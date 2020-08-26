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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6506650765086509
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 20:16

  Schmit написав:
Смотреть с 3 минуты - вот она, вся мосч скрепоносного оружия.

"Рикошетом уходит выше!" :D :D - ну це шедеврально!
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 21:46

  Kudrjavuy написав:Попробую одной строкой.
Клоуны умудрились вальнуть даже ЮжМаш https://censor.net.ua/news/3216031/akti ... lenskogo_i
- Что можно говорить о остальном?

На этом мероприятии я хотела задать их пострадавшему боссу несколько вопросов:
1. Готов ли он заплатить отставкой за капитуляцию, которой не хочет украинский народ?
2. Он хочет провести выборы в ОРДЛО и сделать депутатами сепарастив, которые резали животы за украинский флаг и рубили руки за трезубец украинском на моем родном Донбассе?
3. Как ему спится после гибели украинского воина Журавля, который истек кровью на жаре, в то время, как Зе "взял вопрос под личный контроль" и поехал в отпуск? Источник: https://censor.net.ua/n3216031

Президент виявився вошивим?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 21:53

  Kudrjavuy написав:Перспективы номандского формата и что на нём решается:
https://gordonua.com/news/politics/oper ... 15316.html

С 2016-го по 2018 год в ходе секретных переговоров обсуждалось создание на оккупированном Донбассе автономной республики в составе Украины, главой которой мог стать четвертый украинский президент Виктор Янукович. Об этом идет речь в очередном отчете комитета по разведке Сената США.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/oper ... 15316.html

Оце так поворот
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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