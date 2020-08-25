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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6506650765086509>
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 16:24

  Replay написав:Я -должен буду заплатить наёмному "Мыколе" больше, за ту-же работу!
Но, если я не смогу дороже продать произведенный "Мыколой" товар, то фактически- повышение минималки, это увеличение давдения на мой Бизнес! :D
Выход? Уволить часть "Мыкол", сократить производство!


А кто у тебя на производстве работает за минималку? Платишь в черную?
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 17:49

Ітогі подвєдьом. 2020-08-25

Ітогі подвєдьом. 2020-08-25

1) На Донбассе ранены двое украинских военных: в штабе назвали причину
во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве

Режим прекращения огня. Боевики строят новые блиндажи и минируют дороги - ГУР
По данным ГУР, боевики восстанавливают имеющиеся и строят новые окопы, блиндажи, оборудуют дополнительные места для ведения огня.

"Оккупанты устанавливают минно-взрывные заграждения и минируют участки местности вдоль дорог с использованием противотанковых мин", - подчеркивается в сообщении.

2) Отменена встреча советников глав государств "нормандской четверки"
переносится в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Бонна

Очередная "победа" Бубочки в международной политике

3) Кравчук назвал условие, при котором можно возобновить поставки воды для жителей Крыма
Мы говорим: там живут украинцы, если вдруг случится гуманитарная катастрофа, связанная с водой, то людям воду можем дать, но промышленным предприятиям, военным базам и тому подобному - мы в жизни никогда на это не пойдем

То есть, вот есть один единственный водный канал. Вот из него военным базам - никак, ни-ни
Нас готовят к поставке воды в Крым, всё как хочет РФ

Кравчук: О проведении выборов в ОРДЛО в октябре речь не идет
Изменение в постановлении о местных выборах, которого требует Россия на переговорах в минском формате, не означает, что выборы на оккупированном Донбассе пройдут в октябре
...
"Убрав этот пункт, мы не говорим о том, что пройдут и там выборы. Но мы откроем им форточку, что к выборам надо готовиться," - заявил Кравчук.

И к выборам в ОРДЛО также готовят

4) Рада повысила минимальную зарплату в Украине

В "Слуге народа" объяснили, откуда возьмутся деньги на повышение "минималки"
"Будем рассматривать, будем искать источники, будем уплотняться и выходить на то, чтобы люди получали на руки больше денег", - сказала она.

Поиск средств на повышение она назвала работой правительства

Махровый популизм с повышением минимальной ЗП.
Реально денег нет, но ВР проголосовала за повышение

5) "У нас есть свои Мальдивы". Зеленский записал рекламу Украины для инвесторов и IT-шников
В ролике он упомянул, что Украина является "новым мировым технологическим центром", а также отметил низкий налог для IT-специалистов.

Когда же оно прекратит записывать видосики, а займётся своими прямыми обязанностями

6) Коротко | "Кто вообще доверяет Ермаку?". Интервью "куратора вагнеровской операции" - за минуту
Детали подготовки спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер" с человеком, который называет себя "координатором спецоперации"

Просто оставлю здесь. Мутная история

7) Экс-лидер группы "Тартак" Положинский отказался от ордена "За заслуги"
По его словам, в колонне Марша защитников Отечества шло много людей, которые действительно заслуживают высокую государственную награду. Также ее заслуживают те, кто сидит в СИЗО по "делу Шеремета". Поэтому певец считает, что такие ордена нужно давать тем, кто их действительно заслужил

Уважуха
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 18:17

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Так для братвы держава инструмент защиты своих интересов и бабла.

