1)
Встреча "нормандской четверки" приблизит завершение войны. "Все продвигается, но не так быстро, как я ожидал..."
А он думал, что достаточно просто захотеть и всё получится ? Что есть где-то волшебная кнопка решения проблем
Верит, что это произойдет до конца 2020-го. "Когда? Как можно раньше. Я хочу верить, что это произойдет в этом году. Я очень хочу верить в это, и я верю. Если бы это зависело только от меня".
Но продолжает верить, что достаточно просто захотеть
И хочет этого сильнее Порошенко. "Я не хочу сейчас называть имена, но по сравнению с прошлой командой, никто так сильно не хотел этого, как я, даже близко. Никто не сделал так много с точки зрения ускорения процесса и оказания на него давления… Я знаю, что никто не сможет положить войне конец быстрее, чем я".
Это да, капитулировать он точно быстро может
Хочет ответственности для тех, кто "сдал" Крым
Это говорит тот, кто бегал от призывов
2)
3)
Глава государства убежден, что в условиях действия перемирия, которое сейчас продолжается, изменились задачи Операции объединенных сил
При изменении задач, командира не меняют. Командира меняют, если понимают, что тот не будет выполнять преступные приказы
4)
Россия не заинтересована в поиске решения по Донбассу, куда не входит тот или иной вариант капитуляции Украины, считают украинские переговорщики в ТКГ
...
Россия старается сделать все, чтобы низвести тему Донбасса с уровня "Нормандии" до минской площадки. Об этом заявили украинские представители Донецка в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш и Денис Казанский
5)
Чё там, чё там писали, что Кравчук говорил только о выборах на подконтрольных территориях.
и РФ, и Кравчук говорят о местных выборах именно в ОРДЛО
"Если я не ошибаюсь, следующий вторник - рабочие группы. И соответственно, среда - сама ТКГ.
В тоже время, следующее заседание ТКГ - в среду 02.09