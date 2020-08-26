Додано: Чет 27 сер, 2020 17:56

И вместе у нас это получится. Я возвращаюсь

При этом Цулукиани напомнила, что Саакашвили находится в розыске и ему вынесен ряд обвинительных приговоров

Зеленский убирает одного из последних командующих — генералов, которых назначил не он

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Военные эксперты считают, что президент продолжает ставить в руководство Вооруженными силами своих людей, обязанных ему карьерным ростом

Предполагалось, что гарант выступит с речью перед началом матча. В итоге Зеленский так ее и не произнес, сделав вместо этого первый удар по мячу.

"Соответственно, несколько сдвинулись другие пункты программы рабочей поездки Главы государства в Днепропетровской области. В частности, это обусловило и задержку с посещением футбольного стадиона "Горняк", где после возрождения играл свой первый матч ФК "Кривбасс"

Кратко. 2020-08-27Великий украинский "реформатор" Ни хрена не сделал и сбегаетСобственно, так и везде. Как и в случае с главой НБУ.В приоритете - не профессионализм, а личная обязанность президенту.Зеленский не думает о стране, он не способен на это. Ему главное - личная обязанность.Какой-то дремучий грёбанный совок.Если было известно, что произошел сдвиг рабочего графика, сообщить, чтобы начинали футбольный матч.Но нет же, холопы подожду, пока сЦарь задерживается.Вот и ответ "благодарных" болельщиковPS. По поводу "рабочих" поездок Зеленского по областям.По факту, в рабочих поездках, он выступает в поддержку партии СН на местных выборах, чтобы прямо запрещено законом.Но Бубочку какие-то там законы не гребут