" Россия преподносит это как возвращение своей территории, — пишет NYT. — Но этот шаг раздвинул морские границы России, без лишнего шума позволив ей завладеть колоссальными запасами нефти и газа и нанести сокрушительный удар по украинским надеждам на энергетическую независимость». По мнению западных экспертов, крымский шельф — крайне серьезное приобретение. «Это значимое событие, — цитирует NYT эксперта по Евразии в программе исследования безопасности в Массачусетском технологическом институте Кэрол Сайвец. — Оно лишило Украину возможности разработки этих ресурсов и отдало их России, сделав тем самым Украину еще более энергозависимой».
https://m.gazeta.ru/business/2014/05/19/6038837.shtml

Конечно источник нуждается в проверке, но суть проглядывается.

"без лишнего шума" :D :D :D
"колоссальными запасами нефти и газа" - може для Люксембурга чи Швейцарії ці запаси і колосальні, але для Росії це капля в морі. Я щось не чув щоб за 6,5 років Росія почала хоча б розвідку цих "колосальних запасів".
Цікаво як цей "эксперт по Евразии" оцінює запаси нафти чи газу в Сибірі. Напевно так-собі - "мілкі поклади" :mrgreen: :mrgreen: Ось в Криму - КОЛОСАЛЬНІ!!

Конечно эксперт эмоционален для статьи, но
- этот газ могут добывать те, кому рашка продает свой сибирский. Тогда некому будет его продавать
- мне встречалась инфо, что рашка уже ведёт добычу в ч.море. под охраной военного флота. Несмотря на запасы в Сибири))
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 20:56

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Конечно эксперт эмоционален для статьи, но
- этот газ могут добывать те, кому рашка продает свой сибирский. Тогда некому будет его продавать
- мне встречалась инфо, что рашка уже ведёт добычу в ч.море. под охраной военного флота. Несмотря на запасы в Сибири))

Вона ним Крим забезпечує, як і планувала Україна.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 21:25

  lapay написав:
  detroytred написав:Конечно эксперт эмоционален для статьи, но
- этот газ могут добывать те, кому рашка продает свой сибирский. Тогда некому будет его продавать
- мне встречалась инфо, что рашка уже ведёт добычу в ч.море. под охраной военного флота. Несмотря на запасы в Сибири))

Вона ним Крим забезпечує, як і планувала Україна.

Вишки Бойко?
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 21:39

Re: Політичні дискусії

  Guineapig написав:Вишки Бойко

Вони.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 04:15

  Schmit написав:
  Ukrainian написав:Смотрим обзор и сравнение российского сухпайка и украинского 2019 год; видео сделано русскими
Порошенко против Путина


А це новіше відео - повернення до старого сухпая 2013 року? - сухпай від Зе?
Зробили собі разом.

Так і в країні?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 18:07

Ітогі подвєдьом. 2020-08-26

Ітогі подвєдьом. 2020-08-26

1) Коротко | "Никто не закончит войну быстрее меня". Интервью Зеленского – за минуту
Встреча "нормандской четверки" приблизит завершение войны. "Все продвигается, но не так быстро, как я ожидал..."

А он думал, что достаточно просто захотеть и всё получится ? Что есть где-то волшебная кнопка решения проблем
Верит, что это произойдет до конца 2020-го. "Когда? Как можно раньше. Я хочу верить, что это произойдет в этом году. Я очень хочу верить в это, и я верю. Если бы это зависело только от меня".

Но продолжает верить, что достаточно просто захотеть
И хочет этого сильнее Порошенко. "Я не хочу сейчас называть имена, но по сравнению с прошлой командой, никто так сильно не хотел этого, как я, даже близко. Никто не сделал так много с точки зрения ускорения процесса и оказания на него давления… Я знаю, что никто не сможет положить войне конец быстрее, чем я".

