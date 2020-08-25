Додано: Сер 26 сер, 2020 18:07

Встреча "нормандской четверки" приблизит завершение войны. "Все продвигается, но не так быстро, как я ожидал..."

Верит, что это произойдет до конца 2020-го. "Когда? Как можно раньше. Я хочу верить, что это произойдет в этом году. Я очень хочу верить в это, и я верю. Если бы это зависело только от меня".

И хочет этого сильнее Порошенко. "Я не хочу сейчас называть имена, но по сравнению с прошлой командой, никто так сильно не хотел этого, как я, даже близко. Никто не сделал так много с точки зрения ускорения процесса и оказания на него давления… Я знаю, что никто не сможет положить войне конец быстрее, чем я".

Хочет ответственности для тех, кто "сдал" Крым

Глава государства убежден, что в условиях действия перемирия, которое сейчас продолжается, изменились задачи Операции объединенных сил

Россия не заинтересована в поиске решения по Донбассу, куда не входит тот или иной вариант капитуляции Украины, считают украинские переговорщики в ТКГ

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Россия старается сделать все, чтобы низвести тему Донбасса с уровня "Нормандии" до минской площадки. Об этом заявили украинские представители Донецка в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш и Денис Казанский



"Если я не ошибаюсь, следующий вторник - рабочие группы. И соответственно, среда - сама ТКГ.

Ітогі подвєдьом. 2020-08-26А он думал, что достаточно просто захотеть и всё получится ? Что есть где-то волшебная кнопка решения проблемНо продолжает верить, что достаточно просто захотетьЭто да, капитулировать он точно быстро можетЭто говорит тот, кто бегал от призывовПри изменении задач, командира не меняют. Командира меняют, если понимают, что тот не будет выполнять преступные приказыЧё там, чё там писали, что Кравчук говорил только о выборах на подконтрольных территориях.и РФ, и Кравчук говорят о местных выборах именно в ОРДЛОВ тоже время, следующее заседание ТКГ - в среду 02.09