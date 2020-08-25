Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Replay написав:Я -должен буду заплатить наёмному "Мыколе" больше, за ту-же работу! Но, если я не смогу дороже продать произведенный "Мыколой" товар, то фактически- повышение минималки, это увеличение давдения на мой Бизнес! Выход? Уволить часть "Мыкол", сократить производство!
А кто у тебя на производстве работает за минималку? Платишь в черную?
Мы говорим: там живут украинцы, если вдруг случится гуманитарная катастрофа, связанная с водой, то людям воду можем дать, но промышленным предприятиям, военным базам и тому подобному - мы в жизни никогда на это не пойдем
То есть, вот есть один единственный водный канал. Вот из него военным базам - никак, ни-ни Нас готовят к поставке воды в Крым, всё как хочет РФ
Изменение в постановлении о местных выборах, которого требует Россия на переговорах в минском формате, не означает, что выборы на оккупированном Донбассе пройдут в октябре ... "Убрав этот пункт, мы не говорим о том, что пройдут и там выборы. Но мы откроем им форточку, что к выборам надо готовиться," - заявил Кравчук.
По его словам, в колонне Марша защитников Отечества шло много людей, которые действительно заслуживают высокую государственную награду. Также ее заслуживают те, кто сидит в СИЗО по "делу Шеремета". Поэтому певец считает, что такие ордена нужно давать тем, кто их действительно заслужил
Уважуха
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
detroytred написав:Так для братвы держава инструмент защиты своих интересов и бабла.
" Россия преподносит это как возвращение своей территории, — пишет NYT. — Но этот шаг раздвинул морские границы России, без лишнего шума позволив ей завладеть колоссальными запасами нефти и газа и нанести сокрушительный удар по украинским надеждам на энергетическую независимость». По мнению западных экспертов, крымский шельф — крайне серьезное приобретение. «Это значимое событие, — цитирует NYT эксперта по Евразии в программе исследования безопасности в Массачусетском технологическом институте Кэрол Сайвец. — Оно лишило Украину возможности разработки этих ресурсов и отдало их России, сделав тем самым Украину еще более энергозависимой». https://m.gazeta.ru/business/2014/05/19/6038837.shtml
Конечно источник нуждается в проверке, но суть проглядывается.
"без лишнего шума" "колоссальными запасами нефти и газа" - може для Люксембурга чи Швейцарії ці запаси і колосальні, але для Росії це капля в морі. Я щось не чув щоб за 6,5 років Росія почала хоча б розвідку цих "колосальних запасів". Цікаво як цей "эксперт по Евразии" оцінює запаси нафти чи газу в Сибірі. Напевно так-собі - "мілкі поклади" Ось в Криму - КОЛОСАЛЬНІ!!
Конечно эксперт эмоционален для статьи, но - этот газ могут добывать те, кому рашка продает свой сибирский. Тогда некому будет его продавать - мне встречалась инфо, что рашка уже ведёт добычу в ч.море. под охраной военного флота. Несмотря на запасы в Сибири))
detroytred написав:Конечно эксперт эмоционален для статьи, но - этот газ могут добывать те, кому рашка продает свой сибирский. Тогда некому будет его продавать - мне встречалась инфо, что рашка уже ведёт добычу в ч.море. под охраной военного флота. Несмотря на запасы в Сибири))
Вона ним Крим забезпечує, як і планувала Україна.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
detroytred написав:Конечно эксперт эмоционален для статьи, но - этот газ могут добывать те, кому рашка продает свой сибирский. Тогда некому будет его продавать - мне встречалась инфо, что рашка уже ведёт добычу в ч.море. под охраной военного флота. Несмотря на запасы в Сибири))
Вона ним Крим забезпечує, як і планувала Україна.
Вишки Бойко?
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Встреча "нормандской четверки" приблизит завершение войны. "Все продвигается, но не так быстро, как я ожидал..."
А он думал, что достаточно просто захотеть и всё получится ? Что есть где-то волшебная кнопка решения проблем
Верит, что это произойдет до конца 2020-го. "Когда? Как можно раньше. Я хочу верить, что это произойдет в этом году. Я очень хочу верить в это, и я верю. Если бы это зависело только от меня".
Но продолжает верить, что достаточно просто захотеть
И хочет этого сильнее Порошенко. "Я не хочу сейчас называть имена, но по сравнению с прошлой командой, никто так сильно не хотел этого, как я, даже близко. Никто не сделал так много с точки зрения ускорения процесса и оказания на него давления… Я знаю, что никто не сможет положить войне конец быстрее, чем я".
Россия не заинтересована в поиске решения по Донбассу, куда не входит тот или иной вариант капитуляции Украины, считают украинские переговорщики в ТКГ ... Россия старается сделать все, чтобы низвести тему Донбасса с уровня "Нормандии" до минской площадки. Об этом заявили украинские представители Донецка в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш и Денис Казанский
И вопросы по поводу питания в ВСУ к "слугам" поднимался публично уже не раз.
Невозможное местами было ещё с папередныками. Лично я не могу представить, как отправляющие в зону АТО с брониками, оружием и т.д. сами добираются общественным транспортом или сбрасываются на аренду автобуса. Назад также. Кстати, до сих пор.
И вопросы по поводу питания в ВСУ к "слугам" поднимался публично уже не раз.
Невозможное местами было ещё с папередныками. Лично я не могу представить, как отправляющие в зону АТО с брониками, оружием и т.д. сами добираются общественным транспортом или сбрасываются на аренду автобуса. Назад также. Кстати, до сих пор.
К этому уже как то привыкли.... И на станциях целенаправлено шмонать перестали - ибо транспорт к тому же отправили в карантин. Хотя по большому уже у большинства начинают сдавать нервы.... Это выглядит где то так: https://uapress.info/ru/news/show/178851 Рекомендую прочесть со всеми ссылками. По факту и на местах ситуация куда больше, чем ненормальная : https://vchaspik.ua/region/483354-podar ... osti-iz-za Ж...па от клоунов только форсируется при чём, что называется по полной .... Ситуация уже сравнима с оккупированной частью Донбасса. Хотя из этических причин давно не позволяю себе выдавать происходящее прямым текстом, но мондёр удаляет всё равно огульно всё.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.