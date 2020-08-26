RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6506650765086509
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 18:07

Ітогі подвєдьом. 2020-08-26

Ітогі подвєдьом. 2020-08-26

1) Коротко | "Никто не закончит войну быстрее меня". Интервью Зеленского – за минуту
Встреча "нормандской четверки" приблизит завершение войны. "Все продвигается, но не так быстро, как я ожидал..."

А он думал, что достаточно просто захотеть и всё получится ? Что есть где-то волшебная кнопка решения проблем
Верит, что это произойдет до конца 2020-го. "Когда? Как можно раньше. Я хочу верить, что это произойдет в этом году. Я очень хочу верить в это, и я верю. Если бы это зависело только от меня".

Но продолжает верить, что достаточно просто захотеть
И хочет этого сильнее Порошенко. "Я не хочу сейчас называть имена, но по сравнению с прошлой командой, никто так сильно не хотел этого, как я, даже близко. Никто не сделал так много с точки зрения ускорения процесса и оказания на него давления… Я знаю, что никто не сможет положить войне конец быстрее, чем я".

Это да, капитулировать он точно быстро может
Хочет ответственности для тех, кто "сдал" Крым

Это говорит тот, кто бегал от призывов

2) Коротко | "Хочу предложить Медведчуку служить Украине". Интервью Кравчука - за минуту
3) Зеленский сменил командира Сил специальных операций - ОП
Глава государства убежден, что в условиях действия перемирия, которое сейчас продолжается, изменились задачи Операции объединенных сил

При изменении задач, командира не меняют. Командира меняют, если понимают, что тот не будет выполнять преступные приказы

4) Представители Донецка на минских переговорах: Нормандскую встречу сорвала Россия
Россия не заинтересована в поиске решения по Донбассу, куда не входит тот или иной вариант капитуляции Украины, считают украинские переговорщики в ТКГ
...
Россия старается сделать все, чтобы низвести тему Донбасса с уровня "Нормандии" до минской площадки. Об этом заявили украинские представители Донецка в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш и Денис Казанский

5) Кравчук рассчитывает, что в Раде подготовят документ по выборам в ОРДЛО к следующему заседанию ТКГ
Чё там, чё там писали, что Кравчук говорил только о выборах на подконтрольных территориях.
и РФ, и Кравчук говорят о местных выборах именно в ОРДЛО

Резников назвал возможную дату проведения следующего заседания ТКГ по Донбассу
"Если я не ошибаюсь, следующий вторник - рабочие группы. И соответственно, среда - сама ТКГ.

В тоже время, следующее заседание ТКГ - в среду 02.09
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5134
З нами з: 31.08.09
Подякував: 337 раз.
Подякували: 1047 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 6506650765086509
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25421)
26.08.2020 18:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.