодной для нормальной жизни — что отчетливо бросается в глаза людям, которые нашли в себе силы, чтобы покинуть эту территорию, и сегодня только еще раз убеждаются в своей стратегической правоте.
Когда нынешние украинские государственные деятели (с которыми по долгу службы приходится общаться) рассказывают с чувством обреченности обо всей беспросветности ситуации на вверенном им участке, вдруг завершают свою речь на оптимистичной ноте, утверждая что несмотря ни на что продолжают “лупати цю скалу”, сразу вспоминается анекдот про два стальных шара, где наш герой один потерял, а второй — сломал. И понимаешь, что лучше если эти люди с прекрасными лицами не будут предпринимать никаких усилий. От слова совсем.
Им все равно не удастся поднять лежащий на городском пляже уже полгода танкер. Или ровно установить герб страны на самом высоком в мире украинском флагштоке.
Иногда посещает идея, что люстрации подлежат абсолютно все персонажи, имевшие за последние 29 лет хотя бы год работы в органах власти (а не только при Януковиче). Поскольку опыт этот — ничто как позорное клеймо. И если наш кандидат сумел удержаться более чем 365 дней в подобной токсичной среде — это лишнее подтверждение его человеческой и профессиональной непригодности.
В этом месте большинство комментаторов ожидают пассаж о необходимости переучреждения украинской республики, заключения нового общественного договора и прочей наукообразной галматьи. Этого не будет. 29 лет четко продемонстрировали: необходимо делать ответственный выбор и голосовать ногами. Как утверждал один эмигрант-белогвардеец, “тяжело жить без Родины. Но еще тяжелее прожить всю жизнь с дураками, по их дурацким законам”.
Всем кто созрел к этому шагу остается утешаться свежим предвыборным слоганом “Україна — це ти”. В конце концов мы способны унести ее кусочек если не в сердце, то хотя бы на подошвах кроссовок. Чтобы иметь возможность лет через тридцать рассказать своим внукам, что была такая прекрасная как утренний глоток свободы страна как Украина. Способная стать островком царствия Небесного на этой грешной земле. Но что-то пошло не так.
Почему? Мы не знаем — нас уже там не было.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.