Это да, капитулировать он точно быстро может
Хочет ответственности для тех, кто "сдал" Крым

Это говорит тот, кто бегал от призывов

2) Коротко | "Хочу предложить Медведчуку служить Украине". Интервью Кравчука - за минуту
3) Зеленский сменил командира Сил специальных операций - ОП
Глава государства убежден, что в условиях действия перемирия, которое сейчас продолжается, изменились задачи Операции объединенных сил

При изменении задач, командира не меняют. Командира меняют, если понимают, что тот не будет выполнять преступные приказы

4) Представители Донецка на минских переговорах: Нормандскую встречу сорвала Россия
Россия не заинтересована в поиске решения по Донбассу, куда не входит тот или иной вариант капитуляции Украины, считают украинские переговорщики в ТКГ
...
Россия старается сделать все, чтобы низвести тему Донбасса с уровня "Нормандии" до минской площадки. Об этом заявили украинские представители Донецка в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш и Денис Казанский

5) Кравчук рассчитывает, что в Раде подготовят документ по выборам в ОРДЛО к следующему заседанию ТКГ
Чё там, чё там писали, что Кравчук говорил только о выборах на подконтрольных территориях.
и РФ, и Кравчук говорят о местных выборах именно в ОРДЛО

Резников назвал возможную дату проведения следующего заседания ТКГ по Донбассу
"Если я не ошибаюсь, следующий вторник - рабочие группы. И соответственно, среда - сама ТКГ.

В тоже время, следующее заседание ТКГ - в среду 02.09
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 18:49

  Kudrjavuy написав:
  Ukrainian написав:Так і в країні?

С "слугами" нет ничего невозможного:
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/mynobor ... 10859.html

И вопросы по поводу питания в ВСУ к "слугам" поднимался публично уже не раз.

Невозможное местами было ещё с папередныками.
Лично я не могу представить, как отправляющие в зону АТО с брониками, оружием и т.д. сами добираются общественным транспортом или сбрасываются на аренду автобуса.
Назад также.
Кстати, до сих пор.

А Вы о каких-то поварах.

Забродского спросили : почему ж Вы сами не произвели системных изменений? Ответ был - риторический))
https://www.5.ua/ru/polytyka/kak-zelens ... 13551.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 19:20

  detroytred написав:
  Kudrjavuy написав:
  Ukrainian написав:Так і в країні?

С "слугами" нет ничего невозможного:
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/mynobor ... 10859.html

И вопросы по поводу питания в ВСУ к "слугам" поднимался публично уже не раз.

Невозможное местами было ещё с папередныками.
Лично я не могу представить, как отправляющие в зону АТО с брониками, оружием и т.д. сами добираются общественным транспортом или сбрасываются на аренду автобуса.
Назад также.
Кстати, до сих пор.

А Вы о каких-то поварах.

Забродского спросили : почему ж Вы сами не произвели системных изменений? Ответ был - риторический))
https://www.5.ua/ru/polytyka/kak-zelens ... 13551.html

К этому уже как то привыкли....
И на станциях целенаправлено шмонать перестали - ибо транспорт к тому же отправили в карантин.
Хотя по большому уже у большинства начинают сдавать нервы....
Это выглядит где то так: https://uapress.info/ru/news/show/178851
Рекомендую прочесть со всеми ссылками.
По факту и на местах ситуация куда больше, чем ненормальная : https://vchaspik.ua/region/483354-podar ... osti-iz-za
Ж...па от клоунов только форсируется при чём, что называется по полной ....
Ситуация уже сравнима с оккупированной частью Донбасса.
Хотя из этических причин давно не позволяю себе выдавать происходящее прямым текстом, но мондёр удаляет всё равно огульно всё.

Обрисовывается ситуация о которой я сразу указывал в Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения? что как и за чем происходит, какими методами добиваются, и т.д.
..............................................
https://pokrovsk.in.ua/v-uszn-pokrovska ... limantsev/
- Я так понимаю большинство "форумчан" даже намёком не представляют себе о экономической ситуации...
А это уже отголоски беспредела, хотя далеко-далеко не по сути : https://patrioty.org.ua/ecomomic/nevzhe ... 41808.html
Но для специалиста это "звук полной ж*** всей системы Государства"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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