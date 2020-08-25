RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6506650765086509
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 20:16

  Schmit написав:
Смотреть с 3 минуты - вот она, вся мосч скрепоносного оружия.

"Рикошетом уходит выше!" :D :D - ну це шедеврально!
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2407
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 20:35

Попробую одной строкой.
Клоуны умудрились вальнуть даже ЮжМаш https://censor.net.ua/news/3216031/akti ... lenskogo_i
- Что можно говорить о остальном?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8383
З нами з: 20.09.12
Подякував: 685 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 21:22

Перспективы номандского формата и что на нём решается:
https://gordonua.com/news/politics/oper ... 15316.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8383
З нами з: 20.09.12
Подякував: 685 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6506650765086509
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88886)
26.08.2020 21:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.