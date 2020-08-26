Додано: Чет 27 сер, 2020 04:26

andrijk777 написав: Ukrainian написав: Kudrjavuy написав: Перспективы номандского формата и что на нём решается:

https://gordonua.com/news/politics/oper ... 15316.html Перспективы номандского формата и что на нём решается:

С 2016-го по 2018 год в ходе секретных переговоров обсуждалось создание на оккупированном Донбассе автономной республики в составе Украины, главой которой мог стать четвертый украинский президент Виктор Янукович. Об этом идет речь в очередном отчете комитета по разведке Сената США.

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/oper ... 15316.html



Оце так поворот С 2016-го по 2018 год в ходе секретных переговоров обсуждалось создание на оккупированном Донбассе автономной республики в составе Украины, главой которой мог стать четвертый украинский президент Виктор Янукович. Об этом идет речь в очередном отчете комитета по разведке Сената США.Больше читайте тут:Оце так поворот

Це може бути правдою. А що тут такого?

А ось з реалізацією - проблемно. Майже на 100% впевнений що Україна б на таке не пішла. Це може бути правдою. А що тут такого?А ось з реалізацією - проблемно. Майже на 100% впевнений що Україна б на таке не пішла.

вот С...,а я готов был выехать с оружием еще при кучме когда на тузлеофицер гражданского флота,дочку поцеловать-так надо..но не было приказу..второй раз ждал приказу,звонил,когда русские захватывали Крым,звонил в военкомат -не нуждаемся..сдали Крым жиды.. инас поставили на колени..ну теперь уж что кулакми махать после драки.. теперь кричите анжеле гдровке-пришли нам дививизию сс мертвая голова,а то они ой-стреляют..В Крыме надо было брогсить всю мобилизацию,отключить свет и васер ,жрачку севастополю и утопить их в крови..так надо было..Севастополь..там русские правда,военные..они поддерживают расию.. Расстрелять..у меня родственики по баббушке тоже там-расстрелять..бабушка схватила за автомамт не смей...а тчто штыком их кончить..она не этому я тебя учила.а доброте и лермонтову..лермонтов-гей а доброта есть там где я..отойди на дистанцию..затвор назад,все правильнохлопчики открыть огнь или фойя..